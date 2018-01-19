Cesaret illa kükremek değildir... Bazen, gün biterken, usulca “Yarın yeniden deneyeceğim” demektir

Bugün dürtüsel anlamda bir şeyin olmasını isterken, onu yapmaya hazır olmadığınızı görüp, dengeyi yitirip abartılı bir takım isteklere kayma durumunuz olabilir. Arkadaşlık ve sosyal çevreniz ile ilgili bir takım değişimler sizi daha da farklılaştıracaktır. Ay-Jüpiter karesi duygu ve ihtiyaçlarınızla yüzleşmekten korkarak sadece kendi bağımsızlıklarınızı yitireceğiniz korkusuyla gerçek olandan kaçabilme duygusunu size verebilir. Kendinize güven duymazsanız ve yeteneklerinizden şüphe ederek cesaretsiz davranırsanız, ait olma duygusuna yenik düşersiniz.

Kendi umutlarınız, hayalleriniz için yer açmalı ve onları gerçeğe dönüştürecek pratik uygulamalar geliştirmelisiniz. Kendi gücünüzü, inisiyatifinizi ve yaratıcılığınızı çarçur etmeden kendi seçtiğiniz insanlarla harekete geçirebilirsiniz. Kendi tercihlerinize ait olma, başkalarına iyilik etme, ailenizi üzmeme çabası bugün oldukça yoğun olabilir.

Harekete geçmek için başkalarını beklemekten vazgeçip kendi özgür irade gücünüzü güçlendirmeli ve somut dünyada ortaya koyduklarınızla hayal ettikleriniz arasındaki uyumu iyi dengelemelisiniz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş.

Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.

İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar.

Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş.

Birinci adam öfkelenmiş:

-"Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?" İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş:

- "Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir." Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir.

Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Dememiz o ki; Sokrates’in dediği gibi "İnsan Kendini Tanı"

Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında açı olmaması anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız...

İyi hafta sonları dilerim.