Bütün muhataplarını coştur. Bu coşku sana mutluluk olarak geri dönecektir.

Günaydın yepyeni haftanın ikinci gününden…
Dün üzerimde tarifsiz bir ağırlık vardı ve nedenini hiçbir şekilde bulamadım. Baya zorlandığımı düşündüm. Yürürken, konuşurken, kendimi ifade ederken oldukça zordu.
Oturdum, düşündüm…
Neyi düşünüyorum, hayret…
Kendimi kuşatılmış hissediyorum!
Nerede, nasıl? kanıt yok!
Geçmişe gidiyorum, fuluğ!
Güne bakıyorum, ele gelir bir şey yok!
Yarınlara sığınmak istiyorum, tutunacak dal yok gibi…!
İnsan dünde, günde, yarında olabilir mi? O da anlamsız!
Öyleyse neredeyim, neyi istiyorum? Yanıt yok!
Düşünmekten vazgeç diyorum, beynimde kıpırtı var!
Oku diyorum, tümceler, maskaralık edip yer değiştiriyor.
Okuduğumu anlayamıyorum!
Bir şeyler atıştır diyorum, neyi atıştıracağımı bir türlü bilemiyorum!
Kendimi ekmek yerine mendili kemirirken yakalıyor, gülüyorum!
Yürüyüşe çıkıyorum, yol yetmiyor! Kafamda bir bozuk şerit!
Telefon çalıyor, tavana yapışıyorum, açıncaya kadar kapanıyor!
Çalmıyor ona da aramayana da bozuluyorum!
Yoksa ben bozulmuş muyum diye telaşla ayağa kalkıyor, kendime bakıyorum.
Tansiyonumu ölçüyorum, kalp atışımı dinliyorum…
Her şey yerli yerinde…
Delirmemek için uçak biletlerine bakıyorum yolculuğa çıkayım diyorum. Sonra sakinleşiyor, bu olanlar sanki bana olmamış gibi cama yaslanıyorum, kahve yapıyorum ve geleni gideni seyrediyorum!
Aa Aa ne göreyim uyumuşum, hepsi bir rüyaymış gibi…
Ay Terazide boşlukta olunca böyle dökülür içiniz neyse ki bu hal akşam geçer gider…
Hiç bir şey olmamış gibi…
Hayat bizim reçetemiz ve birikimimizdir.
İhtiyaç duyana istediğini sunduğunuzda size minnettar kalır ama ihtiyaç hissetmeyene sunduğunuzda kızabilir ve sinirlenir.
İşte bu yüzden karşınızdakinin önce olumlu taraflarını kabullenip dost olduktan sonra olumsuz yönlerini düzeltme konusunda ona yardımcı olabilirsiniz. Zaten önemli olan da size direnen insanlarla bir ilişki kurmanızdır. Böyle insanlarla kurduğunuz ilişki sizin toplum içinde güvenilirliğinizi de sağlayacaktır. Bundan neden bahsediyorum çünkü bizler insanları hor görme ve kusur bulma noktasında büyük gayret gösteririz. Bugün ay terazi burcunda ilerlerken akşam saatlerinde akrep burcuna geçiş yapacak. Belki bu söylediklerimi akşam saatlerine doğru anımsamak durumunda kalabilirsiniz. Bazı şeyleri çözmeyebiliriz ama çevremizdeki insanları önce anlamayı seçip onları yüreklendirebiliriz.
Mutlu günler dilerim….
Bütün muhataplarını coştur. Bu coşku sana mutluluk olarak geri dönecektir.
Günaydın yepyeni haftanın ikinci gününden…
Dün üzerimde tarifsiz bir ağırlık vardı ve nedenini hiçbir şekilde bulamadım. Baya zorlandığımı düşündüm. Yürürken, konuşurken, kendimi ifade ederken oldukça zordu.
Oturdum, düşündüm…
Neyi düşünüyorum, hayret…
Kendimi kuşatılmış hissediyorum!
Nerede, nasıl? kanıt yok!
Geçmişe gidiyorum, fuluğ!
Güne bakıyorum, ele gelir bir şey yok!
Yarınlara sığınmak istiyorum, tutunacak dal yok gibi…!
İnsan dünde, günde, yarında olabilir mi? O da anlamsız!
Öyleyse neredeyim, neyi istiyorum? Yanıt yok!
Düşünmekten vazgeç diyorum, beynimde kıpırtı var!
Oku diyorum, tümceler, maskaralık edip yer değiştiriyor.
Okuduğumu anlayamıyorum!
Bir şeyler atıştır diyorum, neyi atıştıracağımı bir türlü bilemiyorum!
Kendimi ekmek yerine mendili kemirirken yakalıyor, gülüyorum!
Yürüyüşe çıkıyorum, yol yetmiyor! Kafamda bir bozuk şerit!
Telefon çalıyor, tavana yapışıyorum, açıncaya kadar kapanıyor!
Çalmıyor ona da aramayana da bozuluyorum!
Yoksa ben bozulmuş muyum diye telaşla ayağa kalkıyor, kendime bakıyorum.
Tansiyonumu ölçüyorum, kalp atışımı dinliyorum…
Her şey yerli yerinde…
Delirmemek için uçak biletlerine bakıyorum yolculuğa çıkayım diyorum. Sonra sakinleşiyor, bu olanlar sanki bana olmamış gibi cama yaslanıyorum, kahve yapıyorum ve geleni gideni seyrediyorum!
Aa Aa ne göreyim uyumuşum, hepsi bir rüyaymış gibi…
Ay Terazide boşlukta olunca böyle dökülür içiniz neyse ki bu hal akşam geçer gider…
Hiç bir şey olmamış gibi…
Hayat bizim reçetemiz ve birikimimizdir.
İhtiyaç duyana istediğini sunduğunuzda size minnettar kalır ama ihtiyaç hissetmeyene sunduğunuzda kızabilir ve sinirlenir.
İşte bu yüzden karşınızdakinin önce olumlu taraflarını kabullenip dost olduktan sonra olumsuz yönlerini düzeltme konusunda ona yardımcı olabilirsiniz. Zaten önemli olan da size direnen insanlarla bir ilişki kurmanızdır. Böyle insanlarla kurduğunuz ilişki sizin toplum içinde güvenilirliğinizi de sağlayacaktır. Bundan neden bahsediyorum çünkü bizler insanları hor görme ve kusur bulma noktasında büyük gayret gösteririz. Bugün ay terazi burcunda ilerlerken akşam saatlerinde akrep burcuna geçiş yapacak. Belki bu söylediklerimi akşam saatlerine doğru anımsamak durumunda kalabilirsiniz. Bazı şeyleri çözmeyebiliriz ama çevremizdeki insanları önce anlamayı seçip onları yüreklendirebiliriz.
Mutlu günler dilerim….