Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa, yerini değiştir. Ağaç değilsin!

Farkında mısınız?

Zaman geçmeye başladı bile. Bir kere bile durmaksızın hızlıca akıp geçiyor.

O zaman bu ne demek oluyor. Hayatımızı hiçbir negatif yapılanmaya ve hiçbir zorluğun kurbanı olma gibi bir şansımızın olmadığını gösteriyor. Çünkü gerçekten yeterli bir zamanımız yok. Kısaca Yazar, bu satırlarında zamanınızı iyi kullanmanızı ve bunun için artık harekete geçilmesi gerektiğini savunuyor olabilir :)

Gelelim haftanın gücünün kullanımına!

Biz gökyüzü okuyucuları bu haftayı çok önemsiyoruz. Evet, zorlayıcı olduğu kadar engelleri aştığınızda, oyununuzda level atlayacağınız bir hafta olacak. Eğer amacınız paylaşmak, dostlarınıza yardım etmek, paylaşımcı yönünüzle başka insanlarla ortak işler içine girmek gibi hedefleriniz var ise bu hafta oldukça başarılı görünüyor. Tabi bu hafta istifalar, işten çıkartmalar aniden gelişen stresleri yönetemediğiniz için fevri davranışlarınızda söz konusu olabilir. Bu sizin irade ve seçiminizle ilişkili olacak.

Sabırlı olursanız iyi sonuç alacaksınız. Şayet sabırlı davranmaz dürtüsel olursanız emeklerinizde boşa gidebilir. Gün genelinde Ay Terazi burcunda hareket edecek. Yönetici gezegeni Venüs ise Güneş ile kavuşacak ve Jüpiter ile uyumlu bir açı içinde olacak. Mars gezegeninde Jüpiter ile kavuşum yapıyor olacak. Bu hafta ödüllerin alındığı ve iyi şansın yanımızda olduğu bir hafta. İyi şeylerin seninle olması için yerini alman gerekli.

Finansal anlamda büyümeye açık görüşmeler içinde olabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde güzel başlangıçlar söz konusu olabilir. Yapacağınız cesaret dolu girişimler sizleri ilerleyen günler içinde önemli başarılara götürebilecek.

Bulunduğunuz yerden memnun değilseniz ve birtakım problemleriniz var ise artık yeni kararlar verme ve cesur olma zamanı. Yeni inşaatınızı yapmaya başlayın. Daha fazla şikâyetçi olmayın.

Akşam saatlerinde kendinizi duygusal anlamda eksik hissedebilirsiniz. Bu yüzden birtakım çıkmazlar içine girmeyin. Var olan ilişkilerinizi korumak açısından önemli bir gün. Bugün yapacağınız görüşmeler, toplantılar veya işbirlikleri sizleri önemli bir başarıya yönlendirecektir.

Gelelim günün tavsiyeli Hikâyesine;

Öğrenmek için zaman gerekir, sabır gerekir, ustaları izlemek gerekir. Dünya hızlandıkça zaman kısalabilir, âmâ öğrenmenin esası değişmez.

Çin'de ve Hint diyarlarında yüzyıllardır anlatılan bir hikâyede konu, öğrenmenin değişmeyen esasıdır...

Genç bir adam, değerli taşlara ilgi duyarmış ve mücevher ustası olmaya karar vermiş. "Bu mesleği yapacaksam, iyi bir mücevher ustası olmalıyım," diye düşünmüş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Sonunda bulmuş; yanına varmış, bir süre bekledikten sonra usta tarafından kabul edilmiş. "Anlat, dinliyorum," demiş usta. Genç adam anlatmaya başlamış, taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla anlatmış. Yaşlı usta sesini çıkarmadan genç adamı dinlemiş, sözleri bitince de ona bir taş uzatmış, "Bu bir yeşim taşıdır," dedikten sonra genç adamın avucuna taşı bırakmış ve avucunu kapatmış. "Avucunu aynen böyle kapalı tut ve bir yıl boyunca hiç açma. Bir yıl sonra tekrar gel. Haydi, şimdi güle güle," demiş ve şaşkın genç adamı öylece bırakıp kalkmış, odadan çıkmış.

Genç adam evine dönmüş, kendisini merakla bekleyen annesiyle babasına neler olduğunu anlatmış. Anlattıkça da kendisine çok anlamsız gelen bu hareketi ve soğuk konuşması nedeniyle kızdığı ustaya olan öfkesi artıyormuş. Günler geçmeye başlamış. Genç adam sürekli söyleniyor, ama avucunu hiç açmıyormuş. "Nasıl böyle budalaca bir şey yapmamı ister? Bir de ülkenin en iyi mücevher ustası olacak. Bu saçmalığa bir yıl boyunca nasıl katlanacağım, böyle bir eziyetle nasıl yaşarım?

Bu ne biçim ustalık. Ustalık kaprisi yapacaksa, bari başından yapmasaydı." Devamlı söyleniyor, her önüne gelene ustadan yakınıyor, ama avucunu hiç açmıyormuş. Avucu kapalı uyuyor, bütün işlerini diğer eliyle yapıyormuş. Ve bu duruma da giderek alışmaya, diğer elini çok rahat kullanmaya başlamış. Uyurken de yanlışlıkla avucu açılıp taş düşmesin diye hep yarı uyanık uyuyormuş. Böylece bir yıl geçmiş, her günü zorluklarla dolu, her gecesi de yarım uykuyla yaşanmış bir yılı tamamlanmış. ustanın karşısına çıkmış. Usta bir süre beklettikten sonra yanına gelince, genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu sınavı başarıyla tamamlamış olmanın verdiği gururla elini uzatmış, avucunu açmış. "İşte taşın," demiş. "Bir yıl boyunca avucumda taşıdım, şimdi ne yapacağım?" Yaşlı usta sakin bir sesle cevap vermiş: "Şimdi sana bir başka taş vereceğim, onu da aynı şekilde bir yıl boyunca avucunda taşıyacaksın." Bu söz üzerine genç adam bütün sükûnetini kaybetmiş, bağırıp çağırmaya başlamış. Yaşlı ustayı bunaklıkla, delilikle suçlamış, mücevher ustalığını öğrenmek için gelen genç bir insana böyle eziyet ettiği için, hasta olduğunu bağıra çağıra söylemiş.

Genç adam bağırıp çağırırken, yaşlı usta ona hissettirmeden bir taşı avucuna sıkıştırmış. Öfkeden yüzü kıpkırmızı genç adam, bir yandan bağırıp çağırırken avucundaki taşı hissetmiş. Durmuş, taşı biraz daha sıkmış ve heyecanla konuşmuş:

"Bu taş, yeşim taşı değil usta!....

İyi haftalar dilerim…

Tabii ki kahve mühim :)