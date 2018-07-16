Ay bugün Başak burcunda hareket edecek. İlerleyen saatlerde ise aşk ve güzellikler gezegeni olan Venüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Merhamet ve vicdani duygularımız bugün üst seviyede olabilir. Bunu yansıtırken aşırılık sergileyebiliriz. Çalışma ve özel yaşantımızda daha dürtüsel davranıp olayların ve kişilerin yaptığı hareketlerin arka planını araştırmak isteyeceğiz.
Aynı zamanda ortaklık yaptığınız işlerden pozitif sonuçlar elde edebiliriz. Ancak kariyer hayatında ise işler pek umduğumuz gibi gitmeyebilir.
Hemcinslerinizle olan rekabet bugün ortalığı biraz karıştıracağa benziyor. Burada yine sağduyulu davranan ve kendisine hakim olabilen kazanacaktır. Özel yaşamda ise aşk ve ilişkiler gezegeni işin içinde olduğundan bizler de sevgi konusunda kendimizi daha cazibeli hissedebilir ve görünüşümüze daha fazla dikkat edebiliriz.
Koç
Hem özel hem de çalışma hayatınızdaki iletişimlerinizde çekingen bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bazı şeyleri artık söyleme duygunuzu bugün kontrol etmelisiniz. Doğru zamanı beklemelisiniz.
Boğa
Bugün ne kadar yalnız olduğunu hissedebilirsiniz. Yaşamınıza hareketlilik katmak amacıyla gerek sosyal medya iletişimlerinizi gerekse özel hayatınızdaki bazı çekincelerinizi cesaretle başlatma kararı alabilirsiniz.
İkizler
Aile içinde çözümleyemediğiniz bazı konulara ışık tutmanız gerekebilir. Hem sabrınızı hem de sükûnetinizi korumak durumundasınız. Özel yaşamda ise eş ya da sevgiliye destek vermeniz gereken durumlar yaşanabilir. Desteğinizi esirgemeyin.
Yengeç
İletişimlerinizde daha sağduyulu olmalısınız. Vicdan duygunuz ağır basabilir. İkilemler arasında kalabilir ve hangi yöne gitmek isteyeceğinize karar veremeyebilirsiniz. Bir dostunuza vereceğiniz yardım size kendinizi iyi hissettirecektir.
Aslan
Çalışma hayatınızda yeni bir ün kazanmak ve başarılarla adından söz ettirmek isteyenlerin başlangıç yapması için son derece önemli bir gün. Zira böyle bir kararsızlık yaşayanlar bugün mutlaka harekete geçmeli ve kendinizi göstermelisiniz.
Başak
Vicdan, merhamet ve sevgi duygularınız had safhada. Karşınızdaki kişiyle empati yapabilirseniz hem özel hem de sosyal ilişkilerinizde verimli bir gün yaşayabilirsiniz.
Terazi
Çalışma hayatınızla ilgili güvendiğiniz dostlarınızdan bazı yardımlar almanız karşılığında bugün işleriniz daha da kolay ilerleyebilir. Aynı zamanda onlara iş yükünüzle ilgili bazı sorumluluklar da vermeniz gerekebilir.
Akrep
Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde önemli ve güzel tanışmalar gerçekleşebilir. Tanıştığınız bu yeni kişilerle beraber yeni bir işi yürütme konusunda daha cesaretli ve kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.
Yay
Eğitimle ilgilenenler ve kendilerini akademik anlamda yetiştirmek isteyenler için bugün önemli fırsatlar gözükmektedir. Kariyerinizi sağlam bir yapıya taşımak ve kendinize ispatlamak istiyorsanız gelen teklifi kaçırmamanızı öneriyoruz.
Oğlak
İletişim ve reklamcılık alanında kariyer yapan ya da eğitim alanında kendilerini yetiştirmek isteyen Oğlak’lar için bugün önemli fırsat çıkabilir. Önemli başlangıçlar ve görüşmelerin yapıldığı bugünü sonuna kadar değerlendirmelisiniz.
Kova
Finansal konularda yaşayacağınız bazı durumlar için borç almanız gerekebilir. Geçmişte yapılmayan bir ödemenin günü gelmiş veya unutulmuş olabilir. Aile içinde ise maddi durumdan kaynaklı bazı konuşmalar yapmanız ve birtakım kararlara vermeniz gerekecektir.
Balık
İkili ilişkilerde önemli şanslar ve fırsatların yakalanacağı bugünü sosyalleşmek adına değerlendirmelisiniz. Size gelen teklifleri reddetmeyin. Zira bazı konulardaki rahat tavrınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış anlaşılabilir.
Merhamet ve vicdani duygularımız bugün üst seviyede
Ay bugün Başak burcunda hareket edecek. İlerleyen saatlerde ise aşk ve güzellikler gezegeni olan Venüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Merhamet ve vicdani duygularımız bugün üst seviyede olabilir. Bunu yansıtırken aşırılık sergileyebiliriz. Çalışma ve özel yaşantımızda daha dürtüsel davranıp olayların ve kişilerin yaptığı hareketlerin arka planını araştırmak isteyeceğiz.
Aynı zamanda ortaklık yaptığınız işlerden pozitif sonuçlar elde edebiliriz. Ancak kariyer hayatında ise işler pek umduğumuz gibi gitmeyebilir.
Hemcinslerinizle olan rekabet bugün ortalığı biraz karıştıracağa benziyor. Burada yine sağduyulu davranan ve kendisine hakim olabilen kazanacaktır. Özel yaşamda ise aşk ve ilişkiler gezegeni işin içinde olduğundan bizler de sevgi konusunda kendimizi daha cazibeli hissedebilir ve görünüşümüze daha fazla dikkat edebiliriz.
Koç
Hem özel hem de çalışma hayatınızdaki iletişimlerinizde çekingen bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bazı şeyleri artık söyleme duygunuzu bugün kontrol etmelisiniz. Doğru zamanı beklemelisiniz.
Boğa
Bugün ne kadar yalnız olduğunu hissedebilirsiniz. Yaşamınıza hareketlilik katmak amacıyla gerek sosyal medya iletişimlerinizi gerekse özel hayatınızdaki bazı çekincelerinizi cesaretle başlatma kararı alabilirsiniz.
İkizler
Aile içinde çözümleyemediğiniz bazı konulara ışık tutmanız gerekebilir. Hem sabrınızı hem de sükûnetinizi korumak durumundasınız. Özel yaşamda ise eş ya da sevgiliye destek vermeniz gereken durumlar yaşanabilir. Desteğinizi esirgemeyin.
Yengeç
İletişimlerinizde daha sağduyulu olmalısınız. Vicdan duygunuz ağır basabilir. İkilemler arasında kalabilir ve hangi yöne gitmek isteyeceğinize karar veremeyebilirsiniz. Bir dostunuza vereceğiniz yardım size kendinizi iyi hissettirecektir.
Aslan
Çalışma hayatınızda yeni bir ün kazanmak ve başarılarla adından söz ettirmek isteyenlerin başlangıç yapması için son derece önemli bir gün. Zira böyle bir kararsızlık yaşayanlar bugün mutlaka harekete geçmeli ve kendinizi göstermelisiniz.
Başak
Vicdan, merhamet ve sevgi duygularınız had safhada. Karşınızdaki kişiyle empati yapabilirseniz hem özel hem de sosyal ilişkilerinizde verimli bir gün yaşayabilirsiniz.
Terazi
Çalışma hayatınızla ilgili güvendiğiniz dostlarınızdan bazı yardımlar almanız karşılığında bugün işleriniz daha da kolay ilerleyebilir. Aynı zamanda onlara iş yükünüzle ilgili bazı sorumluluklar da vermeniz gerekebilir.
Akrep
Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde önemli ve güzel tanışmalar gerçekleşebilir. Tanıştığınız bu yeni kişilerle beraber yeni bir işi yürütme konusunda daha cesaretli ve kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.
Yay
Eğitimle ilgilenenler ve kendilerini akademik anlamda yetiştirmek isteyenler için bugün önemli fırsatlar gözükmektedir. Kariyerinizi sağlam bir yapıya taşımak ve kendinize ispatlamak istiyorsanız gelen teklifi kaçırmamanızı öneriyoruz.
Oğlak
İletişim ve reklamcılık alanında kariyer yapan ya da eğitim alanında kendilerini yetiştirmek isteyen Oğlak’lar için bugün önemli fırsat çıkabilir. Önemli başlangıçlar ve görüşmelerin yapıldığı bugünü sonuna kadar değerlendirmelisiniz.
Kova
Finansal konularda yaşayacağınız bazı durumlar için borç almanız gerekebilir. Geçmişte yapılmayan bir ödemenin günü gelmiş veya unutulmuş olabilir. Aile içinde ise maddi durumdan kaynaklı bazı konuşmalar yapmanız ve birtakım kararlara vermeniz gerekecektir.
Balık
İkili ilişkilerde önemli şanslar ve fırsatların yakalanacağı bugünü sosyalleşmek adına değerlendirmelisiniz. Size gelen teklifleri reddetmeyin. Zira bazı konulardaki rahat tavrınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış anlaşılabilir.