Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>Bugün alacağınız küçük bir dönemeç, sizi çok farklı bir yarına taşır
"Aygül Aydın" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aygül Aydın" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Bugün alacağınız küçük bir dönemeç, sizi çok farklı bir yarına taşır

17 Temmuz 2018

Günaydın herkese. Ay  bugün başak burcunda ilerleyip  büyük dönüşüm gezegeni Plüton ile harika bir kontak kuruyor olacak. Hem düşünsel  hem de eylemsel anlamda bazı yenilikler ve girişimlerle güne başlamak ve atılım içinde olmak isteyeceğiz. Geleneksel bazı düşünce kalıplarını yıkmak ve yenilikçi düşüncelere yer açmak bugün herkes için ideal bir fikir olabilir. Özel yaşam da ise aşkla ilgili konularda daha şifacı olmak ve yapılan yanlışları silmek konusunda affedici olabiliriz.

Bizi yoran ve gelişmemizi engelleyen kişi ve durumlara karşı daha asi ve başkaldıran bir yapı içinde davranabiliriz. Akrabalarınızdan  veya yakın çevrenizden duyacağınız sürpriz haberler ise bugün sizi şaşırtacağa benziyor. Çalışma ortamında bir yandan işinizi layıkıyla yaparken diğer  yandan da otorite figürleri ile aranızdaki iletişimi güçlü tutmakta fayda vardır. Zira bazı işler iletişim kurmakla daha da rayına girebilir ve yorucu bir emeğinizin daha kolay yapılabileceği konusunda ikna olabilirsiniz. 

Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;

İki derviş ormanda yürüyüş taparken nehirden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın görürler. Dervişlerden biri genç kadına yardımcı olur ve onu kucakladığı gibi nehrin öteki tarafına taşır. Diğer derviş, arkadaşının bu davranışına hayretle bakar ve hiç hoş karşılamaz.

Arkadaşının yaptığını farklı yorumlar, hatta içten içe ona kızar, yaklaşık iki kilometre yürüdükten sonra daha fazla dayanamaz ve arkadaşına sert bir biçimde çıkışır:

 “Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Biz derviş değil miyiz? Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi, onlara bakmamız bile yasaktır.” Diğer Derviş oldukça sakin dinledikten sonra arkadaşına karşılık verir: “Ben o kadını iki kilometre geride bıraktım. Oysa sen onu hala taşıyorsun. Asıl sen bırak…

Dememiz o ki; Stresi aşırı yaşayan insanlar da böyledir. Herkesin karşılaştığı durumlar, insanlar ve onlarla ilgili yaptığı yorumlar vardır. Hayatta yaşadığı problemlere nasıl baktığı ve ne yorum yaptığı kişinin geleceğini belirler. Problemleri ve zorlukları kişi bir yük olarak mı görüyor yoksa çözüm bekleyen işler olarak mı? Kişi bunları beyninde mi taşıyor yoksa kucağında mı? Eğer birisi beyninde gereksiz yere soru ve problem taşırsa, beyin bunları yenebilmek için binlerce hücreyi feda ediyor. Yani yok oluyor. Bu yok olan hücreler bir daha yerine gelmiyor. Şimdi düşünün! Problemleri taşımaya değer mi? Yaşanan birkaç sorun ya da kişi beyninizden daha mı önemlidir? Nasıl olsa birkaç yıl sonra unutup gideceksiniz…

 

 

X
﻿
Aygül Aydın Aygül AydınTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri