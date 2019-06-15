Bu mükemmel düzendeki evreni anlamak istiyorum

Günaydın hepinize sevgili dostlar,
Bilirsiniz pek hafta sonu pek yazı yazmıyorum ama önemli gökyüzü olayları olduğu zaman hemen devreye girmeye çalışıyorum.
Hafta sonuna şems Tebriz’ini dörtlükleri ile giriş yapalım.
İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatlarımızdan
Kimi depremlerle gider,
Kimi fırtınalarla…
Ben kalanlardan yanayım.
Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim,
Sarılıp bırakmayanların sıcaklığını…
Şu günlerde hayat size konuşuyor ama anlayan var mı diye sormak lazım.
İlişkiler bitiyor,
Değersizlikler yaşanıyor,
Parasızlıkla mücadele veriliyor,
Kalpler kırılıyor,
Egolar kavga ediyor,
Milyon tane vazgeçmek için sebep sunarım size,
Parlak istikbalimize kimler gölge düşürüyor?
Kâinatın gözbebeği olan biz insan topluluğu ne işler karıştırıyoruz?
Size kurandan bir ayet:
“Biz şüphesiz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik”
Size söylüyorum!
En mükemmel şekilde yaratılmışsınız…
Özene bezene…
Allah’ın bu kadar mükemmel yarattığı varlığınıza karşı siz nasıl eziyet ediyorsunuz?
Ya da kendinizi neden bu kadar üzüp, yoruyorsunuz.
Sonrasında,
“Bana döndürüleceksiniz,
Varışınız onadır…” gibi kuranı kerimde şifreler devam ediyor.
Daha sonrasında,
“Sizi boş yere mi yarattık” ifadesini tekrar hatırlatmama gerek var mı?
Yaratılış amacınızı hiç sorguladınız mı?
Şimdi soruyorum tekrar yaratıldığınız yere döndüğünüzde Allah size sorduğunda “ben seni bu kadar mükemmel yarattım, ama sen ne yaptın?
Neden kendini mahvettin dediğinde ne cevap vereceksiniz”
Niye bunları yazdım ben şimdi?
Çünkü yukarıda gezegenler sizlere bunları hatırlatmamızı istiyor.
Varlığınızın önemini anlamanız için bu iç sıkışmasını yaşıyor olabilir misiniz?
Mars ve Satürn birbirlerine meydan okuyor şu sıralarda ve Yay burcundaki bir dolunaya doğru ilerliyoruz.
Kendinizi duymak ya da iç sesinizi geliştirmek için bir ayrılık yaşıyor olabilir misiniz?
Doğduğunuz zaman gezegenlerin sorumlulukları vardır.
Hepsi üzerine düşeni yapar. Âmâ biz insan olarak bunları da mahvetmeyi biliriz.
Çünkü tutku ve ihtiraslarımız her şeyin önüne geçer ve bunları sonra kadere yükleriz…
Yapmasak iyi ederiz belki ama işte…
En azından gayret göstereceğiz değil mi?
Unutmayın, İnsan evrensel sevgi bilincini deneyimlemek ve öğrenmek üzere burada bulunur.
Sevgi sizin düşündüğünüzden çok daha üstündür…
Allah her şeyi ilmi ile kuşatmıştır…
Okuyun ve araştırın…
Başkalarını değil,
En çok kendinizi merak edin…
Bugünler gelip geçer, önemli olan hasar görmemektir.
İyi hafta sonları dilerim…
Bu mükemmel düzendeki evreni anlamak istiyorum
Günaydın hepinize sevgili dostlar,
Bilirsiniz pek hafta sonu pek yazı yazmıyorum ama önemli gökyüzü olayları olduğu zaman hemen devreye girmeye çalışıyorum.
Hafta sonuna şems Tebriz’ini dörtlükleri ile giriş yapalım.
İnsanlar vardır, gelip geçerler hayatlarımızdan
Kimi depremlerle gider,
Kimi fırtınalarla…
Ben kalanlardan yanayım.
Gitmeyenlerin sadakatini ve sabrını severim,
Sarılıp bırakmayanların sıcaklığını…
Şu günlerde hayat size konuşuyor ama anlayan var mı diye sormak lazım.
İlişkiler bitiyor,
Değersizlikler yaşanıyor,
Parasızlıkla mücadele veriliyor,
Kalpler kırılıyor,
Egolar kavga ediyor,
Milyon tane vazgeçmek için sebep sunarım size,
Parlak istikbalimize kimler gölge düşürüyor?
Kâinatın gözbebeği olan biz insan topluluğu ne işler karıştırıyoruz?
Size kurandan bir ayet:
“Biz şüphesiz insanı en mükemmel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik”
Size söylüyorum!
En mükemmel şekilde yaratılmışsınız…
Özene bezene…
Allah’ın bu kadar mükemmel yarattığı varlığınıza karşı siz nasıl eziyet ediyorsunuz?
Ya da kendinizi neden bu kadar üzüp, yoruyorsunuz.
Sonrasında,
“Bana döndürüleceksiniz,
Varışınız onadır…” gibi kuranı kerimde şifreler devam ediyor.
Daha sonrasında,
“Sizi boş yere mi yarattık” ifadesini tekrar hatırlatmama gerek var mı?
Yaratılış amacınızı hiç sorguladınız mı?
Şimdi soruyorum tekrar yaratıldığınız yere döndüğünüzde Allah size sorduğunda “ben seni bu kadar mükemmel yarattım, ama sen ne yaptın?
Neden kendini mahvettin dediğinde ne cevap vereceksiniz”
Niye bunları yazdım ben şimdi?
Çünkü yukarıda gezegenler sizlere bunları hatırlatmamızı istiyor.
Varlığınızın önemini anlamanız için bu iç sıkışmasını yaşıyor olabilir misiniz?
Mars ve Satürn birbirlerine meydan okuyor şu sıralarda ve Yay burcundaki bir dolunaya doğru ilerliyoruz.
Kendinizi duymak ya da iç sesinizi geliştirmek için bir ayrılık yaşıyor olabilir misiniz?
Doğduğunuz zaman gezegenlerin sorumlulukları vardır.
Hepsi üzerine düşeni yapar. Âmâ biz insan olarak bunları da mahvetmeyi biliriz.
Çünkü tutku ve ihtiraslarımız her şeyin önüne geçer ve bunları sonra kadere yükleriz…
Yapmasak iyi ederiz belki ama işte…
En azından gayret göstereceğiz değil mi?
Unutmayın, İnsan evrensel sevgi bilincini deneyimlemek ve öğrenmek üzere burada bulunur.
Sevgi sizin düşündüğünüzden çok daha üstündür…
Allah her şeyi ilmi ile kuşatmıştır…
Okuyun ve araştırın…
Başkalarını değil,
En çok kendinizi merak edin…
Bugünler gelip geçer, önemli olan hasar görmemektir.
İyi hafta sonları dilerim…