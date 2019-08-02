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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Bu boşluk hissi oldukça korkutucuydu.

2 Ağustos 2019

Günaydın haftanın son gününden…

 

Bir haftanın daha sonuna geldik…

Genelde aklı başında bir insan ne yaptığını bilemiyorsa bir kâbusun içine girmiştir. Genelde aklı başında bir insan ne yaptığını bilmiyorsa çevresinde kimsenin bunu yüzüne vuramayacağı bir gizlilikte yapıyordur.

Hani bardak elinizden düşer ve kırılır. O kocaman sesi duyunca döner sorarsınız “ne yaptın sen” diye.

Düşünsenize aklınız başınızda ama ne yaptığınızı fark edemediğiniz durumlar içerisindesiniz ve olayların rasyonelize olmasını bekliyorsunuz. İşte bu durum insana kendini kaybettirebiliyor. Sonra kendine anlamsız açıklamalar yapıyor ve en kötüsü bu duruma kendinizi bile inandırıyorsunuz. Her şey artık yüzeye çıkmaya başladı mı yüzüne ne kadar saçma olduğu vurgulamaya başlayan insanlar topluluğu da oluşuyor.

Yaşamak için mi yapılması gerekenleri yapıyoruz ya da kendimiz için yapmamız gereken şeyler mi var?

Bunun cevabını bulmak çok kolay olmuyor.

İsteklerin vardır, yapman gerekenler bellidir ama sen kolunu bile kıpırdatamazsın. Daima gereksiz şeylerle uğraşırsın, "neden yaptım, ben şimdi bunu?" diye sorarsın kendine, ama doğal olarak bulamazsın cevabını…

Bir yerde şöyle bir şey okumuştum

“Zihnimiz başka bir yerde tatildeyken, bedenimizle bir şeyler yaparak uzun zaman geçirdiğimizde, hayatımızın büyük bir bölümünde gerçekten var olmadığımız anlamına gelir. Var olmadığımızda da bu bize hayal meyal ama sürekli bir hoşnutsuzluk verir. Bu hoşnutsuzluk, her şeyle ve herkesle aramızdaki boşluk hissi, insan hayatının ana problemidir. Derin kuşku ve yalnızlık duygusunun bizi delip geçtiği o anlara neden olur.”

Bunun için size bir sürü şey yazabilirim çünkü bugünlerde bunları hissettiğinizi öngörebiliyorum. Bu zaman içinde geçecek bir duygu. Güneş-Uranüs karesi bir anlamda şu an bizleri sebepsiz yoruyor gibi görünse de aslında bununda bir nedeni var. İlerleyen günlerde bunu anlayacağız.

Gökyüzünün gündemi:

Engelleri aşabilirsiniz. Ay Aslan burcunda ilerliyor ve öğleden sonra Başak burcuna geçiş yapıyor. Bugün kendinize her zamankinden daha fazla güven duyacaksınız. İlgi görme isteğiniz ve dikkat çekme arzunuz sizi çevrenizden beklentilere itekleyebilir. İnsanların gerçek niyetini daha yakından tespit etmeyi öğrenmelisiniz. Bu konuda biraz daha şüpheli yaklaşımlar sergilemeniz gelecek günler için daha güvenli olabilir. Ego savaşlarından mümkün oldukça uzak durmalısınız.

Mutlu günler dilerim…

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