Boğa burunda dolunay gerçekleşiyor… Yaşamak bir sanat, sanatçı da sensin. 

Astrolojide Ay duygularımızı temsil eder. Güneş irade gücümüzü ortaya koymayı temsil eder. Yani dolunay zamanlarında huzursuz olmak ya da kendini bitkin hissetmek sadece bu dönemlerde duygularımızı nasıl ortaya koymamız gerektiğini bilmediğimiz bir içsel sıkışıklıktır. Dolunay karşısındaki Güneş, yaşamımızdaki dolaşan güçleri ve kutupları vurgular.

Bu dolaşan güçler asıl egonuza karşı duygularınızı nasıl idare edebildiğinizle ilgilidir. İşyerinizle evinize ya da ne istediğinize karşı ihtiyacınız olan şeyleri içerebilir. İç gerginlik ve dış baskılar, çatışma ve krizlere yol açarak enerjinizi boşa çıkarabilir. Buna kapılmadan özenle ve bilinçle kontrol edildiğinde başarı getirir.

11 ° 58 derecelerinde Boğa burcunda gerçekleşecek dolunayın manevi gezegen Neptün ile olumlu bağlantısı hayal gücünüzü ve sezgilerinizi yükseltecek düzeyde olacaktır. Aşk ve ilişkileriniz ile ilgili konularda partnerinizle güçlü bir bağ kurmanıza sebep olacak güzel gelişmeler söz konusu olabilir.

Duyguların ve içgüdülerin ay nitelikleri dolunay zirvesine ulaşır. Herhangi bir zorluğun üstesinden gelmek için ise güçlü bir zaman dilimidir. Bu dolunayda Neptün etkileşimi yüksek olacaktır. Bu gezegenle pozitif bağlantı kuruyor olması daha duyarlı ve daha sezgisel hatta hiç olmadığımız kadar bizi sevgi dolu ve romantik yapacaktır.

Bir şans verilirse, herkesin bir kahraman olacağına inanıyorum

Öncelikle dolunayı değerlendirmeye başladığımızda Boğa burcu Venüs yöneticiliğinde olduğu için bu dolunay Venüs’ün doğasını gerçekleşecek. Venüs gezegenin şuan için Terazi burcunda hareket ediyor olması ise hepimiz için iyi haber diyebiliriz. Bu dolunay bizlere en iyi şansı, dostlukları, huzuru, parasal güvenceyi getirme noktasında yüksek bir performans sergileyebilecek güce sahip. Bu Dolunay’ın önemli bir bağlantısı da aslında 19 Kasımda Akrep burcunda yeniay gerçekleşecek olmasıdır. Demek oluyor ki başlattığınız işler ve gelişmeler aynı hızla cevap bularak sizlere güzel sonuçlar getirebilecektir.

Artan duygusal gücünüzü ve sezgilerinizi kullanın. Bilinçaltı farkındalık, kişisel ilişkilerinizde dengeli bir görünüm sağlar. Dolunaylarda uyumsuzluğa neden olan herhangi bir ilişki dinamiğini veya olumsuz duyguları açıkça görebilirsiniz.

Yeni aydaki hedefleriniz artık ince ayarlanmış veya tamamlanmış olmalıdır. Çünkü bu hasat zamanıdır. Dolunay hedeflerinize yanıt olarak duygusal ayarlamalar yapma zamanıdır. Bu dolunay ile önümüzdeki yeniay arasında doğru bağlantı kurarak hedeflerinize zekice ve sağlam bir şekilde ulaşmanız an meselesi olabilir. Size bir şans verilecektir ve siz sadece bu şansı iyi değerlendirdiğinizde tahmininizden daha farklı ve olumlu olaylar gelişecektir.

Venüs karşısında Uranüs, dolunaydan sadece 20 dakika önce kesinleşiyor olması ise önümüzdeki iki haftalık süreçte aşk hayatınızda bir değişikliğe işaret eder. Hali hazırda bir eşiniz varsa, beklenmeyen bir olay gerginliğe neden olabilir. Sağlıklı bir ilişki içindeyseniz ilişkinizi daha da güçlendirecek bağlar kurabilirsiniz. Bu dönemde bir ayrılık fikri kalıcı bir ayrılma olasılığını vermezken, muhtemelen hızlı bir ayrılmaya yol açacaktır.

Durumunuz ne olursa olsun, eğer amaç sevgi bir değilse değişimin ve heyecanın başka bir yaşam alanında ortaya çıkması mümkündür.

Mali düş kırıklığı olabilir, ancak para ile risk almak için dikkatli olmalısınız. Finansal anlamda gerçekten rahatlayabileceğiniz ya da gelirlerinizin güvence altında olduğunu hissedeceğiniz bir dönem içinde olacaksınız.

İş müracaatlarınız kabul edilebilir. Hızlı iş görüşmeleri yaparak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş ortaklarınızla sözleşmeler yapmanız mümkün olabilir.

Çok manevi dolu bir ayın ve çok şanslı bir Venüs'ün kombine etkisi, eşiniz ve sevdiklerinizle derin ruhsal bir seviyede bağlanabileceğiniz anlamına gelir.

Bu romantik dolunay, âşık olmak ve gerçek ruh eşini bulmak için mükemmel bir zamandır.

Dememiz o Ki;

İmkânsızı isteyerek en iyiyi elde edersin. Tatmin edilmiş bir gereksinim, artık o davranışın motive edicisi değildir. Eğer kolayca ilerliyorsan dikkatli ol, çünkü yokuş aşağı gidiyor olabilirsin. Memnun ve mutlu çalışanlar, memnun ve mutlu müşteri yaratırlar. Bir inşatta çalışan üç işçiye ne yaptıkları sorulmuş. Birincisi; “Ben hayatımı kazanıyorum” demiş. İkincisi çekiç sallamaya devam ederken, “Ben tüm ülkedeki en iyi taş kesme işini yapıyorum” diye cevap vermiş. Üçüncü ise gözünde pırıltıyla beraber bakıp, “Ben saray inşa ediyorum” demiş. Sevdiğin işi yap, ancak o zaman mutlu ve başarılı olabilirsin.

İnsan doğasındaki en derin ilke, değerli bulunmaya duyulan şiddetli istektir. Bakış açısı, düşünceler ve sistem değişmezse, hiçbir şey değişmez. Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altın ne de mücevher. Yalnız kendinden bir küçük parçadır. Sana yapılan en ufak yardımı sakın unutma, yaptığın en büyük yardımı ise hiçbir zaman hatırlama. Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. Belirli bir zaman diliminde tüm dünyada yaşanan her şeyde, o an dünyada yaşayan her insanın etkisi vardır, iyi veya kötü…

Mutlu günler dilerim…

Aygül AYDIN



KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sizin için harika bir dolunay söz konusu olacak. Maddi konforunu oluşturacak gelişmeler gündeminde olabilir. Lüks ihtiyaçlarını karşılayabilecek konulara yöneliminiz artabilir. Beklediğiniz maddi projeler kazançlı bir şekilde değer kazanabilir. Kayıplarınızı da kazançlı bir şekilde tanzim etmenin zamanı geldi. Borçlarını önemli ölçüde yapılandıracağın fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devlet ve hukuksal işlerinizde önemli gelişmeler olurken, terfi ve kariyerde yükselmek durumunuz mümkün. Üst yöneticilerinizle irtibat içerisinde olun.

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞALAR

Çevreniz tarafından göründüğünüz yön kendi bilinçaltınızda büyük bir değişime uğrayabilir. Bu dolunaydan sonra kilo aldığını fark edebilir ve sıkı bir diyete başlayabilirsin. İlişkilerine dair davranışlarında artık önemli bir netlik kazanmalısın. Bu dolunay sonrası hayatında kararsızlık durumu söz konusu bile olmamalıdır. Hayat tarzını değiştirecek önemli başlangıçlar da gündemin de olabilir. Şanslı tanışmalar yalnız olanlarınızın başını döndüreceğe benziyor. İş değişikliği yapmanız veya terfi almanız söz konusu olacak.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Hayatın da gözlemleyemediğin ya da görmezden geldiğin bazı konularla yüzleşebilirsin. Uzun zamandır sizi sıkan bir problem şanslı bir şekilde çözümlenebilir. Gizli kalan bazı sorunlar ortaya çıkabilir ve gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı şeyleri kontrol edemeyebilirsiniz. Şartları zorlamayın. Özgürlüğünüzü engelleyen konu ve olaylar bir olayla son bulabilir. Yalnız kalıp biraz daha olayların dışına çıkıp düşünmen gereken bir süreç içindesin. Olayları daha tarafsız değerlendirmelisin. Dedikodusal olaylara dikkat etmelisiniz. Ruhunuzu dinlendirmeli ve daha sakin geçirmenizi tavsiye ederiz.

YENGEÇLER VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatına yeni insanlar ve yeni dostluklar da dâhil olurken bazı arkadaşlıklarını da bitirebilirsin. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsin. Bir dileğine veya umuduna kendini daha yakın hissedebilir ve olayların bu yönde gelişmesini deneyimleyebilirsin. Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsin. Duygularınızı ortaya koyun ve sevginizin peşinden koşmaktan korkmayın.

ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLANLAR

Kariyerinle ilgili seni engelleyecek koşullara karşı mücadele vermen gerekebilir. Üstlerinle olan iletişimlerine dikkat etmen gereken bir süreç içerisinde olacaksın. Üzerin de baskı oluşturan bazı konular yeniden gündemine gelirken yeni bir kariyer arayışı içerisinde olabilirsin. Yeni iş teklifleri alabilirsin. Ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz gereken bir durum söz konusu olabilir. Bu aşamada artık sorunlarını görmezden gelmemelisin. Çözüm odaklı olun. İlişkilerden yana şansınızı bu dolunayda fazla zorlamayın.

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Hayata dair önemli anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Hayata karşı olan bazı felsefi yaklaşımlarınızda değişiklikler olabilir. Genel yargılarınız değişebilir. Seyahatleriniz ve uluslararası projelerinizle ilgili önemli fırsatlar ve sonuçlar yaşayabilirsiniz. Öğrenci olan Başaklar eğitim hayatıyla ilgili önemli seçimler yapmak durumunda kalabilirler. Din ve ahlaki öğretilere olan inancınız farklı bir şekil alabilir. Yer değiştirme veya taşınma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Her şeyin bir nedeni olduğu gibi bunu yaşamamızda bir nedeni varmış diyebilirsiniz.

TERAZİLER VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ölmek ve doğmak gibi hayatı hayat yapan iki değer arasında düşünceleriniz şekillenecek. Hayatınızı dönüştürecek önemli konular gündeminizde olacak. Bitişler ve başlangıçlar hayatınızda önemli yer kaplayabilir. Bu dolunaydan sonra hayat sizlere eski olan değerlerinizi yıkmayı yerine yenisini inşa etmeyi öğretiyor olacak. Finansal anlamda da bazı ödemeleriniz sonlanabilir. Ortaklı gelirleriniz ve eşinizin finansal durumunu değiştirecek konular gündemde olabilir. İlişkiler ile ilgili şanslı bir dönem içine girebileceksiniz. Sabırlı olun. Beklenmedik harcamalara karşı önlem alın.

AKREPLER VE YÜKSELEN AKREPLER

İlişkilere dair yeni bir dönem başlayacak ve eski dönem bitiyor olacak. Unutamadığınız geçmişinize sünger çekebileceğiniz fırsatlar önünüze sunuluyor olacak. Evlilik teklifi alabilirler ve ilişkinize dair netlik kazanacağınız bazı konular gündemin de olabilir. Bunun yanında finansal sorunlarını gidermek ve zaman kazanmak adına şanslı ortaklıklar kurulabilirsin. Bu dönemde başladığın finansal ortaklık girişimleriniz ilerleyen süreçlerde bazı çıkmazlar yaşayabilirsiniz. Temkinli olun.

YAYLAR VE YÜKSELEN YAYLAR

Gündelik yaşamınıza dair değişmesi gereken konular gündeminizde olabilir. Çalışma hayatınız, düzeniniz ve çalışma arkadaşlarınız kasımın ilk haftasında değişebilir. Ustalığınızı ispat edeceğiniz önemli gelişmeler ve şanslar yakalayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir. Bu tarihten itibaren sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

OĞLAKLAR VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Aşk hayatın da sürpriz ve sevindirici etkiler gündeminde olacak. Uzun zamandır beklediğin adımları atarak bunları netliğe kavuşturuyor olacaksın. Keyfiniz uzun zamandır belki de hiç bu kadar yerinde olmamıştı. 2014 Kasım ayında yaşanılan kayıplar yerini huzura ve belki de aşka yeniden bırakıyor olacak. Yani haklı çıkan siz olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren işlerde önemli başarılara imza atabilirsiniz. Sanata olan ilginiz artabilir hobilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

KOVALAR VE YÜKSELEN KOVALAR

Eviniz ve aileniz ile ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Ailenin üzerinize yüklemiş olduğu misyonları tamamlamanın mutluluğu içerisinde olabilirsiniz. Evin de ve yaşadığınız alanda bu dönemde daha fazla huzur arayışı içerisinde olacaksın. İçsel huzuru ailende yakalayacağınız önemli deneyimlerde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız alanı değiştirmeniz gündemde olabilir. Taşınmak ve gayrimenkuller üzerine seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sevildiğinizi hissedeceğiniz özel bağlar oluşturan deneyimler yaşayabilir, adımlar atabilirsiniz.

BALIKLAR VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yakın çevre iletişimleriniz ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konularda önemli başlangıçlar olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili eksik bıraktığınız konular tamamlanmak adına gündeminizde olabilir. Bu dönemde yakın arkadaşlarınızın güzel haberlerini alabilirsiniz. Kısa seyahatler ve davetler akraba ilişkileri önem kazanabilir. Hayatınıza dair vereceğiniz kararlarda artık bu dönemden sonra daha net olmalıdır.