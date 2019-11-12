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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Boğa burcunda DOLUNAY! Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur.

12 Kasım 2019

Günaydın yepyeni bir günden…

Yok Merkür geriliyor, yok dolunay geliyor, yok Satürn döngüsü bitiyor derken günleri kovalaya kovalaya bitiriyoruz. Bir bakıyoruz akşam olmuş ve haftayı tamamlamışız.

Bugün gündemimiz yine yoğun. Astroloji camiasında sert rüzgarlar eserken birde Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Saat 16:44 civarlarında. Bu dolunay Venüs ve Merkür etkisi oldukça yoğun bir dolunay. Aynı zamanda en önemli unsuru ilişkiler ve para olacak gibi görünüyor. İlişkilerde her şeyin ortaya çıkması ve belirli yüzleşmelerin yaşanması söz konusu olabilir. Merkür size gerçeği ortaya çıkartmanız için bazı şanslar sunacak. Bunu yaparken iğneleyici alaycı olmamalısınız.

Bu dolunay sizin ayağa kalkmanızı sağlayacak duygusal nedenleri de sunacak ama tabi bunu seçmek sizin tercihiniz olacaktır. Geleceğinizi tasarlamak ve özgürce düşünmek için harika bir zamandasınız.

Bu dolunay bizi Akrep ve Boğa arasındaki kutuplarda denge bulmamızı istiyor. Akrep, gerçeğe, dönüşüme, samimiyete ve gölgeye odaklanan yoğun, istekli bir takım yıldızıdır. Güneş şu an Akrepte olduğu için yaşam içinde Akrep temasını daha fazla alıyoruz. Akrep'in samimiyet, nevrotiklik ve aşırı şüphe gibi potansiyel tuzaklarına daha fazla erişim veriyor.

Boğalar emin ayaklarıyla yürürken, şüphe uyandıran Akrep'tir. Bu dolunayın zirvesi, güç ve kontrol meseleleri etrafında döner ve sonuçta çok güven duyduğunuz bir şeyden suiistimal edildiğinizi görebilirsiniz.

Eğer güvenmiyorsan, güvenmeyeceksin ilkesini benimsemelisiniz. Güvenmediğiniz bir ilişkiye başlayıp, kabul edip gördüğünüz güvensizliklerin şu an hesabını sormanın bir anlamı yoktur. Güvenmediğiniz bağlar kurduysanız ve buna tahammül etmeyi seçtiyseniz şimdi kendinizle hesaplaşmalısınız. Neden kabul ettiniz?

Akrep, değişken ve karmaşıktır. Bu arketip, bizi yaşamı değiştirecek kararlar almaya itiyor. İşin içinde Uranüs gezegeninde olmasından ötürü dolunay psikolojik değişim habercisidir. Patlayan duygusal tepkiler ruhun eski girintilerinden kaynaklanır. Eskide olanlar yüzünde bazı şeyler yüzeye daha hızlı çıkacaktır.

Boğa ve Akrep, kaliteli bir yaşam ararlar. Boğa enerjisinin çoğunu maddi dünyaya yatırır ve çoğu zaman statü sembollerine çok önem verir. Akrep, çoğu kişinin kaçındığı bilinçaltı mağaralarında kalite arar. Akrep burcu, Boğaya bilinmeyene olan korkumuzu yenme zorunluluğumuz olduğunu hatırlatır. Boğa burcuda, akrebe kontrol et der ve herkesin rahat olmasını sağlamak için hatırlatır. Güven alanlarınızı terk etmekten korkuyor olabilirsiniz. Bu sizi kaygılandırmasın.

Kendinize şu soruları sorarak bir yol bulabilirsiniz.

· Kaybettiğimi görmem bana ne yarar sağladı?

· Kendimi nasıl daha iyi somutlayabilirim?

· Kaynaklarımla ilgili olarak nelere odaklanmalıyım?

· Nasıl daha rahat hissedebilirim?

· Güvenceyi alabilmem için ne yapıyorum?

· Bunu ne kadar hak ettim?

Merkür’ün suçu nedir? 

Birçok insan, “hayatında yanlış giden her şeyin Merkür'ün geri gitmesinden dolayı” olduğunu veya “başka hiçbir şeyin neden olmadığına” inandığı gibi bir efsane edindi.

Bununla birlikte, gerilemenin en kötü etkilerinden kaçınmak için nasıl hazırlanabileceğinizi değil, aynı zamanda bunu kendi avantajınıza nasıl kullanacağınızı da sorgulayın.

Örneğin, geride yarım bıraktıklarınızla başa çıkmanın tam zamanı. Geçmişte çözülmemiş durumlarınız ya da gelecek için planlar yapmanız adına harika olduğundan neden kimse söz etmiyor. 

Genel olarak, hayattaki her şeyde olduğu gibi, olayların doğru ya da yanlış gitmesi, Merkür gerilemesi enerjisine nasıl tepki verdiğinize çok bağlıdır. Eve geldiğinizde anahtarlarınızı kapıya asmak için fazladan bir saniyenizi alırsanız, birkaç kez önemli belgeleri okursanız veya bir arkadaşınız özellikle çok tuhaf bir şey söylediğinde, biraz daha bağışlayıcı olursanız muhtemelen daha az sorun yaşarsınız.

Eski sevgilinize rastlamak gibi, anlaşılmamış bir felaket gibi görünebilecek şeyler bile, sandığınız kadar kötü olmayabilir. Belki eski arkadaşlar hakkında yetişen bir sohbet için bir şans olarak görebilirsiniz. Ve mesele şu ki: kendilerini sunan fırsatlara açıksanız, ancak yargıya acele etmiyorsanız, Merkür'ün geri dönüşünü en iyi hale getirebilirsiniz.

Merkür’ün geriye dönme sırasındaki yoğun gezegensel enerjiler nedeniyle, kendinizi açıkça ifade etmeniz normalden daha zor bir iştir ancak bu imkânsız değildir. Daha fazla odaklanıp daha çok dinlemeniz gerekebilir. Ayrıca bir şeyleri başlatmak yerine en iyi zamanı bulmak için gayret gösterebilirsiniz. Tüm seçeneklerinizi belirledikten sonra bunu yapabilirsiniz. Ancak, Merkür'ün geri dönmesinin hasara yol açacağı, işkence ve sefalet getireceği efsanesi tam da bir efsanedir. Evet, Merkür gerilemesinde işler farklı ve evet, başa çıkmakta zorluk çekeceksiniz ama daha önce de söylediğimiz gibi Merkür bir hileci ve onun hilelerini öğrendikten sonra bunları kendi avantajınıza dönüştürebilirsiniz. Yani oyunu kendi kurallarınıza göre oynamak sizin başarınızdır.

Mutlu günler dilerim…

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