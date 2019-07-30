Bir şeyi istiyorsanız sonuna kadar isteyin.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Kendinizi nedensiz yorgun ve ne yapacağınızı bilmiyor duygular içerisinde hissedebilirsiniz.
Kendi hayatınızla ilgili kararlar almak sizi biraz zorluyor,
İçiniz biraz huzursuz ve kalbiniz hızlı hızlı atıyor olabilir.
Güneş-Uranüs karesi sizi bu bağlamda zorluyor gibi görünse de değişimin hangi yönü içinde olacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz.
Sanki içiniz tükeniyor ama dışarıya yenileniyorum imajı veriyorsunuz.
Sanki herkes sahte ama siz samimi davranmaya çalışıyorsunuz gibi,
Bir yerde iyi bir şey olacak ama bu ne olacak diye düşünmekten kendinizi alıkoyamıyor gibisiniz…
Keşke daha önce yapsaymışım dedirten vazgeçişler yaşıyorum, kurtulmuşum gibi hissettiren bir duygu var mı içinizde?
Bu duygular öylesine tanıdık ve öylesine farklı ki..
Aslan Yeniay’ının ayak seslerini duyuyorsunuz şu sıralar.
Hani Aygül Hanım iyi olacaktı?
Yahu, iyi olacak elbet ama aşmamız gereken konularımı ve kendimizi yenilememiz gereken durumlarımız var. Kendimizi yeniden güncellememiz gerekmektedir.
Kader sizleri önemli bir dönemece götürüyor sadece kendinizi rahat bırakın…
Değişmek zorundayız…
Bir insan, daha iyi bir hayat yaşama ihtimali için korkar mı?
Kıymetinizi bilmeyenleri bırakın.
Sizi üzen samimiyetsiz ve sahte insanlardan adım adım uzaklaşın.
İnsanlar gücü yeten yetene davranışlar sergiliyor. Kimsenin üzerinde güç çekişmesi tuzağına düşmeyin. Dünkü yazım bugünde geçerli, okumanızı yenide tavsiye ederim.
Ay yengeç burcunda ilerliyor ve geçmişle bağlantı içerisine giriyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmeyin ve ailenizle yaşadığınız konuları çok fazla şanssızlığınızmış olarak kendinize baskı yapmayın. Tutkularınız ve saplantılarınız varken yaşamın penceresinden açılan yolların ne yönde doğru olduğunu anlayamayabilirsiniz. Başka seçenekler ve opsiyonların olmasını beklerken belki de bugünler de bazı konularda başka şansınızın olmadığı ile yüzleşiyorsunuzdur ya da kabul ediyorsunuzdur. Aslında bu çıkmaza kendinizi ve ruhunuzu siz hapsediyorsunuz. Gönül ferman dinlemiyor…
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Adam, pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için pijamalarını giyer ve eline gazetesini alır. Düşüncesi, bütün gün miskinlik yapıp evde oturmaktır. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak gelir;
- “Baba sinemaya ne zaman gideceğiz” diye sorar. Baba, oğlunu bu hafta sonu sinemaya götürmeye söz vermiştir ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahaneyle oğlunu
başından savmak ister. Birden, gazetenin promosyon olarak verdiği dünya haritası gözüne ilişir. Önce dünya haritasını keserek küçük parçalara ayırır ve oğluna;
- “Eğer bu haritayı birleştirip düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim” der.
İçinden de, “oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen, bu haritayı akşama kadar düzeltemez” der.
Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak gelir.
- “Baba haritayı düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz!” der. Adam önce oğlunun söylediğine inanamaz. Ama haritanın tamamlandığını görünce, hayretler içinde “bunu nasıl yaptın” diye sorar. Çocuk şu cevabı verir:
- “Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeliverdi.”
Mutlu günler dilerim…
Bir şeyi istiyorsanız sonuna kadar isteyin.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Kendinizi nedensiz yorgun ve ne yapacağınızı bilmiyor duygular içerisinde hissedebilirsiniz.
Kendi hayatınızla ilgili kararlar almak sizi biraz zorluyor,
İçiniz biraz huzursuz ve kalbiniz hızlı hızlı atıyor olabilir.
Güneş-Uranüs karesi sizi bu bağlamda zorluyor gibi görünse de değişimin hangi yönü içinde olacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz.
Sanki içiniz tükeniyor ama dışarıya yenileniyorum imajı veriyorsunuz.
Sanki herkes sahte ama siz samimi davranmaya çalışıyorsunuz gibi,
Bir yerde iyi bir şey olacak ama bu ne olacak diye düşünmekten kendinizi alıkoyamıyor gibisiniz…
Keşke daha önce yapsaymışım dedirten vazgeçişler yaşıyorum, kurtulmuşum gibi hissettiren bir duygu var mı içinizde?
Bu duygular öylesine tanıdık ve öylesine farklı ki..
Aslan Yeniay’ının ayak seslerini duyuyorsunuz şu sıralar.
Hani Aygül Hanım iyi olacaktı?
Yahu, iyi olacak elbet ama aşmamız gereken konularımı ve kendimizi yenilememiz gereken durumlarımız var. Kendimizi yeniden güncellememiz gerekmektedir.
Kader sizleri önemli bir dönemece götürüyor sadece kendinizi rahat bırakın…
Değişmek zorundayız…
Bir insan, daha iyi bir hayat yaşama ihtimali için korkar mı?
Kıymetinizi bilmeyenleri bırakın.
Sizi üzen samimiyetsiz ve sahte insanlardan adım adım uzaklaşın.
İnsanlar gücü yeten yetene davranışlar sergiliyor. Kimsenin üzerinde güç çekişmesi tuzağına düşmeyin. Dünkü yazım bugünde geçerli, okumanızı yenide tavsiye ederim.
Ay yengeç burcunda ilerliyor ve geçmişle bağlantı içerisine giriyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmeyin ve ailenizle yaşadığınız konuları çok fazla şanssızlığınızmış olarak kendinize baskı yapmayın. Tutkularınız ve saplantılarınız varken yaşamın penceresinden açılan yolların ne yönde doğru olduğunu anlayamayabilirsiniz. Başka seçenekler ve opsiyonların olmasını beklerken belki de bugünler de bazı konularda başka şansınızın olmadığı ile yüzleşiyorsunuzdur ya da kabul ediyorsunuzdur. Aslında bu çıkmaza kendinizi ve ruhunuzu siz hapsediyorsunuz. Gönül ferman dinlemiyor…
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Adam, pazar sabahı kalktığında bütün haftanın yorgunluğunu çıkarmak için pijamalarını giyer ve eline gazetesini alır. Düşüncesi, bütün gün miskinlik yapıp evde oturmaktır. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak gelir;
- “Baba sinemaya ne zaman gideceğiz” diye sorar. Baba, oğlunu bu hafta sonu sinemaya götürmeye söz vermiştir ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahaneyle oğlunu
başından savmak ister. Birden, gazetenin promosyon olarak verdiği dünya haritası gözüne ilişir. Önce dünya haritasını keserek küçük parçalara ayırır ve oğluna;
- “Eğer bu haritayı birleştirip düzeltebilirsen seni sinemaya götüreceğim” der.
İçinden de, “oh be, kurtuldum! En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen, bu haritayı akşama kadar düzeltemez” der.
Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak gelir.
- “Baba haritayı düzelttim, artık sinemaya gidebiliriz!” der. Adam önce oğlunun söylediğine inanamaz. Ama haritanın tamamlandığını görünce, hayretler içinde “bunu nasıl yaptın” diye sorar. Çocuk şu cevabı verir:
- “Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya da kendiliğinden düzeliverdi.”
Mutlu günler dilerim…