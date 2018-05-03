Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur

Günaydın Mayısın bile ilk haftasını bitirmeye başladık. Ay bugün yay burcunda ilerliyor olacak. Yüreğinizin götürdüğü yere gideceğiniz, kalbinizdeki hisleri anlamlandıracağınız özel bir gün. Bu açılara rağmen ilişkinizde şuan mutsuz ve huzursuzsanız demek oluyor ki bir yerlerde birtakım hatalar yapıyorsunuz ve bununla yüzleşme zamanı geldi.

Artık bu kısır döngü içinde kaybolmasanız iyi edersiniz. Ay ve Merkür arasındaki destekleyici açı kariyeriniz ve iş girişimleriniz adına oldukça başarılı ve keyifli sonuçlar verecektir. Sözleşmeler anlaşmalar adına önemli bir zaman dilimi içinde olacaksınız. Kalıcı kararlar almak ve geleceğe yönelik bir takım hedefler oluşturmak adına oldukça başarılı bir gün geneli.

Yakın çevrenizin hayatında gelişen sıra dışı olaylar sizleri hayrete düşürebilir. Onların hayatındaki değişiklikleri anlayışla karşılamalısınız. Bu konuda biraz empati kurmanız olaylara olan bakış açınızı değiştirecektir. Geçmişte yaşamış olduğunuz kariyer ve finansal deneyimlerinizi yeniden hayata geçirmek için kafanızda bazı planlar yapmak isteyebilirsiniz. Orijinal fikirlerinizi hemen hayata geçirmelisiniz.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Çok güzel ve büyük bir ülkenin yaşlı kralı varmış.

Bu kralın 4 Oğlu varmış.

Oğullarının çok erken karar vermemeleri ve önyargılı olmamaları için onları bu konuda eğitmek istemiş. Böylece her birini uzak bir yerde duran bahçeye gidip ona bakmalarını istemiş.

İlk oğlan kış mevsiminde gitmiş, İkincisi ilkbaharda, üçüncüsü yazın ve sonuncusu sonbaharda gidip ağaca bakmış.

Geri döndüklerinde hepsini bir araya getirmiş ve ne gördüklerini tek tek sormuş.

İlk oğlan bahçenin çok çirkin, yaşlı ve kupkuru dal parçalarından ibaret olduğunu söyledi.

İkinci oğlan ilk oğlana karşı çıkarak, hayır bahçe yeşillikle doluydu ve canlıydı dedi.

Üçüncü oğlan bu iki fikre de karşıydı. Çiçekleri vardı ve kokusuyla görüntüsüyle o kadar muhteşemdi ki daha önce hiç böyle bir güzellik görmemişti.

Sonuncu Oğlan hepsinin haksız olduğunu söyleyerek bahçenin meyvelerle dolu, canlı ve hayat dolu olduğunu belirtti.

Yaşlı kral Oğullarına hepsinin haklı olduğunu söyledi. Çünkü hepsi farklı mevsimlerde bahçeyi görmeye gitmişti. Onlara bir bahçeyi veya bir İnsanı ve yahut da herhangi bir durumu kısa bir süre veya bir mevsim tanıdıktan sonra yargılayamayacaklarını ve net bir fikre sahip olamayacaklarını anlatmaya çalıştı.

Ya da neye sahip olup olmadıklarını anlayamayacaklarını...

Dememiz o ki; Önyargısız bir hayat mümkün mü? Çok nadir insanın yapabileceği bir erdemdir önyargısız yaşayabilmek. Önyargı yetişkinlik dönemimize kadar edindiğimiz tüm bilgi ve öğrenimlerin sonucu oluşan bir filtredir. Bu filtre ile bir şeyleri kıyaslar ve sorgularız. Bir kişi hakkında karar vereceğimiz zaman daha önceki tecrübeler ve o konuda okuduğumuz kaynaklar bize yol gösterir. Birçok kişi “Ben önyargılı değilim” dese de bu o kadar kolay gözükmüyor. Amacımız önyargılardan kurtulmak değil önyargılarımızı sınırlamak. Daha önce ticari bir faaliyette zarar gördük diye bir daha ticari faaliyete girmemek gibi bir düşünce olamaz. Yeni tanıştığımız bir kişinin memleketi nedeniyle önyargı oluşturmak büyük bir hataya yol açacaktır. Herkesi aynı kefeye koyarak birçok şeyi kaybedersiniz. Elbette hayatta bazı filtrelerimiz olacak. Bir kişiye karşılıksız güvenmek ve her dediğine itibar etmek yerine ona bir şans tanımalıyız. Sözünde durması için bir fırsat vermeliyiz. Tabi ki bu arada bazı sınırlarımız olmalı. Filtresiz bir ilişki söz konusu olamaz. Ancak aşk gibi durumlarda insanlar tüm zihinsel yapılarını serbest bırakırlar. Bu durum da esasen sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Kısaca; Gönül ferman dinlemediği için bu kısımdan pek uzun söz etmeyeceğim. Konu aşk ise herkes bildiğini okumakta serbest. Bu yüzden devam edin… J

Mutlu günler dilerim.