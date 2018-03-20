Bir gül yaprağı gibi ol, dolu bardağı dahi taşırmayan...

Günaydın haftanın ikinci gününden. Sabah sabah bu başlıkta nedir diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu kadar nazik olabilir miyiz tartışılır tabi ama en azından buna gayret göstermek paha biçilemez olurdu öyle değil mi ?

Ama pek bir severiz insanların bardaklarından taşan son damla olmayı, sınırlarını zorlamayı ve bunun adına da dobralık dürüstlük koymayı çok severiz. İşte dünyanın neresine gidersek gidelim inancı olan insan için bilgeliğin tek bir kuralı var. Bizim anlayacağımız dilden söylemek gerekirse “İnsanlara ve çevremize huzur vermek” kavramını yaşatmamız gerekiyor.

Biz etrafımıza huzur vermeye başladığımız nokta da zaten her şey değişmeye başlıyor. Bugün biraz daha bu yönde hareket edersek daha kendimizi iyi hissedeceğimizi söyleyebiliriz. Tabi bu işlemi sadece bugün uygulamamalıyız. Bu her zaman olması gereken bir davranış biçimi ama en azından buna bugün başlayabiliriz.

Ay tüm gün Boğa burcunda hareket edecek. Bugün yeni başlangıçlar ve yeni hedefler hayatınızda sürpriz yer tutabilecek. Bu konuda sevdiklerinizden bazı güzel ve önemli destekler alabileceksiniz. Yalnız ani gelişen olaylar karşısında da onlara ihtiyaçları olan zamanı tanımalı bu konuda onlara biraz daha esnek davranmalısınız. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız karşı tarafa da aynı şekilde davranmalısınız ki hayatın dengesi yerini bulabilsin. Hayatınızda rekabete yer vermeden harekete geçmeniz gerekmekte. Kendinizi bu anlamda anlamsız bir savaşın içerisine sokmayın. Zira bu sizin için vakit kaybı olacaktır. İlişkinizde beklentiler konusunda daha anlayışlı davranmalısınız. Unutmayın ne verirseniz karşılığında onu alırsınız. Her zaman anlayışla hareket etmeli, ilişkilerinizde ılımlı bir yol izlemelisiniz. Bugün tanışacağınız kişilerle yada haberleşme trafiği yaşadığınız kişilerle ortak bir proje gerçekleştirmek isteyebilir yeni projelerin içinde olabilirsiniz. Eksik kalan eğitimlerinizle ilgili bazı adımları atmak ve yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirmek adına mücadeleci bir tavır sergilemeli ve hedefinize giden yolda bütün engelleri aşarak ilerlemelisiniz. Eğer kararlı olursanız sizi hiç bir şey yıldırmayacaktır. Zaten akşam 19.30’da Güneşin koç burcuna geçmesiyle sizi yıldızlar bile tutamaz :)

Hoş geldin İlkbahar!

Eğer doğru olduğuna inandığınız şeyi yaparsanız, ödülünüzü alırsınız. O da öz saygıdır. Bir ev satın alabilirsiniz, ama yuva satın alamazsınız. İnsanları satın alabilirsiniz, ama dostlar satılık değildir. Hatta kendinize bir ün bile alabilirsiniz. Ama karakter? İşte doğru olduğuna inandığınız şeyi yapmanız bu yüzden önemlidir. Bir zorlukla karşılaştığınızda onunla dost olmak çok etkili bir yaşam gücüdür. Mark Twain.” Olumsuzluklar insanın kendisini tanımasını sağlar “ demiştir.

Gelelim Günün Tavsiyeli hikayesine;

Uzakdoğu’da bir budist tapınağı, bilgeliğin gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu. Burada geçerli olan incelik; anlatmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti.

Bir gün tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluşmaya inanılıyordu, o yüzden kapıda herhangi bir tokmak, çan veya zil yoktu.

Bir süre sonra kapı açıldı, içerdeki Budist rahip, kapıda duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz konuşmaları başladı. Gelen yabancı, tapınağa girmek ve burada kalmak istiyordu.

Budist rahip bir süre kayboldu, sonra elinde ağzına kadar suyla dolu bir kapla döndü ve bu kabı yabancıya uzattı. Bu, yeni bir arayıcıyı kabul edemeyecek kadar doluyuz demekti.

Yabancı tapınağın bahçesine döndü, aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun üstüne bıraktı. Gül yaprağı suyun üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı.

İçerideki budist rahip saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman yer vardı.

Hayat akarken, bilgeliğe giden yolu bilen için her zaman bir çözüm vardır. Sonucunda bilgeliğe de kavuşacaktır.