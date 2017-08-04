Bir ağaç eğer tomurcuk vermezse, o odundan başka bir şey değildir

Ve sonunda geldik mi haftanın son gününe. Haftanın hem son günü hem de bir o kadar önemli bir günü biz gökyüzü takipçileri için. Bugün Uranüs gerilemesi etkinleşirken, Ay Oğlak burcunda pek rahat etmediği konumunda hareketine başlıyor.

Bununla bitseydi iyiydi tabi. Birde üzerine Salı günkü köşe yazımda bahsettiğim Jüpiter-Plüton düello açısı kesinleşiyor. Dört mevsimi bir arada yaşayabiliriz. Duygusal anlamda kendimizi soğuk bir tutum içinde hissedeceğiz. Duygularımızı rahat ifade edemeyebiliriz. Zayıf yanlarımızın ortaya çıkmasından korkarken daha fazla tuzaklara düşebiliriz. Venüs’ün Yengeç burcunda olması, hali hazırda Ay’ın da Oğlak burcu transiti birbirleriyle karşıtlık yapacak. Bu biraz duygusal anlamda doyumsuzluk verebilir. Duygusal güven ihtiyacınız ile tutkularınızın arasında gidip gelebilirsiniz. Her iki durumda da istediğiniz olmayacakmış kaygısı içeresine girebilirsiniz. Sonuçta, dengesiz bir ruh hali, aşırı alınganlık, sinirlilik, kıskançlık ve sağı solu belli olmayan tutkular sergilemek durumunda kalmamaya özen gösterin. Bu durumun farkında olmalıyız. Bunlardan en kötüsü bu tavrımızı hiç farkında olmamamız ve kendimizi koşulsuz haklı görüyor olmamız. Aynı zamanda, gizli kapaklı işleri açığa çıkartma duygumuz evliliğimizi yada partner ilişkilerimizi zora sokabilir. Maddiyat ve parasal konularda ani bazı düzenlemelere gitmek durumunda kalabiliriz. Finansal anlamda şu dönemlerde daha öngörülü olmamız gereken günler. İşin içinden çıkamazsanız bir ekonomi uzmanına bile danışabilirsiniz. Başkalarını memnun edebilmek için çok cömert davranmak sizi finansal anlamda zora sokabilir. Aşk ve romantizmde hayal kırıklığı yaşamamak adına daha gerçekçi davranmalısınız. Başkalarına iyilik olsun ya da merhamet duyuyorsunuz diye kendi yolunuzdan çıkmamayı öğrenmeniz gerekiyor. İştah kontrolünüzü bugün daha fazla yapın. Çevresel iletişiminizi güçlendirmek ve şifalandırmak adına ise oldukça kaliteli bir zaman dilimi. Aslına bakıldığında derin olan uçurum değil. Senin ipinin kısa olmasıdır. Sahip olduğun ipin yani bilgin ve imkânlarını ancak onları geliştirerek uzatabilirsin. O senin açığa çıkartman gereken potansiyelindir. Kısa olan ipin sorumlusu sensin, çünkü o ipin ne kadar uzayabileceğini bilmen için fırsatlar önüne sunulduğunda korkmayı seçtin. Şimdi yepyeni bir fırsat geliyor. Derinlikten korkmak yerine cesur olarak ipini uzatmayı seçmelisin

Gelelim Günün Tavsiyesine;

ŞEYH EDEBALİNİN OSMANLI DEVLETİNİN KURUCUSU ve DAMADI OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ

Ey oğul, artık Beysin!

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana.

Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoş görmek sana.

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.

Haksızlık bize, bağışlamak sana…

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun…

Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın! Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârında savrulur gidersin.

Öfken ne nefsin bir olup aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın!

Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Bütün bilinmeyenler feth edilmeyenler, görünmeyenler, ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.

Ey oğul! Ananı, atanı say!

Bereket büyüklerle beraberdir. İnancını kaybedersen, yeşilken çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördüğünü görme! Bildiğini bilme!

Sevildiğin yere sık gidip gelme!

Ey oğul! Üç kişiye acı: Cahil arasındaki âlime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene.

Ey oğul! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklıysan mücadeleden korkma.

Dememiz o ki; Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali… Eh.. Bunun üzerine bir kahve gider öyle değil mi?

Mutlu hafta sonları dilerim…