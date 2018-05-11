Ben gayretimle devam etmeye çalıştım; çünkü bu, değerli ve kalıcı bir şeye ulaşmamın tek umududur

Haftanın son gününe de kavuşmuş bulunmaktayız. Ay sabah saatlerinde balık burcunda hareket ediyor ve akşam 17:00 den sonra koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu nedenle bugün daha çok ruhsal konularda bazı aydınlanmalar yaşayabilir ve ruhsal gelişiminiz açısından son derece farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Başınıza gelen olaylarla ilgili hemen hayal kırıklığına kapılmak yerine biraz daha zamana bırakarak olayların gidişatının ne yönde olacağını gözlemlemelisiniz. İş hayatınızda ise yenilemek istediğiniz ortak projeleriniz söz konusu ise bu alanla ilgili yeni girişimler başlatmak adına önemli görüşmeler yapabilir, risk faktörü taşıyan bazı finansal girişimleri artık bir kenara bırakmak isteyebilirsiniz.

Akşam saatlerinde koç burcuna geçmesi ve kiron ile kavuşum yapması akışın daha yavaşlayacağı kendi kabuğumuza çekilip huzur bulmak isteyeceğimiz etkileri önümüze getirebilir. Akşam saatlerde yaşadığınız olaylara ve insanlara karşı daha fazla yargılayıcı olabilirsiniz. Hoşa gitmeyen şeylerle karşılaştığınızda bunları görmezden gelmeniz en azından size bugünlük iyi gelecektir.

Kendinizi her konuda haklı görüyor olmanız işleri iyice çıkmaza sokabilir. Finansal kazançlarınız ile ilgili bugün özellikle bir karar almaktan kaçınmalısınız. Değişiklikten korkmanız ve alışkanlıklarınızdan nasıl kopacağınızı tam olarak bilememeniz sizi bugün biraz yorabilir. İnsanlara hizmet etme duygunuzu biraz daha karşılıklı hale getirmenizde fayda vardır. Hem maddesel hem de duygusal yönde güvende olma ihtiyacınız sizi bazı gerçekleri düşünmekten alıkoyabilir.

İnsanoğlu güçlü bir yaradılışa sahiptir. Ne var ki, bu gücümüzü sınayabilmek için hayatta güçlüklerle karşılaşmak, onlar karşısında dik durma savaşı vermek gerekir. Hayat bizi zorlamadıkça, içimizdeki güçten haberdar olmadan, günlük olayların akışına kapılarak yaşamaya devam ederiz. Olaylar veya koşullar zor veya imkânsız görünse de, içimizde saklı gücümüzle, konu her ne ise üzerine giderek üstesinden gelebiliriz.

Çünkü hiçbir güzellik altın tepsi içerisinde önümüze konulmaz. Dolayısıyla koşullara takılmak yerine, işin neresinden başlamamız gerektiğine bakalım. Sakin kalmaya özen göstererek olaylar arasında ayırım yapmadan her zaman ve her koşulda başarılı olacağımıza önce kendimiz inanalım.

Gelelim günün tavsiyesine;

İzleyenler hatırlayacaktır, National Geographic kanalında “Köpeklere fısıldayan adam” diye bir program var. Burada bir uzman, evinde köpek besleyen insanlara onlarla nasıl ilişki kurmaları gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Çoğu insan iyi niyetle evine köpek alıyor, fakat onunla nasıl ilişki kuracağını, ona nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Kısaca köpeğini tanımıyor, onun dünyasını, davranışının kökenini, tepkilerinin nedenini ve beklentilerini anlamıyor.

Sonuçta iyi niyetle alınan köpek stres kaynağı oluyor. Bu arada köpeğin yaşadığı stresi de unutmamak lazım…

Bu uzman, yardım isteyen insanlara köpeğin dünyasını anlatıyor. Ona nasıl bakılması gerektiğini, göz teması kurulup kurulmayacağını, el hareketlerinin önemini, gezdirme esnasında çevreyle olan etkileşimde nasıl tavır içinde olunacağını, diğer köpeklerle yan yana geldiklerinde neler yapılacağı gibi konularda bilgi veriyor ve uygulama yaptırıyor. Sonuç olarak köpekle sahibi arasında anlaşma ve uyuma dayalı gerginlik ve stresten uzak yeni bir mutlu ilişki başlıyor. Bir insan tanımadığı, bilmediği bir şeyle mücadele edip onu asla yenemez…

Bir düşünür, “Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe ererdi” diyor. Bilmediğini bilen ve öğrenmeye başlayan, hayatını gerçekten daha kolaylaştırabilir.



Mutsuzluğunuz sizinle başa çıkmadan siz sorunlarınızla başa çıkın ve mutluluğu yakalayın… İnanın başka şansımız olsaydı onu da yazardım. Âmâ yok. Haydi, yola devam…

Mutlu hafta sonları.