Beklenti, insanla ilişkili olmadığında ve sadece evrenin yaratıcısına dayandığında huzur bulur

Günaydın haftanın son gününe gelmiş bulunmaktayız. Ay tüm gün boyunca öncü grup olan Koç burcunda hareket edecek. Yönetici gezegeni mars ise Plüton gezegeni ile ufak bir meydan okuma savaşı verecek.

Bu meydan okuma biraz soğuk savaş tarzında olabilir. Bugünkü alacağımız sonuçlar ileriye dönük bizleri bazı konularda uyarıyor olabilir. Size olumsuz gibi görünen cevaplar aslında pek öyle olmayabilir. Siz bunu bu şekilde algılayıp içgüdüsel olarak ani, sert ve telaşlı cevaplar vermek durumunda kalabilirsiniz.Bunun farkında olun.

Daha sakin ve olayı anlamayı tercih eder şekilde olunmasın da fayda olacaktır. Yatırımsal konularınız bugün önünüze gelirse değerlendirme noktasında acele etmemelisiniz. Bir şeyler istediğiniz gibi sonuç vermediyse yolunuza devam ediyormuş ve hiçte bir telaşınız yokmuş gibi davranmalısınız. Tavrınızla ve farkındalığınızla bazı olayları farklı ilerletebilirsiniz.

Güneş’in Plüton’la olumlu açıya ilerliyor olması kendinizden emin tavrınızı koruduğunuz sürece ödüllendirecektir. Gelişen olayları anlayış ve sevgiyle hızlı bir şekilde başarıya ulaştırabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için bazı engellerin üzerine gidin ve o engeli çözmeye çalışın. Yeni yollar denemek serbest. Bu önümüzdeki 2-3 günlük süreçte aşk ve sevgi anlamında kalbinizin ritmini değiştirebilecek dostluklar kazanabilirsiniz.

Ayrılık kararı vereceksiniz ve bir türlü bunu yapamıyorsanız önümüzdeki 3 günlük süreç bunun için gayet uygun ve adapte olabileceğiniz bir dönem. Kişisel ilişkilerinizi ve sosyal hayatlarınız da yeni ayarlamalar yapabilirsiniz. Kişisel anlamda kör noktalarınızı görmeniz adına bazı öğretici olaylarla karşılaşabilirsiniz. Şikâyet etmek yerine anlamayı tercih edin.

Kariyeriniz için liderlik yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Etkili strateji ile yepyeni işbirlikleri kurabilirsiniz. Hayatınızda negatif veya yüzeysel unsurların ortadan kaldırılmasına odaklanmak için iyi bir zaman. Örneğin bütçeler, çalışma planları ve diyet veya sağlık programları ve stratejileri üzerinde çalışmak adına başarılı bir dönem. Kişisel önceliklerinizi artık netleştirin.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Arjantin' li ünlü golf ustası Robert de Vincenzo, yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı. Bir süre sonra binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın, başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı kadının hastane masraflarını ödemesi olanaksızdı. Kadının anlattığı öykü de Vincenzo'yu çok etkilemişti, hemen cebinden bir çek defterine ve kalem çıkarttı, turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı. Çeki kadının eline sıkıştırırken de ona:

- 'Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın...' dedi.



Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken, Profesyonel Golf Derneği'nin

bir görevlisi yanına geldi.

- 'Otoparktaki görevli çocuklar bana geçen hafta turnuvayı kazandıktan

sonra yanınıza bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunu söylediler' dedi.



De Vincenzo başını salladı. 'Evet' dedi.

Görevli:

- 'Size bir haberim var o zaman. O kadın bir sahtekârdır. Üstelik hasta

bir çocuğu da yok! '

- 'Sizi fena halde kandırmış efendim! ' dedi alaycı bir tavırla.



De Vincenzo;

- 'Yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? ' dedi.

- 'Hayır, yok' dedi görevli.

- 'İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber! ' dedi De Vincenzo.





Dememiz o ki; Aynı pencereden dışarı bakan iki adamdan biri sokaktaki çamuru, diğeri ise gökteki yıldızları görür. Beklenti dediğiniz şey insanların iyi olması üzerine gerçekleşirse hayata karşı daha sabırlı olabilirsiniz. Huzur duymak isterseniz, herkesi akraba gibi görüp yardım edin. Kışın soğuktan titreyen kuşlara veya sokak hayvanlarına evinizden yiyecek götürün. Kendinizi ve aile bağlarıyla bağlı olduğunuz kişiler ve varlıklar dışındakileri önemsediğinizde ve sahip olduklarınızı paylaştığınızda insan olursunuz. Bu sayede sevginin gücünü hissedersiniz.

Mutlu günler dilerim…