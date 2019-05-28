Bazı yaralar senin hediyendir

Günaydın yepyeni bir sabahtan, yepyeni umutlardan ve en önemlisi eskimeyen bekleyişlerden hepsinden günaydınlar diliyorum.
Bugün elimizdeki malzemelerde neler var diye yine bakacağız gökyüzüne…
Kırgınlığımın bir açıklaması var mı yok mu?
Çaresizliğin bir ilacı var mı?
Sevgisizliğime bir çare var mı?
Kalpsizlere bir kalp var mı? diye sorup geçeceğiz bir gün daha…
Dünyaya gelinmiş bir kere yaşamak lazım. Âmâ kimse nasıl yaşanacağını anlatmamış ki…
Soluk almak marifet, üzülecek şeyler dizi dizi.
Seç, seç üzül.
Bakma sevinecek şeylerde boy boy,
Belleğin sınırlarına kadar sevin sevinebilirsen.
Hava güzel, toprak verimli, yeşiller ton ton, çiçekler, böcekler buram buram iyi örnek, yarınsız yarınlar içinde kaybolup gidiyoruz.
O halde dünyaya gelişin amacı nedir?
Niçin akılca, insanca, insanlık için bir neden üretilemiyor?
Yaşam bu kadar tatlı iken, bir soluk bu kadar muhteremken, her gün binlerce insan ölüme koşuyor, ölüyor.
Ölüm derken fiziksel ölümden bahsetmiyorum.
Yaşarken ölmekten bahsediyorum. Bu en zorudur.
Görülüyor ki, insan ölümle hep iç içedir.
Yaşam bir maceradır, bizler macera severleriz.
Şu hafta biraz daha bu maceranın enerjisinin yükseldiğini hissediyor olabilirsiniz. Bir şeyleri bırakacaksınız da “gel de bırak” ya da “kolaysa gel sen yap” kısmındasınız. Hayatınızı daha da zorlaştırmak için üstün bir çaba sergilemekten vazgeçmelisiniz.
Yalnızca kendi dertleriniz varmışçasına hareket etmek insan olmanın temellerini çürütür. Burada sizlere havadan öğütler sunmayacağım.
Sadece size vermek istediğim şey sizi hissettiğim ve anlıyor olduğumu bilmenizdir.
Zalim insan çok ve kimsede artık tolerans yok.
Başkalarının ya da bizzat kendinin delik deşik ettiği o gururu kurtarmak için uğraşmayın. Neyin peşinden koştuğunuzu far kedin. Bugün işlerinizi güçlerinizi planlarken çok hedef odaklı olmayın. Kendiniz odaklı olun. Bugün aklınızda bir şeyleri bitirmeyi ya da ruhsal anlamda güç kazanmaya çalışın. Tartışmak doğal bir durumdur. Ama haklı çıkmak için tartışıyorsanız bu çok yapmacıktır ve hiçbir zaman kazanamazsınız. Doğruyu, güzeli ve insanlığı bulmak için tartışabilirsiniz.
Çizgiyi aşanı ikaz edin, sakinleştirin ve onun başa çıkamadıklarına yardımcı olun. Bunları yapabilecek kadar güçlü ve özel insanlarsınız. Diğer negatif davranışların inanın ne size ne de başkasına hiçbir yararı yoktur. Ben hep şunu söylerim;
“Bir insanın varlığından fayda gelmiyorsa yokluğundan da zarar gelmez.”
Kıymet verdiğiniz bir şeyler yıkılabilir ve siz geçici bir süre ölebilirsiniz,
Acılardan, dışardan gelen etkilerle, hastalıklarla binlerce kez ölünebilir.
Her şeye rağmen sonunda şunu anlarız.
Aslında yaşamak güzel şeydir. Uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak, sevilmek, sevmek yeniliklere açık olarak yaşamak.
Geleceğin mutluluklarını düşlemek, onlarla iç içe olmak bence yaşamaktır.
Unutmayın insan insanda çoğalır ve insan insanda ölür.
Sonsuza dek…
Mutlu günler dilerim.
Bazı yaralar senin hediyendir
Günaydın yepyeni bir sabahtan, yepyeni umutlardan ve en önemlisi eskimeyen bekleyişlerden hepsinden günaydınlar diliyorum.
Bugün elimizdeki malzemelerde neler var diye yine bakacağız gökyüzüne…
Kırgınlığımın bir açıklaması var mı yok mu?
Çaresizliğin bir ilacı var mı?
Sevgisizliğime bir çare var mı?
Kalpsizlere bir kalp var mı? diye sorup geçeceğiz bir gün daha…
Dünyaya gelinmiş bir kere yaşamak lazım. Âmâ kimse nasıl yaşanacağını anlatmamış ki…
Soluk almak marifet, üzülecek şeyler dizi dizi.
Seç, seç üzül.
Bakma sevinecek şeylerde boy boy,
Belleğin sınırlarına kadar sevin sevinebilirsen.
Hava güzel, toprak verimli, yeşiller ton ton, çiçekler, böcekler buram buram iyi örnek, yarınsız yarınlar içinde kaybolup gidiyoruz.
O halde dünyaya gelişin amacı nedir?
Niçin akılca, insanca, insanlık için bir neden üretilemiyor?
Yaşam bu kadar tatlı iken, bir soluk bu kadar muhteremken, her gün binlerce insan ölüme koşuyor, ölüyor.
Ölüm derken fiziksel ölümden bahsetmiyorum.
Yaşarken ölmekten bahsediyorum. Bu en zorudur.
Görülüyor ki, insan ölümle hep iç içedir.
Yaşam bir maceradır, bizler macera severleriz.
Şu hafta biraz daha bu maceranın enerjisinin yükseldiğini hissediyor olabilirsiniz. Bir şeyleri bırakacaksınız da “gel de bırak” ya da “kolaysa gel sen yap” kısmındasınız. Hayatınızı daha da zorlaştırmak için üstün bir çaba sergilemekten vazgeçmelisiniz.
Yalnızca kendi dertleriniz varmışçasına hareket etmek insan olmanın temellerini çürütür. Burada sizlere havadan öğütler sunmayacağım.
Sadece size vermek istediğim şey sizi hissettiğim ve anlıyor olduğumu bilmenizdir.
Zalim insan çok ve kimsede artık tolerans yok.
Başkalarının ya da bizzat kendinin delik deşik ettiği o gururu kurtarmak için uğraşmayın. Neyin peşinden koştuğunuzu far kedin. Bugün işlerinizi güçlerinizi planlarken çok hedef odaklı olmayın. Kendiniz odaklı olun. Bugün aklınızda bir şeyleri bitirmeyi ya da ruhsal anlamda güç kazanmaya çalışın. Tartışmak doğal bir durumdur. Ama haklı çıkmak için tartışıyorsanız bu çok yapmacıktır ve hiçbir zaman kazanamazsınız. Doğruyu, güzeli ve insanlığı bulmak için tartışabilirsiniz.
Çizgiyi aşanı ikaz edin, sakinleştirin ve onun başa çıkamadıklarına yardımcı olun. Bunları yapabilecek kadar güçlü ve özel insanlarsınız. Diğer negatif davranışların inanın ne size ne de başkasına hiçbir yararı yoktur. Ben hep şunu söylerim;
“Bir insanın varlığından fayda gelmiyorsa yokluğundan da zarar gelmez.”
Kıymet verdiğiniz bir şeyler yıkılabilir ve siz geçici bir süre ölebilirsiniz,
Acılardan, dışardan gelen etkilerle, hastalıklarla binlerce kez ölünebilir.
Her şeye rağmen sonunda şunu anlarız.
Aslında yaşamak güzel şeydir. Uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak, sevilmek, sevmek yeniliklere açık olarak yaşamak.
Geleceğin mutluluklarını düşlemek, onlarla iç içe olmak bence yaşamaktır.
Unutmayın insan insanda çoğalır ve insan insanda ölür.
Sonsuza dek…
Mutlu günler dilerim.