Bazı şeylerin geçip gitmesine izin vermelisiniz

Günaydın güzel insanlar. Bize sunulan yepyeni bir hafta ve yepyeni bir pazartesi hakkımızı daha kullanmak için güne başlıyoruz. Hafta sonu biraz karışık ve tuhaf geçmiş olabilir. Böyle ne yapacağınızı bilmediğiniz, kafanızı kaldırmaktan bile yorulduğunuz bir hafta sonu sizi ruhsal anlamda yormuş olabilir.
Aslında yorulduğumuz şey bizlere karşı yapılan hatalardı. Biz bu hataları fark ediyorduk ve bu hataları onların değil kendimizin düzeltmesi için gayret gösteriyorduk. Bu da bizi yoruyordu. Aslında bırakmayı öğrenmek gerekiyordu da lakin bu buradan yazıldığı kadarda kolay değildi. Âmâ gökyüzü artık bunun zamanı geldiğini ve buna gerekli cesareti bulmamız gerektiğinin de mesajını veriyordu. Tabi ki bu mesajı nasıl kullanacağınızı sadece siz bilebilirsiniz. Böyle durumlarda ne yapacağınıza sadece siz karar verebilirsiniz. Gerektiği zaman bir şeyi bırakmayı bilmelisiniz. ‘Geçip gitmesine izin vermelisiniz’
Tutkularınız artıyor.
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Bugün duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Olaylara daha iyimser bir bakış içerisinde yaklaşırsanız kazanan siz olursunuz. İçinde bulunduğunuz bir ilişki size şu an için yüzeysel geliyor olabilir. Hemen öfkelenmeyin, içinize dönün ve içinizdeki seni mutlu edin. Böylece enerjinizi iyi yönde kullanarak kendinizi yenilemiş olursunuz. Yaşam bazı imtihanları sizlere sunar. Risklerin içerisinde çok güzel başarılar ve mutluluklar olabilir. Dünyanın en iyi işine de sahip olabilirsiniz, dünyanın en iyi arabasına da ya da çok zenginde olabilirsiniz. Ama tekrar hatırlatmak isterim ki ruh ve akıl sağlığınıza istediğiniz her zaman sahip olamayabilirsiniz. Bu yüzden her şeyden önce bunu ön plana alarak hareket etmelisiniz. Sizin ruhunuza iyi gelen, sizi cesaretlendiren, heyecanlandıran insanlarla olun.
Çevrenizde, sürekli hayatından şikâyet eden ve mutsuzluk yaratan kişilerden olmayın. Bu insanlarda uzak durun. Bu bencilce bir laf. Uzak durun demek belki..
Ama uzak durup onları dinlemezseniz kendilerinin bir çözüm bulması gerektiklerini fark ediyorlar. Bu tarz düşünen insanları daha özgür bırakmalısınız. Değiştirmeye çalışmamalısınız.
O Zaman size masanıza ya da buzdolabınıza yapıştıracağınız manevi bir diyet listesi bırakalım.
Özetlersek;
- Kendinizi ve başkalarını affedin ve bağışlayın. Geçmişinizi kabul edin. 2. Şimdide yaşayın, anı yaşayın. “Gelecekte şu olursa mutlu olacağım” demeyin.
- Endişelenmeyi bırakın.
- Değiştiremiyorsanız sabredin.
- Güçlü olduğunuz özelliklerinize odaklanın.
- Perspektif ya da bakış açınızı tanıyın.
- Şükran duyma tutumuna sahip olun.
- Kendi saf ve katışıksız ‘ruh olma’ gerçeğine ve ‘Ben mutluyum’ düşüncesine odaklanın.
- Amacınızı bilin.
İnsanlara veya insanlığa bir şeyler vermeye başlayın ve sürdürün. ‘İhtiyaç’ içinde olmayacaksınız, ‘Sahip’ olacaksınız, siz verdikçe o büyüyecek ve siz belki hayatınızda hiç bu kadar mutlu olmayacaksınız.
Mutlu günler dilerim…
Bazı şeylerin geçip gitmesine izin vermelisiniz
Günaydın güzel insanlar. Bize sunulan yepyeni bir hafta ve yepyeni bir pazartesi hakkımızı daha kullanmak için güne başlıyoruz. Hafta sonu biraz karışık ve tuhaf geçmiş olabilir. Böyle ne yapacağınızı bilmediğiniz, kafanızı kaldırmaktan bile yorulduğunuz bir hafta sonu sizi ruhsal anlamda yormuş olabilir.
Aslında yorulduğumuz şey bizlere karşı yapılan hatalardı. Biz bu hataları fark ediyorduk ve bu hataları onların değil kendimizin düzeltmesi için gayret gösteriyorduk. Bu da bizi yoruyordu. Aslında bırakmayı öğrenmek gerekiyordu da lakin bu buradan yazıldığı kadarda kolay değildi. Âmâ gökyüzü artık bunun zamanı geldiğini ve buna gerekli cesareti bulmamız gerektiğinin de mesajını veriyordu. Tabi ki bu mesajı nasıl kullanacağınızı sadece siz bilebilirsiniz. Böyle durumlarda ne yapacağınıza sadece siz karar verebilirsiniz. Gerektiği zaman bir şeyi bırakmayı bilmelisiniz. ‘Geçip gitmesine izin vermelisiniz’
Tutkularınız artıyor.
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Bugün duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Olaylara daha iyimser bir bakış içerisinde yaklaşırsanız kazanan siz olursunuz. İçinde bulunduğunuz bir ilişki size şu an için yüzeysel geliyor olabilir. Hemen öfkelenmeyin, içinize dönün ve içinizdeki seni mutlu edin. Böylece enerjinizi iyi yönde kullanarak kendinizi yenilemiş olursunuz. Yaşam bazı imtihanları sizlere sunar. Risklerin içerisinde çok güzel başarılar ve mutluluklar olabilir. Dünyanın en iyi işine de sahip olabilirsiniz, dünyanın en iyi arabasına da ya da çok zenginde olabilirsiniz. Ama tekrar hatırlatmak isterim ki ruh ve akıl sağlığınıza istediğiniz her zaman sahip olamayabilirsiniz. Bu yüzden her şeyden önce bunu ön plana alarak hareket etmelisiniz. Sizin ruhunuza iyi gelen, sizi cesaretlendiren, heyecanlandıran insanlarla olun.
Çevrenizde, sürekli hayatından şikâyet eden ve mutsuzluk yaratan kişilerden olmayın. Bu insanlarda uzak durun. Bu bencilce bir laf. Uzak durun demek belki..
Ama uzak durup onları dinlemezseniz kendilerinin bir çözüm bulması gerektiklerini fark ediyorlar. Bu tarz düşünen insanları daha özgür bırakmalısınız. Değiştirmeye çalışmamalısınız.
O Zaman size masanıza ya da buzdolabınıza yapıştıracağınız manevi bir diyet listesi bırakalım.
Özetlersek;
İnsanlara veya insanlığa bir şeyler vermeye başlayın ve sürdürün. ‘İhtiyaç’ içinde olmayacaksınız, ‘Sahip’ olacaksınız, siz verdikçe o büyüyecek ve siz belki hayatınızda hiç bu kadar mutlu olmayacaksınız.
Mutlu günler dilerim…