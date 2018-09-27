Bazı şeyleri satın alamazsın; kazanman gerekir

Günaydın eylül ayının son haftasını da adım adım sonlandırıyoruz. Dün arkamızda oldukça zorlayıcı bir koç dolunayı bıraktık. Etkileri yavaş yavaş önümüzdeki 2 haftalık zaman dilimine yayılmaya başlıyor olacak. Bugün biraz daha duygusal anlamda bunu güçlü hissedebiliriz. Bu hemen sizi korkutmasın. Pozitif anlamda işler biraz daha yolunda gitmeye başlayacaktır. Ay koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar içinizi yersiz korkular kaplıyor olsa da Merkür ve Mars arasında üçgen sayesinde bazı olumsuz düşüncelerin yersiz olduğunu anlayabileceksiniz. Kendinize olan güveniniz bugün artıyor olacak. Geleceğe yönelik hedeflerinizi koymak adına başarılı bir gün.
Takıntılı bir şekildi bir şeyleri elde etmek için uğraşırken arzularınız tarafından yönetilmeniz birçok şeyi kaybetmenize neden olabilir. Takıntılı arzularınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Kariyer hayatınız adına olumlu gelişmeler söz konusu. Girişim ve görüşmeleriniz için oldukça rahat etkiler barındırıyor. Örneğin uzun zamandır haber beklediğiniz bir iş ile alakalı konuyu siz öğle saatlerinde gündeme getirmeyi deneyebilirsiniz. Kendi kendinizi manipüle ederek, olmayan düşünceler ve geçmişte yaşadığınız korkuları tekrar ön plana getirmeyin. Kendinize acıyarak ya da kendinize duygusal baskı yaratarak hareket etmeyin. Hiç bir zaman başarısız olursam neler olacak diye düşünme. Çünkü bunları düşünmeye başladığında ister istemez olumsuz bir sonuca yoğunlaşırsın, o sonucu da yaşarsın. Eğer işe başlamışsan başarılı olacağını düşün, başarısız olacağını değil.
Gelelim günün tavsiyesi;
Sahip olduğunuz şeylerin kıymetini yitirince mi anlarsınız? Geçmişte kıymetini bilmediğiniz için kaybettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz için bugün hayatınızda olmayan neler var? Başınızın çok şiddetli bir migren ile ağrımasını ister misiniz? Cevabınız hayır tabii ki! Bu, baş ağrısını bildiğiniz için verdiğiniz bir cevaptır. Oysa doğduğunuzda bilmediğiniz bir şeyden sakınmak, korkmak ve kurtulmak gibi bir isteğinizin olması mümkün değildir.
Bir bebek diş ağrısını bilemez.
Bu yüzden diş ağrısının olmamasını istemek gibi bir dileği de olmaz.
Aynı bebek 20 yaşına geldiğinde, dişi ağrıdıktan sonra bu acıyı öğrenir ve yaşamında bir daha olsun istemez. Aslında yok gibi görünen bir isteğinin farkına varır ve
“Diş ağrım artık hiç olmasın” der.
İnsan yaşam tarzı olarak daima zevkin peşinde koştuğu için, sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmez ve ancak onları kaybedince değerini anlar. Ancak, sevdiğiniz ve değerli olan şeylerinizi yitirdiğinizde onlarla ilgili bir farkındalık yaşarsınız ve kaybettiklerinizi yeniden elde etmek istersiniz.
Fakat bir şeyi yitirmeden onun kıymetini bilerek, minnet duygusuyla, şükrederek hayatınıza devam ederseniz farklı bir manevi iklim yaşarsınız. Bir şey daha kaybolmadan, olumlu duygularla dolu olarak şükretmek ve harekete geçmek size aslında her şeye sahip olduğunuzu gösterir. Her şeye sahip olduğunuzu anlarsanız eğer, yok sandıklarınız bile gelir sizi bulur.
Minnet dolu olarak şükretmek sizin kalbinizi doldurduğunda yaşamın ışığı ve hakikat sizi içine alır.
Mutlu günler dilerim.
Bazı şeyleri satın alamazsın; kazanman gerekir
Günaydın eylül ayının son haftasını da adım adım sonlandırıyoruz. Dün arkamızda oldukça zorlayıcı bir koç dolunayı bıraktık. Etkileri yavaş yavaş önümüzdeki 2 haftalık zaman dilimine yayılmaya başlıyor olacak. Bugün biraz daha duygusal anlamda bunu güçlü hissedebiliriz. Bu hemen sizi korkutmasın. Pozitif anlamda işler biraz daha yolunda gitmeye başlayacaktır. Ay koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar içinizi yersiz korkular kaplıyor olsa da Merkür ve Mars arasında üçgen sayesinde bazı olumsuz düşüncelerin yersiz olduğunu anlayabileceksiniz. Kendinize olan güveniniz bugün artıyor olacak. Geleceğe yönelik hedeflerinizi koymak adına başarılı bir gün.
Takıntılı bir şekildi bir şeyleri elde etmek için uğraşırken arzularınız tarafından yönetilmeniz birçok şeyi kaybetmenize neden olabilir. Takıntılı arzularınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Kariyer hayatınız adına olumlu gelişmeler söz konusu. Girişim ve görüşmeleriniz için oldukça rahat etkiler barındırıyor. Örneğin uzun zamandır haber beklediğiniz bir iş ile alakalı konuyu siz öğle saatlerinde gündeme getirmeyi deneyebilirsiniz. Kendi kendinizi manipüle ederek, olmayan düşünceler ve geçmişte yaşadığınız korkuları tekrar ön plana getirmeyin. Kendinize acıyarak ya da kendinize duygusal baskı yaratarak hareket etmeyin. Hiç bir zaman başarısız olursam neler olacak diye düşünme. Çünkü bunları düşünmeye başladığında ister istemez olumsuz bir sonuca yoğunlaşırsın, o sonucu da yaşarsın. Eğer işe başlamışsan başarılı olacağını düşün, başarısız olacağını değil.
Gelelim günün tavsiyesi;
Sahip olduğunuz şeylerin kıymetini yitirince mi anlarsınız? Geçmişte kıymetini bilmediğiniz için kaybettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz için bugün hayatınızda olmayan neler var? Başınızın çok şiddetli bir migren ile ağrımasını ister misiniz? Cevabınız hayır tabii ki! Bu, baş ağrısını bildiğiniz için verdiğiniz bir cevaptır. Oysa doğduğunuzda bilmediğiniz bir şeyden sakınmak, korkmak ve kurtulmak gibi bir isteğinizin olması mümkün değildir.
Bir bebek diş ağrısını bilemez.
Bu yüzden diş ağrısının olmamasını istemek gibi bir dileği de olmaz.
Aynı bebek 20 yaşına geldiğinde, dişi ağrıdıktan sonra bu acıyı öğrenir ve yaşamında bir daha olsun istemez. Aslında yok gibi görünen bir isteğinin farkına varır ve
“Diş ağrım artık hiç olmasın” der.
İnsan yaşam tarzı olarak daima zevkin peşinde koştuğu için, sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmez ve ancak onları kaybedince değerini anlar. Ancak, sevdiğiniz ve değerli olan şeylerinizi yitirdiğinizde onlarla ilgili bir farkındalık yaşarsınız ve kaybettiklerinizi yeniden elde etmek istersiniz.
Fakat bir şeyi yitirmeden onun kıymetini bilerek, minnet duygusuyla, şükrederek hayatınıza devam ederseniz farklı bir manevi iklim yaşarsınız. Bir şey daha kaybolmadan, olumlu duygularla dolu olarak şükretmek ve harekete geçmek size aslında her şeye sahip olduğunuzu gösterir. Her şeye sahip olduğunuzu anlarsanız eğer, yok sandıklarınız bile gelir sizi bulur.
Minnet dolu olarak şükretmek sizin kalbinizi doldurduğunda yaşamın ışığı ve hakikat sizi içine alır.
Mutlu günler dilerim.