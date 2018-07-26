Bazı şeyleri “kâle almayarak” kendinizi ödüllendirin

Ay bugün de oğlak burcunda seyahatine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde Plüton ile bir kontak oluşturacak. Duygusal olarak gördüğümüz her olay karşısında derin düşünmeye odaklı olacak ve giriştiğimiz işlerden mümkün olduğunca sonuç almaya gayretli olacağız. Yani stratejik ve işlevsel ilerleyerek istediğimiz şeyleri elde etme konusunda hem azimli hem de istekli davranacağız.
Mantığımızla hareket ederek daha önce belli bir sonuç almadığımız işlerden bugün sürpriz bir şekilde güzel sonuçlar alabiliriz. Eğer geçmiş yarım kalan işlerinizle ilgili merak ettiğiniz ve haber alamadığınız konularınız var ise bugün bu yönde girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşamınızda yarım bıraktığınız veya duygusal anlamda eksik kaldığınız her türlü konuda önemli toparlanmalar yaşayabilirsiniz.
Kendinize biraz zaman verin ve acele etmeyin. Her şey şuan sisli ve puslu bir yöndedir. Kendi içinize çekilerek olayları değerlendirin ve yargılama içinde bulunmayın. Elbet bununda zamanı gelecektir. Âmâ şuan yargılamak için doğru zamanda değilsiniz. Biliyorum ki şuan ihtiyacınız olan tek şey ilahi adalet. Asla ve asla evrenin ilahi düzenine ve Allah‘ın adaletine olan inancınızı kaybetmeyin. Her şeyin bir zamanı ve vakti var bunu kendinize sürekli söyleyin. Unutmayın bu hayatta her şeye ulaşabilirsiniz ama kendinizi kaybederseniz kendinize asla bir daha ulaşamazsınız. Kendinizi kaybetmeyin…
Gelelim günün tavsiyesine;
“Eğer siz, değişimi ister fakat yazılımınızı değiştirmezseniz almayı istediğiniz sonucu değil, sahip olduğunuz yazılımınızla daha önceki günlerde üretmiş olduğunuz sonucun en iyi ihtimalle aynısını elde edersiniz daha iyisini değil.
“ İki meraklı geyik avcısı her yıl aynı tarihlerde yaptıkları gibi yine aynı av bölgesine gitmek üzere bir uçak kiralamışlar ve av bölgesine gitmişler. O yıl av çok iyi geçmiş. Her zamankinden daha çok geyik avlamışlar. Telsizle pilotu arayıp gelip alması için mesaj göndermişler.
Uçak geldiğinde pilot hayvanlara şöyle bir bakmış ve avcılara bu kadar ağır bir yükü alamayacaklarını söylemiş. Adamlar, “Ama bütün haftayı bunları avlamak için geçirdik” diye itiraz edip, ”Ve ayrıca geçen yıl kiraladığımız pilot geyiklerin ağırlığından korkmamıştı” diyerek de pilotu zorlamışlar. Epeyce tartıştıktan sonra pilot sonunda insafa gelmiş ve geyikleri yüklemelerine izin vermiş.
Avlanan bütün geyikler uçağa yüklendikten sonra uçak havalanmış fakat yük o kadar ağırmış ki uçak zorlukla havalanabilmiş. Yükünün ağırlığıyla uçak irtifa kaybetmeye başlamış ve sonunda dağın yamacına çarparak parçalanmış. Adamlar enkazdan çıkmaya çalışırlarken avcılardan biri diğerine sormuş; “Neredeyiz?
“Arkadaşı cevap vermiş;
“Geçen yılkinden bir mil kadar daha uzaktayız.”
Dememiz o ki; Farkındalık kazanmaya önem vermez, yatırım yapmaz ve günün koşullarına uygun değişimi sağlamazsanız, o hep sahip olduğunuz ve hiç değiştirmediğiniz zihninizde var olan programınızla her zaman ürettiğiniz sonuçların aynısını alırsınız. Sizi sınırlayan inançlarınız ve gerçeklerinizle yüzleşerek kendinizle barışık olmayı amaç edinmeniz ve sürekli öğrenerek gelişim içinde olmanız, sağlıklı ve hızlı bir kişisel gelişimin ön koşuludur. Öğrendiğiniz her yeni bilgi, her yeni yöntem sizi kendinizle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple; hayatta yaşarken esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.
Bazı şeyleri “kâle almayarak” kendinizi ödüllendirin
Ay bugün de oğlak burcunda seyahatine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde Plüton ile bir kontak oluşturacak. Duygusal olarak gördüğümüz her olay karşısında derin düşünmeye odaklı olacak ve giriştiğimiz işlerden mümkün olduğunca sonuç almaya gayretli olacağız. Yani stratejik ve işlevsel ilerleyerek istediğimiz şeyleri elde etme konusunda hem azimli hem de istekli davranacağız.
Mantığımızla hareket ederek daha önce belli bir sonuç almadığımız işlerden bugün sürpriz bir şekilde güzel sonuçlar alabiliriz. Eğer geçmiş yarım kalan işlerinizle ilgili merak ettiğiniz ve haber alamadığınız konularınız var ise bugün bu yönde girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşamınızda yarım bıraktığınız veya duygusal anlamda eksik kaldığınız her türlü konuda önemli toparlanmalar yaşayabilirsiniz.
Kendinize biraz zaman verin ve acele etmeyin. Her şey şuan sisli ve puslu bir yöndedir. Kendi içinize çekilerek olayları değerlendirin ve yargılama içinde bulunmayın. Elbet bununda zamanı gelecektir. Âmâ şuan yargılamak için doğru zamanda değilsiniz. Biliyorum ki şuan ihtiyacınız olan tek şey ilahi adalet. Asla ve asla evrenin ilahi düzenine ve Allah‘ın adaletine olan inancınızı kaybetmeyin. Her şeyin bir zamanı ve vakti var bunu kendinize sürekli söyleyin. Unutmayın bu hayatta her şeye ulaşabilirsiniz ama kendinizi kaybederseniz kendinize asla bir daha ulaşamazsınız. Kendinizi kaybetmeyin…
Gelelim günün tavsiyesine;
“Eğer siz, değişimi ister fakat yazılımınızı değiştirmezseniz almayı istediğiniz sonucu değil, sahip olduğunuz yazılımınızla daha önceki günlerde üretmiş olduğunuz sonucun en iyi ihtimalle aynısını elde edersiniz daha iyisini değil.
“ İki meraklı geyik avcısı her yıl aynı tarihlerde yaptıkları gibi yine aynı av bölgesine gitmek üzere bir uçak kiralamışlar ve av bölgesine gitmişler. O yıl av çok iyi geçmiş. Her zamankinden daha çok geyik avlamışlar. Telsizle pilotu arayıp gelip alması için mesaj göndermişler.
Uçak geldiğinde pilot hayvanlara şöyle bir bakmış ve avcılara bu kadar ağır bir yükü alamayacaklarını söylemiş. Adamlar, “Ama bütün haftayı bunları avlamak için geçirdik” diye itiraz edip, ”Ve ayrıca geçen yıl kiraladığımız pilot geyiklerin ağırlığından korkmamıştı” diyerek de pilotu zorlamışlar. Epeyce tartıştıktan sonra pilot sonunda insafa gelmiş ve geyikleri yüklemelerine izin vermiş.
Avlanan bütün geyikler uçağa yüklendikten sonra uçak havalanmış fakat yük o kadar ağırmış ki uçak zorlukla havalanabilmiş. Yükünün ağırlığıyla uçak irtifa kaybetmeye başlamış ve sonunda dağın yamacına çarparak parçalanmış. Adamlar enkazdan çıkmaya çalışırlarken avcılardan biri diğerine sormuş; “Neredeyiz?
“Arkadaşı cevap vermiş;
“Geçen yılkinden bir mil kadar daha uzaktayız.”
Dememiz o ki; Farkındalık kazanmaya önem vermez, yatırım yapmaz ve günün koşullarına uygun değişimi sağlamazsanız, o hep sahip olduğunuz ve hiç değiştirmediğiniz zihninizde var olan programınızla her zaman ürettiğiniz sonuçların aynısını alırsınız. Sizi sınırlayan inançlarınız ve gerçeklerinizle yüzleşerek kendinizle barışık olmayı amaç edinmeniz ve sürekli öğrenerek gelişim içinde olmanız, sağlıklı ve hızlı bir kişisel gelişimin ön koşuludur. Öğrendiğiniz her yeni bilgi, her yeni yöntem sizi kendinizle daha barışık hale getirir ve yaşam hazzını artırır. Bu sebeple; hayatta yaşarken esas olan sürekli öğrenme ve gelişimdir.