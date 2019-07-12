Bazen kurtulmak istediğimiz şeyler bizi kurtarır.

Günaydın yepyeni bir günden ve haftanın tabi ki son gününden…
Bugün gökyüzü gündemimize göre sizlere kişisel irademizden bahsetmek istiyorum. Haritanıza göre kendinizi bilmeye nereden başlayabilirsiniz ya da kişisel anlamda kendi iradenize nasıl sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken şey Güneş burcunuzu bilmeniz ve haritanıza göre aldığı açıları öğrenmenizdir.
Yaşama güneşin doğmasıyla başlıyoruz ve bir gün güneşin doğmadığını görmemizle son veriyoruz.
Mesela şu an güneş yengeç burcunda hareket ediyor ve bizler bir çoğumuz irademizin bağımlılıkları ile mücadele ederken bir çoğumuz da akılsız sapmaların alışkanlıklara dönüşmeye başladığını görüyor olabiliriz. Yani yengeç sezonu münasebetiyle kendimiz içerisinde ciddi çelişkiler taşıyor olabiliriz.
“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir” (Nahl 12)
Size yukarıda kuranı kerim içerisinden ufak bir şifre sunuyorum. Güneş’in ne denli önemli olduğunu bize ispat eden bir ifade.
Güneş’in yaptığı açıların anlamı gezegenden gezegene değişir.
Doğum planınız da eğer Güneş’in herhangi bir gezegene birleşimi, birleşen gezegenin karakterinin güçlenmesi demek, bu bizim öz karakterimize etkisidir.
Güneş’in yine altmışlık veya yüz yirmilik açı yapması, böyle açı yapan gezegenle uyumunu ve kişiliğimize o gezegenden gelen olumlu etkiyi yansıtır. (Aslında en mükemmel açı 120'den 113’ye veya 60'tan 67 derecelik açılara kadardır, zira bu en mükemmel kırılmaların açısının en son haddidir, zira altın oran 1.618 sayısı burada da geçerlidir)
Güneş’in Karşıt veya dik açı yapması, böyle açı yapılan gezegenle olan bazı uyumsuzlukları ve dikkate almamız gereken, gerekiyorsa düzeltmemiz gereken özelliklerimizdir.
Mesela doğarken eğer güneşiniz ay ile birleşmişse bu durum olaylara tek yönlü bakmayı veya duygularınızda fevrilik ya da fanatiklik verebilir. Zaten bu açı doğum anında sizlerin yeniay fazı ile doğduğunuzu gösterir. Bu demek oluyor ki olaylara karşı hızlı hedef kazanırken çok hızlı bir şekilde hedeften uzaklaşabileceğinizin de sinyallerini verebilir.
İyice pekişmesi adına eğer Güneş’in Merkür'le Birleşmesi doğum haritanız da varsa muhtemelen kararlı ve her şeyi hesaba katarak ilerleyen biri olduğunuz hakkında bizlere fikir verebilir. Tabii ki bu durumun hangi burçta ve hangi evde olduğu ise tarzınızı bize yansıtabilir. Bu etkileşim Boğa burcunda ya da aslan burcundayken varsa inatçı, dediğim dedik olma tehlikesi vardır. Bu durumda kişi istişare etmenin faydalarını ve inancın emrini düşünmek zorundadır. Zira insan ne kadar bilirse bilsin mutlaka bir bilenle konuyu mütalaa etmelidir.
Gökyüzündeki son durum:
Bugün makul ve iş bitirici olma yönünde hareket edin. İradenizi ve yapabilecekleriniz üzerinde bir çalışma yapın. Odaklanmak istediğiniz şey her neyse bu alanda kendi gücünüzü ortaya sunmaya çalışın. Görüldüğü üzere hangi ara pazartesi oluyor ya da hangi ara ben cuma günü yazısı yazıyorum inanın anlamıyorum. Gözünüzü sevim biraz daha bir şeylere geç kalmayın…
Size verdiğim hafta sonu ödevlerini unutmayın…
Şimdi ödev neydi diyeceksiniz, biliyorum.
Güneş burcunuz ve aldığı açılar ile ilgili araştırmalarınızı yapın. Boş durmayın.
Kendinize iyi bakın mutlu günler dilerim.
Bazen kurtulmak istediğimiz şeyler bizi kurtarır.
Günaydın yepyeni bir günden ve haftanın tabi ki son gününden…
Bugün gökyüzü gündemimize göre sizlere kişisel irademizden bahsetmek istiyorum. Haritanıza göre kendinizi bilmeye nereden başlayabilirsiniz ya da kişisel anlamda kendi iradenize nasıl sahip olabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız gereken şey Güneş burcunuzu bilmeniz ve haritanıza göre aldığı açıları öğrenmenizdir.
Yaşama güneşin doğmasıyla başlıyoruz ve bir gün güneşin doğmadığını görmemizle son veriyoruz.
Mesela şu an güneş yengeç burcunda hareket ediyor ve bizler bir çoğumuz irademizin bağımlılıkları ile mücadele ederken bir çoğumuz da akılsız sapmaların alışkanlıklara dönüşmeye başladığını görüyor olabiliriz. Yani yengeç sezonu münasebetiyle kendimiz içerisinde ciddi çelişkiler taşıyor olabiliriz.
“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir” (Nahl 12)
Size yukarıda kuranı kerim içerisinden ufak bir şifre sunuyorum. Güneş’in ne denli önemli olduğunu bize ispat eden bir ifade.
Güneş’in yaptığı açıların anlamı gezegenden gezegene değişir.
Doğum planınız da eğer Güneş’in herhangi bir gezegene birleşimi, birleşen gezegenin karakterinin güçlenmesi demek, bu bizim öz karakterimize etkisidir.
Güneş’in yine altmışlık veya yüz yirmilik açı yapması, böyle açı yapan gezegenle uyumunu ve kişiliğimize o gezegenden gelen olumlu etkiyi yansıtır. (Aslında en mükemmel açı 120'den 113’ye veya 60'tan 67 derecelik açılara kadardır, zira bu en mükemmel kırılmaların açısının en son haddidir, zira altın oran 1.618 sayısı burada da geçerlidir)
Güneş’in Karşıt veya dik açı yapması, böyle açı yapılan gezegenle olan bazı uyumsuzlukları ve dikkate almamız gereken, gerekiyorsa düzeltmemiz gereken özelliklerimizdir.
Mesela doğarken eğer güneşiniz ay ile birleşmişse bu durum olaylara tek yönlü bakmayı veya duygularınızda fevrilik ya da fanatiklik verebilir. Zaten bu açı doğum anında sizlerin yeniay fazı ile doğduğunuzu gösterir. Bu demek oluyor ki olaylara karşı hızlı hedef kazanırken çok hızlı bir şekilde hedeften uzaklaşabileceğinizin de sinyallerini verebilir.
İyice pekişmesi adına eğer Güneş’in Merkür'le Birleşmesi doğum haritanız da varsa muhtemelen kararlı ve her şeyi hesaba katarak ilerleyen biri olduğunuz hakkında bizlere fikir verebilir. Tabii ki bu durumun hangi burçta ve hangi evde olduğu ise tarzınızı bize yansıtabilir. Bu etkileşim Boğa burcunda ya da aslan burcundayken varsa inatçı, dediğim dedik olma tehlikesi vardır. Bu durumda kişi istişare etmenin faydalarını ve inancın emrini düşünmek zorundadır. Zira insan ne kadar bilirse bilsin mutlaka bir bilenle konuyu mütalaa etmelidir.
Gökyüzündeki son durum:
Bugün makul ve iş bitirici olma yönünde hareket edin. İradenizi ve yapabilecekleriniz üzerinde bir çalışma yapın. Odaklanmak istediğiniz şey her neyse bu alanda kendi gücünüzü ortaya sunmaya çalışın. Görüldüğü üzere hangi ara pazartesi oluyor ya da hangi ara ben cuma günü yazısı yazıyorum inanın anlamıyorum. Gözünüzü sevim biraz daha bir şeylere geç kalmayın…
Size verdiğim hafta sonu ödevlerini unutmayın…
Şimdi ödev neydi diyeceksiniz, biliyorum.
Güneş burcunuz ve aldığı açılar ile ilgili araştırmalarınızı yapın. Boş durmayın.
Kendinize iyi bakın mutlu günler dilerim.