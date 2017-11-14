“Bazen güçlükler, başarılı olmak için yüzleşmeye ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir.”

Günaydın önemli bir haftanın ikinci gününden herkese merhaba. Venüs ve Jüpiter kavuşumu dün tam derecelerde kesinleşmiş olsa da etkileri hafta içerisinde devam edecek.

Salı günü boyunca Ay Terazi burcunda hareket ediyor. Dün yaşadığınız bazı gerginlikler ve huzursuzluklar yerini daha umut dolu konuşmalara bırakabilecek. Bilhassa kendiniz için daha rahat ve güven duyduğunuz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Zaten şartları zorlamak yerine uyum ve denge içinde hareket ediyor olmanız size istediklerinizi daha rahat getirebilir.

İşbirliği için iyi bir etki gökyüzünde olsa da Venüs ve Chiron arasındaki küçük zorlayıcı açı geçmişteki bazı rahatsızlıkları ya da sosyal açıdan dostlarınız arasında gerçekleşen mesafeyi önünüze getirebilir. Başkalarıyla olan ilişkilerimizdeki benzerliklerden ziyade, farklılıklara odaklanmayı seçtiğimiz zaman hayatımızdaki engeller kalkacaktır. Sonuç olarak birbirimizden bir şeyler öğrenmek zor olabilir ama unutmuyoruz ki insan insanın imtihanıdır.

Gelelim günün tavsiyesine;

Doğa boşluğun varlığına ters davranır ve her zaman onu yeni bir şeylerle doldurur; Evren başka bir şeyi sıkıca kavrayan elinize yeni bir şey koyamaz.

Maymun yakalama hikâyesini hepiniz bilirsiniz; Bir maymunu yakalamak için elinin girebileceği büyüklükte bir deliği olan ve içi yiyecek dolu, yere zincirlenmiş bir Hindistan cevizi kabuğu kullanılır. Aç maymun elini sokar, yiyecekleri avuçlar. Yumruk haline gelmiş elini delikten çıkartamaz ve bir yere kımıldayamaz hale gelir. Eğer elindekileri bıraksa kurtulacaktır ama buna kıyamaz. Elindekileri kaybetmemek adına kendisini ve geleceğini kaybeder.

Çevrenize bundan sonra bu gözle bakın. Olan biteni daha net olarak göreceksiniz.

Çevremizde birçok kişi bu durumda. Bu gerçeği ya bilmiyorlar veya bilseler de göz ardı ediyorlar.

İşte bugün öğrendiniz; Olumlu veya yeni bir şeyleri çekmenin en iyi yolu olumsuz veya eski şeyleri bırakmak ve yeni şeyler için bir boşluk oluşturmaktır.

Örneğin; eğer yeni elbiseler istiyorsanız önce elbise dolabınızı temizlemek ve bazı eski elbiseleri kimsesizler veya yardıma muhtaç insanlara bağışlamak en iyisidir.

Eğer sizi anlayan dostlar arıyorsanız, öncelikle size iyi gelmekten ziyade sizin enerjinizi çalan kişilerden uzaklaştığınızda göreceksiniz ki onların yerine sizi anlayan ve sizi olumlu eleştiren dostlar bulacak ve onlarla daha değerli zaman geçireceksiniz.

Eldekine razıysanız yenisi ile değiştiremezsiniz. En doğal hakkınız olan refahı kendinize çekemiyorsanız, kendinize aslında bırakmanız gereken nelere tutunduğunuzu sormanızda fayda vardır...