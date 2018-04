Bazen doğru kararı verirsin, bazen kararı doğru hale getirirsin

Ay tüm gün boyunca ikizler burcunda ilerleyecek. Akşam 20.00’den sonra yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün daha fazla önem vermemiz gereken konu, var olan şartlarımızı korumak ve akla pek uygun olmayan riskler almaktan çekinmek üzerine olmalıdır. İçinizdeki dürtü sizlere hemen bir şeyler yapmanız ve hayatınızı değiştirmeniz konusunda yol verirken zihinsel anlamda ne yapacağınızı bilememe gibi durumları ile sizi baş başa bırakabilir.

Sanki o boşa geçmiş yılların acısını çıkartmak için hızlıca olaylara giriş yaparak bir günde her şeyi değiştirebileceğiniz gibi bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bugün bu tür durumlarla ilgili ilk deneyimlerinizi yaşıyorsanız daha sakin ve tutarlı olmanızı öneririz.

Uzun süredir ailenizle aranızda geçen ve geçmişten beri süregelen bazı sorunları bugün itibariyle tolere edebilir ve bu konuda gereken konuşmayı aile bireyleri ile tek tek yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamın daha düzenli bir hale gelmesi için öncelikle hayatımıza başladığımız yer olan aile yuvasını sağlamlaştırmalı ve bu konuda huzur bulduktan sonra başka işlerin daha kolay olabileceğine kendinizi inandırmalısınız. Bugünlerde sosyal çevreniz tarafından daha çok aranılan kişiler olabilir bazı yerlerden önemli davetler alabilirsiniz.

Öğleden sonraki süreç, ilişkilerimiz adına daha rahat ilerleyeceğimiz ve empati yeteneğimizin daha açık olduğu bir süreç olacaktır. Aynı anda birden fazla hedef üzerinde odaklanmayın. Finansal ve ekonomik anlamda borçlar, alacaklar ya da devlet ile ilgili vergi ödemeleri gibi konularınız bugün gündem yaratabilir. Gözünüzden kaçırdığınız şeylerle yüzleşiyor olabilirsiniz.

Hedefleriniz zor gibi gelse de ulaşılabilir ve mantıklı olmasına dikkat edin. Hedeflerinizin her bir bölümü için, adım adım ancak detaylı bir plan hazırlayın. Bütün şartları oluşturduktan sonra istikrarlı bir şekilde harekete geçin.

Günün Tavsiyeli hikâyesine gelecek olursak;

ODTÜ İşletme Fakültesi'nin Stratejik Yönetim dersinde hoca tek soruluk bir sınav yapmaya karar verir. Tam da dersin adının hakkını vererek tahtaya "What is risk?" yazar. Bütün öğrenciler hızlıca bir şekilde kâğıtlarını doldurmaya çalışırlarken içlerinden bir tanesi sınav kâğıdına sadece "This is risk" yazar. Tahmin ettiğiniz gibi bu zekâ dolu cevaptan sonra sınavdan bir tek bu öğrenci en yüksek puanla geçer not alır.

Daha sonraki sınavda aynı hoca aynı soruyu aynı sınıfa yine sorar. Bir önceki sınavdan yüksek puan alan kahraman öğrenci yine aynı cevabı verir. Fakat bu sefer kendisi dışında herkes sınavdan geçer. Şaşkın bir şekilde hocaya bunun sebebini soran öğrenci hocanın verdiği cevapla sarsılır : "aynı koşullar altında aynı riski iki kere alan aptaldır."

Dememiz o ki; “Yaşamdaki en büyük risk; hiçbir riske girmemektir… Gülmek; aptal gibi görünme riskini göze almaktır… Ağlamak; duygusal olarak nitelendirilme riskini göze almaktır… Duygularını açıklamak; gerçek kişiliğini gösterme riskini göze almaktır… Bir başkasına elini uzatmak; bağımlı olma riskini göze almaktır.. Düşünceleri ve düşleri bir topluluğa sunmak; saf yürekli olarak nitelendirilme riskini göze almaktır… Sevmek; karşılığında sevilmeme riskini göze almaktır… Yaşamak, ölme riskini göze almaktır… Umut etmek; umutsuzluğu denemek ve başarısızlık riskini göze almaktır. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar.

Mutlu haftasonları dilerim.