Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın; nerden geldiğini unutmaması için… 

Şu anda yeni fikirler bolca aklınızda uçuşuyor olabilir. Şayet bugün ve yarın gelen fırsatlardan en iyi şekilde yararlanın, ancak ayrımcılık yapmamayı öğrenin. İletişim konusu ay ikizler geçişinde çok önemlidir. İletişim kurma becerilerinizle her şeyi yoluna sokabilirsiniz. İkna etmek önemli bir yetenektir. Yalnız Ay-Mars olumsuz açısı sizi ikna ederken kavgacı ve agresifte yapabilir. Kendinizi kontrol ederek sinirlenmeden olayları idare eden siz olursanız kazanacaksınız.

Merkür-Plüton gezegeni arasındaki zorlayıcı açı, bir duruma karşı bakış açınızı değiştirmek zorunda kalacağınız gizli ve zorlayıcı olayları öğrenebileceğinizi söylüyor. Belki size bundan şüphelenmiştim ama konduramamıştım dedirttirebilir. Gün ilerledikçe, hayatımızda var olan bazı ilişkilerimizi neden sürdürdüğümüze dair gerçekçi yönünü teşvik eden sebeplerle karşılaşacağız.

Duygusal iletişim yönünüzü kırmaya çalışırken kendinizi yeni yollarla ifade etmeniz olumlu olabilir. Venüs-Satürn olumlu açısı içerisine giriş yapıyoruz. Kalbinizi ve mantığınızı dengelemek için doğru zaman.

İş dünyasında ve ortaklıklardaki küçük ilerlemeler, güçlendirme ve birleştirme yoluyla hareket edebilirsiniz. Güvenirlilik ve kurallar her zamankinden daha çok önemli olacak. Mevcut dostluklarda yeni bir sorumluluk hissi yaşanabilir. Yeni iş oluşumlarınız adına oldukça başarılı bir dönem.

Oluşan gecikmeler, gelmeyen haberler, hayal kırıklıklarınız sizin gitmek istediğiniz yolunuzu engellemek için başınıza geliyormuş duygusu verebilir. Aslında geçmişteki eylemlerin sonuçlarını yaşıyor olabilirsiniz. Bunun çok kısa bir süre içerisinde dağılmasını istiyorsanız başkalarına karşı sorumluluk ve görevlerinize odaklanmanız gerekmektedir.

Çatışma veya kasıtlı davranışlardan kaçınmanız iyi olur. Bunun yerine, yeni olasılıklara açık kalmaya sorunlarınıza veya endişelerinize yeni bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışın. Bu yapılması daha kolay olabilir, ancak sabır devam ediyor olmalı. İlahi yardım düşündüğünüzden daha yakın. Sakin olun, müzik dinleyerek doğayla iletişim kurarak veya kendinizi sanatsal ya da manevi bir şeyle uğraşarak sinir ve endişeden uzaklaşın. Bu duygular yakında ortadan kaybolacak ve netlik geri dönecek, her şey açıklığa kavuşacak.

Gelelim Günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi.

Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu.



Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek yediği lokantada garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı.



Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı.



Adam öyle ama öyle minnettar oldu ki... İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, bir apartman bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık çalarak tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi.



Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu.



Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı.

Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı... Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden kurtardılar...

Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.

Dememiz o ki; Yaşamda yapay olarak üretilen iyi, kötü, doğru, yanlış gibi ayırımlardan kurtulmak gerekir. Sistemin içinde sadece akış vardır ve hayat devam edip gider. Bir kişi haklı çıkma pahasına başka birisine zarar verirse bunun ne anlamı olabilir ki? Eğer sonu mutluluk ve huzur veriyorsa haksız olmak iyi bir şeydir! Haklı çıkmak isteyen kimdir sizce? Egonun ta kendisi! Evrendeki tekliği anlamak, bir bütünün içinde olduğunuzu idrak ederek yaşamak size huzur ve mutluluk getirir. Ne pahasına olursa olsun haklı çıkma çabasını bırakıp karşınızdakine, görüşlerine, hislerine saygı duyduğunuzda aydınlanmaya başlarsınız. Tartışmaları kazanacağınıza karşınızdakini kazanın…