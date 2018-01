Başkalarını yargıladığınızda, onları tanımlamazsınız, kendinizi tanımlarsınız

Yepyeni bir haftaya ve özel bir haftaya merhaba diyoruz. Neden mi özel? Çünkü bu hafta yılın ilk ay tutulmasını yaşıyor olacağız. Detaylı yazımız tabii ki gelecek. Âmâ öncelikle bugüne bir bakalım.

Ay tüm yengeç burcunda hareket edecek. Kendimizi duygusal ve romantik bir şekilde ortaya koymak isteyeceğiz. Sevilme ve ait olma duygumuzu tutkulu bir şekilde hissederken bunu partnerimizden de beklenti haline getirebiliriz. Eğer bir partnerimiz yoksa bu bizi yalnızlığımızdan dolayı daha da hassas ya da duygusal bir ruh hali içine çekebilir. Bir çeşit özlem duymakta diyebiliriz.

Bugün kadınlarla olan ilişkilerimizde ruhsal anlamda iyileştirici bir takım destekler görebiliriz. Kadınlar arasındaki dayanışmanın gözle görülür bir şekilde artacağını söyleyebiliriz. Sevdiklerimizin şefkatli kollarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Kişisel gelişim ya da spritüal yaşam ile ilgili konulara bugün ilgilimiz daha fazla artabilir.

Maddi beklentileriniz var ise yöneticileriniz tarafından bugün haklı olarak algılanabilirsiniz. Ya da uzun zamandır süregelen sorunlarda haklılığınız ispatlanıyor olabilir. Kariyerde bağlayıcı ve güçlü etkiler devrede olacak. Sorunları karşılıklı konuşarak çözümleyebileceksiniz. Sosyal çevrenizle zıtlaşmalara karşı dikkatli olun. Her zaman ve her yerde serinkanlı olmanız size büyük fayda sağlayacaktır bunu unutmayın. Eğitim hayatınız ve kariyerinizle ilgili kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda gereken finansal destekleri bulabileceksiniz. Bu anlamda otoriter figürlerin maddi destekleri arkanızda olabilir. Borç, alacaklar, vergi ve kredilerle ilgili önemli destekler de görmeniz mümkün. Kararlı durduğunuz konularda şans her zaman sizin yanınızda ve yardımınızda olacaktır.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Nepal asıllı İngiliz vatandaşı Mullary, dağcılık kariyerinin başlangıcında çekingen, utangaç, özgüveni eksik, ürkek, kendi halinde ufak tefek bir dağcıydı. Bir gün Everest tepesinin üzerinden uçakla geçerken şöyle düşündü, “Acaba bizim ekipten birisi bu dağın zirvesine tırmanabilecek mi?”

İkinci sefer oradan yine geçerken, “Everest tepesine ilk çıkan dağcı kim olacak acaba?” diye içinden geçirdi.

Üçüncü sefer oradan geçerken “Everest’in zirvesine tırmanan ilk dağcı ben olacağım, “diye kararını verdi. Ve derhal hazırlıklara başladı.

Yıllarca yaptığı tırmanma girişimleri sonuçsuz kaldı ve zirveye ulaşamadı. Bazen bacağı kırıldı, bazen kolu, bazen de kaburgası ve kafası... Fakat o asla yılmadı, pes edip vazgeçmedi. Mutlaka o zirveye çıkacağım diye kendine söz verdi.

“Dağcılığın zirvesinde yer alacağım” diye her gün tekrar ediyor, âdeta sayıklıyordu.

Mücadeleyi her gün sürdürdü. Yaşadığı sakatlıkları tedavi eden doktoru bir gün ona; “Kendini öldürmek mi istiyorsun, böyle giderse fazla yaşamayacaksın” diye kızdı. “Everest tepesi yüzünden hayatını kaybedeceksin,” dedi.

“Ne pahasına olursa olsun oraya çıkacağım, ”dedi Mullary. “Başka yolu yok.” “Niye bu kadar ısrarcısın, ne var o tepede?” diye sordu

“Ne mi var? Aradığım şey, hayatımın anlamı orada,” diye cevap verdi Mullary.

Ve sonunda bu ufak tefek dağcı Everest’i fethetti ve adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mullary öldü ama adını ölümsüzleştirdi.

“Hedeften önceki tüm adımlar hedefe giden parke taşlarıdır. Başarısızlık hedeften vazgeçtiğinizde ortaya çıkar.”

Dememiz o ki; Harikulade şeyler ancak, içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır.

Hadi o zaman pazartesi kahveleri yapılsın :)

Mutlu günler dilerim.