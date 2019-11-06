Başkalarını suçlamayı bırakın.

Günaydın yepyeni bir günden…
Kasım ayının bile 6’sına geldik. Oldukça tatmin edici bir atmosfer ortasında sanki küçük bir hayal kırıklığı var, öyle değil mi?
Ya da beklentileriniz temassız mı?
Bugünler de doğru zamanı yakalayamayabilirsiniz. İşleri sakinleştirin çünkü acelecilik garip bir hataya yol açabilir. Mars-Plüton karesi bazı olayların soğumasını beklemenizi istiyor. Bir gerginliğiniz varsa bu durumun geçmesini bekleyin. Bunun sonucunda zor açıklamalar ve geçici bazı zor durumlar ortaya çıkabilir. Yağmur yağabilir, fırtına çıkabilir ama siz bu durum geçene kadar kendinizi koruyacak akla sahipsiniz, öyle değil mi?
Meslektaşlarınızla veya sorumluluğunuzda çalışan insanlarla günlük yaşam, sağlık ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı restleşmeler ya da neden bu olayın içindeyim diye sorduğunuz sorular olabilir.
Bu süre zarfında, alacağınız kararlarınız ve projeleriniz engellenebilir. Olaylar durumu zorlaştırıyor ve sonuçlar erteleniyor olabilir. Kendinizden şüphe duymak yerine bu hafta harekete geçerken biraz daha düşünüp, değerlendirmelisiniz. Yüzleşmeye ve tuzağa düşmeye korkuyor olabilirsiniz ama bu asla sizin hedefinize gitmenize engel olmamalıdır. Bu iki durumu iyi ayırmalısınız.
Tabii ki, olması gereken olacaktır. Herhangi bir durumdan kaçınılmaya çalışmayacağız ancak hedeflerinize ulaşmak için cesaretli olmanız gereken durumları ayırt etmeyi başarmak zorundasınız.
Bu süre zarfında dersleri, geçmiş deneyimlerden çıkarmanız ve gücünüzü hafife aldığınız yerlerin gerçekliğini hesaba katmanızla başarı elde edebilirsiniz. Gerçekler, bundan sonra görmezden gelmemeniz gereken sınırların altını çizer, bu da sizin aksilikler geçirmemenizi sağlar.
Bazı sıkıntılar kaçınılmazdır ama artık biliyorsunuz ki bazı başarısız girişimler de büyümeye yol açar. Şu anda tehlikede olan şey, yaşamla yüzleşmek gibi görünüyor.
Pragmatizm en önemli önceliktir: Kavramlar, hayaller ve idealleriniz sizi sonrasında kaçınılmaz olacak olayları unutmaya yönlendirmemelidir.
Bir sosyoloji öğrencisi olarak size pragmatizmden söz edeyim: Bir düşüncenin doğruluğunun ya da geçerliliğinin o düşüncenin pratik sonucu ile ölçülebileceğini benimseyen ve savunan felsefi görüştür. Sonuçtaki yarar ve başarı gerçeğin ölçüsü olarak ele alınır. Her düşünceyi yaşamımız için elverişli olduğu sürece doğru kabul eder. Bu felsefi görüşün özünde gerçekçilik yatar.
Pragmatizmin gelişmesini ve bir öğreti durumuna gelmesini sağlayan felsefi düşünür W.James tir.
William James’e göre insanın temel amacı, “kendi varlığını korumak ve savunmaktır.”
Bu da, ancak tavır takınmak, bir eylemde bulunmakla sağlanabilir. O halde düşünce eyleme bağlıdır ve düşünceyi eylemden ayırmak yanlıştır”.
Astrolojik olarak Mars-Plüton karesi sizlere tam bu noktada bunu söylemeye çalışıyor. Şuan kendini korumak zorundasın.Tüm gerçek budur.Eylemde bulunmak yerine belirli tavırlar takınmak daha doğru olabilir.Bu da belki pasif bir eylem noktasıdır ama en azından düşünülmüş bir eylem olabilir.Herkesin bir öyküsü ve yaşanmışlıkları var.Gökyüzü asla bunları sabote etmek için yukarıda durmuyor.Kendinizi tanımlamak ve anlamak için değişiyor.Diyor ki ben dönüyorum ve değişiyorum.
Ya sen dünyalı?
Sen ne yapıyorsun?
Dünyayı amacına göre kullanmak zorundayız. Bunu başarabiliriz. Denizden çıkamıyorsak ve boğuluyorsak önce derin bir nefes alıp iyice dibe batmalıyız. Bu bir tekniktir. Sonra dibe vurmalıyız. Dibe vurduğunuz hızla tekrar yüzmeye devam edebiliriz. Bunu herkes yapabilecek yetkinlikte olmayabilir ama içinde bir parça yaşama dair umut besleyen biri varsa bunu başarabilir. Umudunuzu kaybetmeyin.
Mutlu günler dilerim.
Başkalarını suçlamayı bırakın.
Günaydın yepyeni bir günden…
Kasım ayının bile 6’sına geldik. Oldukça tatmin edici bir atmosfer ortasında sanki küçük bir hayal kırıklığı var, öyle değil mi?
Ya da beklentileriniz temassız mı?
Bugünler de doğru zamanı yakalayamayabilirsiniz. İşleri sakinleştirin çünkü acelecilik garip bir hataya yol açabilir. Mars-Plüton karesi bazı olayların soğumasını beklemenizi istiyor. Bir gerginliğiniz varsa bu durumun geçmesini bekleyin. Bunun sonucunda zor açıklamalar ve geçici bazı zor durumlar ortaya çıkabilir. Yağmur yağabilir, fırtına çıkabilir ama siz bu durum geçene kadar kendinizi koruyacak akla sahipsiniz, öyle değil mi?
Meslektaşlarınızla veya sorumluluğunuzda çalışan insanlarla günlük yaşam, sağlık ile ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı restleşmeler ya da neden bu olayın içindeyim diye sorduğunuz sorular olabilir.
Bu süre zarfında, alacağınız kararlarınız ve projeleriniz engellenebilir. Olaylar durumu zorlaştırıyor ve sonuçlar erteleniyor olabilir. Kendinizden şüphe duymak yerine bu hafta harekete geçerken biraz daha düşünüp, değerlendirmelisiniz. Yüzleşmeye ve tuzağa düşmeye korkuyor olabilirsiniz ama bu asla sizin hedefinize gitmenize engel olmamalıdır. Bu iki durumu iyi ayırmalısınız.
Tabii ki, olması gereken olacaktır. Herhangi bir durumdan kaçınılmaya çalışmayacağız ancak hedeflerinize ulaşmak için cesaretli olmanız gereken durumları ayırt etmeyi başarmak zorundasınız.
Bu süre zarfında dersleri, geçmiş deneyimlerden çıkarmanız ve gücünüzü hafife aldığınız yerlerin gerçekliğini hesaba katmanızla başarı elde edebilirsiniz. Gerçekler, bundan sonra görmezden gelmemeniz gereken sınırların altını çizer, bu da sizin aksilikler geçirmemenizi sağlar.
Bazı sıkıntılar kaçınılmazdır ama artık biliyorsunuz ki bazı başarısız girişimler de büyümeye yol açar. Şu anda tehlikede olan şey, yaşamla yüzleşmek gibi görünüyor.
Pragmatizm en önemli önceliktir: Kavramlar, hayaller ve idealleriniz sizi sonrasında kaçınılmaz olacak olayları unutmaya yönlendirmemelidir.
Bir sosyoloji öğrencisi olarak size pragmatizmden söz edeyim: Bir düşüncenin doğruluğunun ya da geçerliliğinin o düşüncenin pratik sonucu ile ölçülebileceğini benimseyen ve savunan felsefi görüştür. Sonuçtaki yarar ve başarı gerçeğin ölçüsü olarak ele alınır. Her düşünceyi yaşamımız için elverişli olduğu sürece doğru kabul eder. Bu felsefi görüşün özünde gerçekçilik yatar.
Pragmatizmin gelişmesini ve bir öğreti durumuna gelmesini sağlayan felsefi düşünür W.James tir.
William James’e göre insanın temel amacı, “kendi varlığını korumak ve savunmaktır.”
Bu da, ancak tavır takınmak, bir eylemde bulunmakla sağlanabilir. O halde düşünce eyleme bağlıdır ve düşünceyi eylemden ayırmak yanlıştır”.
Astrolojik olarak Mars-Plüton karesi sizlere tam bu noktada bunu söylemeye çalışıyor. Şuan kendini korumak zorundasın.Tüm gerçek budur.Eylemde bulunmak yerine belirli tavırlar takınmak daha doğru olabilir.Bu da belki pasif bir eylem noktasıdır ama en azından düşünülmüş bir eylem olabilir.Herkesin bir öyküsü ve yaşanmışlıkları var.Gökyüzü asla bunları sabote etmek için yukarıda durmuyor.Kendinizi tanımlamak ve anlamak için değişiyor.Diyor ki ben dönüyorum ve değişiyorum.
Ya sen dünyalı?
Sen ne yapıyorsun?
Dünyayı amacına göre kullanmak zorundayız. Bunu başarabiliriz. Denizden çıkamıyorsak ve boğuluyorsak önce derin bir nefes alıp iyice dibe batmalıyız. Bu bir tekniktir. Sonra dibe vurmalıyız. Dibe vurduğunuz hızla tekrar yüzmeye devam edebiliriz. Bunu herkes yapabilecek yetkinlikte olmayabilir ama içinde bir parça yaşama dair umut besleyen biri varsa bunu başarabilir. Umudunuzu kaybetmeyin.
Mutlu günler dilerim.