Günaydın arkamızda bir Terazi burcunda yeniay bıraktık ve haftaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Ay sabah saatlerinde terazi burcunda boşlukta ilerliyor ve sonra Akrep burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda iletişim gezegeni Merkür burç değiştirip Akrep burcuna geçiyor. Daha inatçı ve daha eleştirici yönde ifadeler kullanabilir, düşüncelerimizin çevremiz tarafından onay görmesini bekleyebiliriz.
Her zamankinden fazla düşünmeyi ve derinleşmeyi tercih edeceğimiz bu dönemde, uzun zamandır merak ettiğiniz konular üzerine ilginizi yoğunlaştırabilirsiniz. Çevremizdeki iletişim şekline daha çok dikkat etmekte fayda var. Baskı yaratarak ve inandığımız düşüncelerimizi karşı tarafa herhangi bir yaptırımda bulunarak dayatmamak gerekir. Konuşmalarımız her zamankinden daha etkileyici olabilir. Bu etkileyici yönü pozitif anlamda değerlendirirsek kazanan biz oluruz. Sert konuşmalar yapmamakta fayda var.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir padişahın canından çok sevdiği bir devesi vardı. Padişah sadece bu deveye bakmaları için birkaç kişi vazifelendirmişti. Padişahın deveye olan sevgisi o kadar fazla idi ki:
— Kim bana bu devenin öldüğünü söylerse onun kellesini keserim, diyordu.
Fakat deve de nihayet bir hayvandı... Bir gün beş gün derken kaç sene yaşadıysa her hayvan gibi o da öldü. Şimdi kim gidip de padişaha:
— Deve öldü! diyebilecekti.
Bir- iki gün sonra içlerinden biri:
__ Ben bunu gider padişaha söylerim, dedi ve padişahın huzuruna çıkıp saymaya başladı:
__ Sultanım kıymetli deveniz yattı kalkmıyor, yumdu gözlerini açmıyor, uzattı ayaklarını toplamıyor...
Adamı sonuna kadar dinleyen padişah:
— Desene deve öldü, demiş.
Adam:
— Padişahım onu da siz söyleyin, çünkü işin içinde kelle var, diyor.
Dememiz o ki; Sözlerimizi dikkatli seçmeli, ifade etmeye çalıştığımız konularda daha dikkatli olmalıyız. Yoksa İnsanları incitmek kolaydır.
Başkaları için yaşamak kolaydır; bunu herkes yapıyor. Ben kendin için yaşamanı istiyorum
Günaydın arkamızda bir Terazi burcunda yeniay bıraktık ve haftaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Ay sabah saatlerinde terazi burcunda boşlukta ilerliyor ve sonra Akrep burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda iletişim gezegeni Merkür burç değiştirip Akrep burcuna geçiyor. Daha inatçı ve daha eleştirici yönde ifadeler kullanabilir, düşüncelerimizin çevremiz tarafından onay görmesini bekleyebiliriz.
Her zamankinden fazla düşünmeyi ve derinleşmeyi tercih edeceğimiz bu dönemde, uzun zamandır merak ettiğiniz konular üzerine ilginizi yoğunlaştırabilirsiniz. Çevremizdeki iletişim şekline daha çok dikkat etmekte fayda var. Baskı yaratarak ve inandığımız düşüncelerimizi karşı tarafa herhangi bir yaptırımda bulunarak dayatmamak gerekir. Konuşmalarımız her zamankinden daha etkileyici olabilir. Bu etkileyici yönü pozitif anlamda değerlendirirsek kazanan biz oluruz. Sert konuşmalar yapmamakta fayda var.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir padişahın canından çok sevdiği bir devesi vardı. Padişah sadece bu deveye bakmaları için birkaç kişi vazifelendirmişti. Padişahın deveye olan sevgisi o kadar fazla idi ki:
— Kim bana bu devenin öldüğünü söylerse onun kellesini keserim, diyordu.
Fakat deve de nihayet bir hayvandı... Bir gün beş gün derken kaç sene yaşadıysa her hayvan gibi o da öldü. Şimdi kim gidip de padişaha:
— Deve öldü! diyebilecekti.
Bir- iki gün sonra içlerinden biri:
__ Ben bunu gider padişaha söylerim, dedi ve padişahın huzuruna çıkıp saymaya başladı:
__ Sultanım kıymetli deveniz yattı kalkmıyor, yumdu gözlerini açmıyor, uzattı ayaklarını toplamıyor...
Adamı sonuna kadar dinleyen padişah:
— Desene deve öldü, demiş.
Adam:
— Padişahım onu da siz söyleyin, çünkü işin içinde kelle var, diyor.
Dememiz o ki; Sözlerimizi dikkatli seçmeli, ifade etmeye çalıştığımız konularda daha dikkatli olmalıyız. Yoksa İnsanları incitmek kolaydır.