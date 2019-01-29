Başka insanlara mutluluk verebilen kişi, mutludur.

Salı gününden bir merhaba yolluyorum ve hemen konuya giriyorum.
Son zamanlarda gözlemlediğim bir durum var ki herkes insanlıktan sıkılmış ve yalnızlaşma yoluna doğru ilerlemeye giden bir hal almış.
Geçenlerde sevdiğim bir dostum şöyle dedi: “insanlar o kadar kötü ki kendimi spor salonlarına verdim. Orada zaman geçirip kendim için mutlu olmaya çalışıyorum”
Bir diğer dostum da akşamı aynı şeyi söyledi “insanlar o kadar kötü ki gerçekten kitap okuyarak ve müzik dinleyerek az insanla hayatımı geçirmeye çalışıyorum” diyor.
Peki hepimiz bu haldeysek kim bu insanlar?
Soruyorum kim?
Mesela bende zaman zaman aynı fikirde olmuyorum desem yalan olur. Umudumu kaybetmemek istiyorum ama yine de aynı durumu bir şekilde yaşıyorum.
Olsun, yine de pes etmek yok. İyi insanların çok olduğunu ama onları küstürdüğümüzü düşünüyorum. Hepimiz bir elden gerçekten mutluluğu arıyorsak birilerini mutlu ederek bu serüvene başlamalıyız. Yorucu olduğunun da farkındayım ama madem geldik bu dünyaya burada yaşıyoruz ve ne kadar yaşayacağımızı da bilmiyoruz, bir şeyler yapmalıyız…
Kararınızı vermelisiniz.
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinden sonra Yay burcuna geçiyor. Sevdiklerinize ya da çevrenize hislerinizi defalarca anlatmış olabilirsiniz. Sizi anlamadıklarını düşünerek onları incitmemelisiniz. Eğer doğru iletişim kurarsanız olayların gerçek yüzünü görebilirisiniz. Unutmayın, her şey sevgiyle başlar.
Belçikalı gazeteci-yazar Leo Bormans “Dünyanın Mutluluk Kitabı” adlı kitapta mutluluk psikolojisi üzerine dünyanın en önde gelen uzmanlarının araştırma ve keşiflerini derledi.
Mutluluğun sırrını bıkmadan usanmadan aramaya devam eden bilim adamları, binlerce kişi üzerinde bir araştırma daha yapmışlar. Sonuca göre mutlu insanların ortak özellikleri beklenti ve özlemlerinin mütevazı olmasıymış.
İnsanların mutlu olmasına yetecek 4 neden bulmuşlar.
Yaptığından hoşnut ol: Mutlu insan yaptığı şeyi para veya şan için yapmaz. Hoşlandığı için yapar. Sevmediğin işi yapma.
Kaderci olma: 31 ülkede yapılan araştırma, hayatını değiştireceğine inananların kadercilerden daha mutlu olduğunu gösterdi.
Meşgul kal: Zevk almanın en iyi yolu, sürekli başkalarının eşliğinde aktif bir sosyal yaşamdır.
Dostlarınızı düşünün: Kötülüğü bilinçli olarak yaymayı görev edinen zehir gibi arkadaşlarınız varsa onları hemen terk edin. Diğer insanlar üzerinde odaklanın.
Hangi güzel yanları var?
Size hangi konularda faydalı olabilirler?
Onların daha iyi olmalarını ve iyiliği onlarla paylaşmayı nasıl sağlayabilirsiniz?
Güzel bir gün diliyorum hepinize…
Başka insanlara mutluluk verebilen kişi, mutludur.
Salı gününden bir merhaba yolluyorum ve hemen konuya giriyorum.
Son zamanlarda gözlemlediğim bir durum var ki herkes insanlıktan sıkılmış ve yalnızlaşma yoluna doğru ilerlemeye giden bir hal almış.
Geçenlerde sevdiğim bir dostum şöyle dedi: “insanlar o kadar kötü ki kendimi spor salonlarına verdim. Orada zaman geçirip kendim için mutlu olmaya çalışıyorum”
Bir diğer dostum da akşamı aynı şeyi söyledi “insanlar o kadar kötü ki gerçekten kitap okuyarak ve müzik dinleyerek az insanla hayatımı geçirmeye çalışıyorum” diyor.
Peki hepimiz bu haldeysek kim bu insanlar?
Soruyorum kim?
Mesela bende zaman zaman aynı fikirde olmuyorum desem yalan olur. Umudumu kaybetmemek istiyorum ama yine de aynı durumu bir şekilde yaşıyorum.
Olsun, yine de pes etmek yok. İyi insanların çok olduğunu ama onları küstürdüğümüzü düşünüyorum. Hepimiz bir elden gerçekten mutluluğu arıyorsak birilerini mutlu ederek bu serüvene başlamalıyız. Yorucu olduğunun da farkındayım ama madem geldik bu dünyaya burada yaşıyoruz ve ne kadar yaşayacağımızı da bilmiyoruz, bir şeyler yapmalıyız…
Kararınızı vermelisiniz.
Ay Akrep burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinden sonra Yay burcuna geçiyor. Sevdiklerinize ya da çevrenize hislerinizi defalarca anlatmış olabilirsiniz. Sizi anlamadıklarını düşünerek onları incitmemelisiniz. Eğer doğru iletişim kurarsanız olayların gerçek yüzünü görebilirisiniz. Unutmayın, her şey sevgiyle başlar.
Belçikalı gazeteci-yazar Leo Bormans “Dünyanın Mutluluk Kitabı” adlı kitapta mutluluk psikolojisi üzerine dünyanın en önde gelen uzmanlarının araştırma ve keşiflerini derledi.
Mutluluğun sırrını bıkmadan usanmadan aramaya devam eden bilim adamları, binlerce kişi üzerinde bir araştırma daha yapmışlar. Sonuca göre mutlu insanların ortak özellikleri beklenti ve özlemlerinin mütevazı olmasıymış.
İnsanların mutlu olmasına yetecek 4 neden bulmuşlar.
Yaptığından hoşnut ol: Mutlu insan yaptığı şeyi para veya şan için yapmaz. Hoşlandığı için yapar. Sevmediğin işi yapma.
Kaderci olma: 31 ülkede yapılan araştırma, hayatını değiştireceğine inananların kadercilerden daha mutlu olduğunu gösterdi.
Meşgul kal: Zevk almanın en iyi yolu, sürekli başkalarının eşliğinde aktif bir sosyal yaşamdır.
Dostlarınızı düşünün: Kötülüğü bilinçli olarak yaymayı görev edinen zehir gibi arkadaşlarınız varsa onları hemen terk edin. Diğer insanlar üzerinde odaklanın.
Hangi güzel yanları var?
Size hangi konularda faydalı olabilirler?
Onların daha iyi olmalarını ve iyiliği onlarla paylaşmayı nasıl sağlayabilirsiniz?
Güzel bir gün diliyorum hepinize…