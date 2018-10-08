Başarı şansımız yüksek

Ay, Başak burcunda ilerliyor olacak. Sorumluluklarımızı belirleyip görevlerimizi tamamlamak adına çaba sarf ederken bir yandan bazı konuların aksaması bizi gerebilir.
Bugün işlerimizi planlama aşamasında gereğinden fazla ısrarcı olmamalıyız. Uzun zamandır sebebini bilmediğimiz şeyleri öğrenmemiz söz konusu olabilir.
Çevremizde her konuda bizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücümüzü artıracaktır. Kişisel çaba anlayışımızın üst noktada olduğu bugün uzun soluklu projelere oldukça açığız ve başarı şansımız da bir o kadar yüksek görünüyor.
KOÇ
Gün içinde detaylara fazla takılarak sorumluluklarınıza yeteri kadar zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlemeli, olaylara genel çerçeveden bakmalısınız.
BOĞA
Bugün sanatsal yaratıcılığınız yüksek. Bu yüzden boş vakitlerinizi ilgi alanlarınıza yoğunlaşarak değerlendirmelisiniz. Mükemmeli aramaktan vazgeçmelisiniz.
İKİZLER
Yapacağınız her aktiviteden fazlaca keyif alabileceğiniz bir gündesiniz. Ailevi konuların ön planda olacağı bugünde karar alma aşamasında sorun yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Ailenize zaman ayırabileceğiniz, özellikle kardeşlerinizle iletişiminizin yoğun olacağı bir gün olabilir. Bunun yanı sıra parasal konularda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
ASLAN
Maddi konularda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemin içindesiniz. Sonradan pişman olmamak adına masraf yapmaktan kaçınmalı ve tutumlu olmalısınız.
BAŞAK
Duygusal yapınız sebebiyle tepkilerinizi kibar bir şekilde göstermeniz gerekebilir. Ancak aşırı alıngan ve kırılgan olmamaya dikkat ederseniz olayların diğer yönlerini de fark edebilirsiniz.
TERAZİ
Bugün hassas ruh haliniz sebebiyle olayları yanlış yorumlayabilirsiniz. Bu sebeple kendi amaçlarınıza yönelip hedeflerinizi tekrar gözden geçirmelisiniz.
AKREP
Sosyalleşmenin iyi hissettireceği, sevdiğiniz insanlarla görüşmelerinizin iyi sonuçlar vereceği mükemmel bir gün. Kariyer planlarınızla ilgili fikir alışverişi yapmalısınız.
YAY
Geleceğinizle her şeyden daha fazla ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına ne varsa yapmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Duygusal olarak şüpheci bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu ruh hali sizin için gizli kalmış bazı olayları araştırmanıza neden olabilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.
KOVA
Bugün kendinizi çekici ve güzel bulabilir ve bunu çevrenizden de duymak isteyebilirsiniz. Ancak dostlarınızı seçme konusunda daha dikkatli olmalısınız.
BALIK
Çevrenizden beklediğiniz ilgiyi göremeyebilir ve bunun sonucunda olumsuz duygulara kapılabilirsiniz. Ancak her şeyin kendi içinizde başladığını göz ardı etmeyin.
Başarı şansımız yüksek
Ay, Başak burcunda ilerliyor olacak. Sorumluluklarımızı belirleyip görevlerimizi tamamlamak adına çaba sarf ederken bir yandan bazı konuların aksaması bizi gerebilir.
Bugün işlerimizi planlama aşamasında gereğinden fazla ısrarcı olmamalıyız. Uzun zamandır sebebini bilmediğimiz şeyleri öğrenmemiz söz konusu olabilir.
Çevremizde her konuda bizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücümüzü artıracaktır. Kişisel çaba anlayışımızın üst noktada olduğu bugün uzun soluklu projelere oldukça açığız ve başarı şansımız da bir o kadar yüksek görünüyor.
KOÇ
Gün içinde detaylara fazla takılarak sorumluluklarınıza yeteri kadar zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlemeli, olaylara genel çerçeveden bakmalısınız.
BOĞA
Bugün sanatsal yaratıcılığınız yüksek. Bu yüzden boş vakitlerinizi ilgi alanlarınıza yoğunlaşarak değerlendirmelisiniz. Mükemmeli aramaktan vazgeçmelisiniz.
İKİZLER
Yapacağınız her aktiviteden fazlaca keyif alabileceğiniz bir gündesiniz. Ailevi konuların ön planda olacağı bugünde karar alma aşamasında sorun yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Ailenize zaman ayırabileceğiniz, özellikle kardeşlerinizle iletişiminizin yoğun olacağı bir gün olabilir. Bunun yanı sıra parasal konularda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.
ASLAN
Maddi konularda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemin içindesiniz. Sonradan pişman olmamak adına masraf yapmaktan kaçınmalı ve tutumlu olmalısınız.
BAŞAK
Duygusal yapınız sebebiyle tepkilerinizi kibar bir şekilde göstermeniz gerekebilir. Ancak aşırı alıngan ve kırılgan olmamaya dikkat ederseniz olayların diğer yönlerini de fark edebilirsiniz.
TERAZİ
Bugün hassas ruh haliniz sebebiyle olayları yanlış yorumlayabilirsiniz. Bu sebeple kendi amaçlarınıza yönelip hedeflerinizi tekrar gözden geçirmelisiniz.
AKREP
Sosyalleşmenin iyi hissettireceği, sevdiğiniz insanlarla görüşmelerinizin iyi sonuçlar vereceği mükemmel bir gün. Kariyer planlarınızla ilgili fikir alışverişi yapmalısınız.
YAY
Geleceğinizle her şeyden daha fazla ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına ne varsa yapmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK
Duygusal olarak şüpheci bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu ruh hali sizin için gizli kalmış bazı olayları araştırmanıza neden olabilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.
KOVA
Bugün kendinizi çekici ve güzel bulabilir ve bunu çevrenizden de duymak isteyebilirsiniz. Ancak dostlarınızı seçme konusunda daha dikkatli olmalısınız.
BALIK
Çevrenizden beklediğiniz ilgiyi göremeyebilir ve bunun sonucunda olumsuz duygulara kapılabilirsiniz. Ancak her şeyin kendi içinizde başladığını göz ardı etmeyin.