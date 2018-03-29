Başarı istenen bir hedefe ulaşmak, mutluluk ise sahip olduğun şeyleri severek yaşamaktır

Yavaş yavaş terazi burcundaki dolunaya doğru da ilerliyoruz. İlişkilerimizin oldukça önem kazanacağı zamanlar. Ani bitişler veya ani başlangıçlara açığız.Gün içinde muhtemelen bazı gelişen olaylara karşı ani tepki göstermek veya düşüncesizce risk alarak her zamankinden daha dürtüsel olabiliriz.

Bugün duygusal anlamda yaşamınızda farklılıklar beklediğiniz, özel hayatınızı paylaştığınız kişiyle daha sıcak ilişkiler içinde olmak istediğiniz bir gün olabilir. Ya da daha mesafeli de olabilirsiniz. Bu ilişkinizin bugüne kadar ki geldiği duruma bağlı. Sevgi ile ilgili bazı konularda çekimser kalmanız karşınızdaki kişinin bir anda vazgeçmesine neden olabilir. Eğer seviyorsanız bunu söylemekten asla çekinmeyin. Çünkü sevgi de gurur olmaz.

Eğer bir partneriniz varsa onunla ilgili önemli bir karar verebilir, ilişkinizi ciddi boyutlara taşıyabilirsiniz. Venüs-Uranüs kavuşumu sizlere sürpriz bir haber alabileceğinizin mesajını veriyor. Duygusal anlamda ise aşkı doya doya yaşamak isteyeceğiniz ve içinizin kıpır kıpır olduğunu hissettiğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Ruhunuzu özgür bırakıp içinizdeki bütün gizlenmiş duyguları dışarı çıkarmak inanın sizlere de iyi gelecektir. Kariyerle ilgili hedeflerinizde ise karşınıza bu konuyla ilgili size destek verecek kişiler çıkabilir. Sosyal çevrenizde, yakın arkadaş ilişkileriniz içinde önemli haberler duyabilir ve bu duyduklarınız sizi mutlu edebilir.

Hayatınıza yön vermek isterken aynı zamanda bazı konuları da değiştirmek istediğinizi fark edebilirsiniz. Zira bunlar hayatınızı tıkanma noktasına getirmiş konular olabilir. Bunlar da bir değişme gitmeniz sizin için harika olacaktır. Özel ilişkilerinizde ise partnerinizin size olan desteği sayesinde duygusal anlamda yüksek bir doyumluluk yaşayabilirsiniz. Bugün yöneticiniz ya da partnerinizle yapacağınız konuşma ve görüşmeler önem kazanabilir. İlişkiler üzerine önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz.

Gelelim günün tavsiyesine;

KAOSUN ARDINDAKİ DÜZEN

Hayatın içinde tesadüf yoktur ve hiçbir şey şans eseri olmaz. Olan her şeyin bir nedeni vardır

Olumsuz görülen bir şeye bakarak tepki vereceğimize, bunun bir düzen olduğunu bilmek yaratıcıya saygı ve hayatı anlamak demektir. Evreni yaratan gücün, yani Tanrı’nın isteği dışında bir kelebek kozadan çıkamaz ve yaprak kımıldamaz. Onun isteği, varoluşun kendisini oluşturan kurallar bütünüdür. Her şey yazılmıştır ve o yazılanlara göre her şey işlemekte, olmaktadır. Kelebek kozadan bu yazılımın kurallarına göre çıkmaktadır, yaprak daldan bu ilahi kurallar çerçevesinde düşmektedir. Yaşam denen olgu, yüz milyarlarca galaksinin içinde yer aldığı muhteşem bilgisayarın faaliyetidir.

Size olumsuz gelen, kötü diye etiketleyip tepki verdiğiniz oluşlar yargıya dönüştüğünde hayatın ve onun ardındaki düzenin farkına varmamış ve onu inkar etmiş olursunuz. Hareketleriniz, davranışlarınız kontrolden çıktığında acı, ıstırap gibi olumsuz duyguları yaratan her şeyin sizin ruhsal gelişiminiz ve olgunlaşmanız için bir araç ve fırsat olduğunu düşündüğünüzde olumsuz görünen her şey ortadan kalkar.

Korku, şüphe, kaygı, her şey yerini sevince bırakır. Ego bu süreci gizleyerek, olumsuz sonuçlara varmak için fırsat yaratmaya çalışacaktır. Bu duygusal süreç oluştuğunda varoluşun altındaki işleyişi anlayıp, karşılaşılan her şeyin büyük planın bir parçası olduğunu anlamak gerekir. Bu aydınlanma ve farkındalığı getirir, hakikatin uzağında, sıkıntı içinde geçen hayatın sonu anlamına gelir. Varlığın ve evrenin yaratılışındaki esas kaynağı tanımadıkça sıkıntı çekmeye devam edersiniz.

NOT:31 Mart terazi burcundaki dolunayın etkilerimi merak ederseniz bugün saat 11:00’de Hürriyet facebook sayfasında soru hürriyetinde canlı yayında olacağım. Sorularınızı sorabilirsiniz.

Mutlu günler dilerim.