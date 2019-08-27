Başak burcunda Yeniay! Vaktinde firar, zaferdir

Günaydın hepinize. Harika bir yeniay gerçekleşiyor bu hafta…
30 Ağustos 2019 tarihinde Saat 13:39’da Başak burcunda Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz.
Belki de yılın en iyi yeniaylarından biri denilebilir.
2015 eylül aylarında Başak burcundaki güneş tutulması ile bu süreci anımsadınız zaten. Yabancısı olduğunuz bir yeniay içinde olmayacaksınız. Daha öncelerden tanıdık bir esinti gelecek olabilir sizlere. Ama bu esinti sanki eski bir parfüm kokusu gibi ya da eski bir lezzet gibi düşünülmelidir. Burnunuzun ucumu sızlar ya da içiniz kıpır kıpır mı olur, buna siz karar vereceksiniz. Bir çoğunuz kaldığınız yerden mi başlar, işte orasını ben bilemem… 2015 yılına ufak bir seyahat edelim. O yılın Eylül ayından itibaren yaşadığımız Başak güneş tutulmasıyla hayatımızda tüm iniş çıkışları, tüm gerçeklikleri en acı şekliyle deneyimledik. Acı kelimesi cümle içinde geçtiğinde bile insanı huzursuz ederken, aslında bizi hayata karşı dinamik tutan bir terim olduğunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Biz insanoğlu acı çekmeden bir bilince ulaşamayız. Maalesef ki bu böyledir.
Yepyeni bir serüvene doğru yola çıkmaya hazır mısınız?
Geleceğinize ilişkin hedeflerinize tüm konsantrasyonunuz ile odaklanırken tüm olasılıklar masanın üzerindedir. Eski alışkanlıklar, davranışlar ve inançlarınız da ilerleme kaydetmek için yeni ve yaratıcı yollar aramalısınız. Yeni bir başlangıç yapmak ve yeni projelere başlamak için en iyi zaman, bu yeni ayın ilk iki haftasındadır. Büyümeniz ve mutluluğunuz adına olumlu değişimler vaat ediyor. Sadece sizden tek bir şartı var. O da disiplin, istikrar ve çalışma dürtüsü. Bu yeniay sayesinde hedeflerinizi belirleyip sürekli gayret gösterdiğiniz her şeyin sonucu sizi oldukça mutlu edecektir. Yeni başladığınız konuların değişen koşullara uyum sağlamayı gerektirdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda Aşk ve ilişkilerde romantizmin arttığı bir dönem içindesiniz. Beklenilmeyen teklifler veya beklenilmeyen ilişkiler şaşırtıcı gelebilir. Kimseye ahlak polisliği yapmamalısınız. Herkes kendi kural ve ahlak bilgisinden sorumludur. İnsanları eleştirmek veya onlar hakkında fikir üretmekten daha önemli bir işimiz var,
O da Kendimiz!
Geçmiş Başak burcundaki dolunay ve yeniay tarihleri:
Daha önce yaşadığımız başak burcundaki dolunay ve yeniayları aşağıda sizlerle paylaştım. Bakın bakalım bu tarihlerin -15 gün ve +15 gün sonrasına geçmişi bir gözden geçirin. İşte bu dönemlerden birinin rövanşını almaya doğru ilerliyorsunuz. Bu zamanlardaki hatalardan birini yapmayın. Ya da bu zamanlarda kötü bir şey yaşadığınız için iyi bir şey karşısında şüpheli ve aşırı kaygılı davranışlarla güzel şeyleri de mahvetmeyin.
12 Mart 2017 başak burcunda dolunay
20 Eylül 2017 başak burcunda yeniay
02 Mart 2018 başak burcunda dolunay
09 Eylül 2018 başak burcunda yeniay
19 Şubat 2019 başak burcunda dolunay
Gelelim Yeniay’ın tavsiyeli hikayesine;
Yaşam boyunca şehrin lağım pisliğini temizleyip çevredeki boş alanlara döken bir lağım temizleyicisi bir gün pazara gelmiş. Bu adam zaman içinde işi gereği lağımın o feci kokusuna alışmış.
Rahatsız olmadan, şehrin lağım depolarına cesurca dolaşabilir ve burnunu tıkamadan en derin lağım hendeğini boşaltabilirmiş.
Daha önce kimsenin pazarda görmediği bu adamı, pazarın sokaklarında dolaşırken bir tüccarın gül kokuları sattığı aktar dükkanına gelmiş. Herkesin çok güzel bulduğu koku o an o kadar kuvvetli gelmiş ki, düşmüş bayılmış.
Tüm ayıltma girişimleri sonuç vermemiş. İnsanlar kendinden geçmiş olan adamın etrafında toplanmış ve ne yapacaklarını düşünmüşler. Bir hekim adamın mesleğini üstündeki elbiseden anlamış ve yerden bir avuç çamur alarak adamın burnuna tutmuş. Birden, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi lağım temizleyicisi gözlerini açmış.
İzleyenler bu mucize karşısında hayretler içinde bakakalmışlar.
Fakat hekim soğukkanlı bir şekilde şöyle söylemiş:
- “Adam gül kokusunu bilmiyordu. Onun kokusu başka maddeden yapılmıştı.
Varlık hakkında hiçbir şey keşfetmemiş bir insan varlığın ne olduğunu nasıl bilebilir?”
Dememiz o ki; bu sefer güzel kokulardan ayılıp bayıldığınız muhteşem keyifli bir yeniay dilerim…
Mutlu günler dilerim…
Başak burcunda Yeniay! Vaktinde firar, zaferdir
Günaydın hepinize. Harika bir yeniay gerçekleşiyor bu hafta…
30 Ağustos 2019 tarihinde Saat 13:39’da Başak burcunda Yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz.
Belki de yılın en iyi yeniaylarından biri denilebilir.
2015 eylül aylarında Başak burcundaki güneş tutulması ile bu süreci anımsadınız zaten. Yabancısı olduğunuz bir yeniay içinde olmayacaksınız. Daha öncelerden tanıdık bir esinti gelecek olabilir sizlere. Ama bu esinti sanki eski bir parfüm kokusu gibi ya da eski bir lezzet gibi düşünülmelidir. Burnunuzun ucumu sızlar ya da içiniz kıpır kıpır mı olur, buna siz karar vereceksiniz. Bir çoğunuz kaldığınız yerden mi başlar, işte orasını ben bilemem… 2015 yılına ufak bir seyahat edelim. O yılın Eylül ayından itibaren yaşadığımız Başak güneş tutulmasıyla hayatımızda tüm iniş çıkışları, tüm gerçeklikleri en acı şekliyle deneyimledik. Acı kelimesi cümle içinde geçtiğinde bile insanı huzursuz ederken, aslında bizi hayata karşı dinamik tutan bir terim olduğunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Biz insanoğlu acı çekmeden bir bilince ulaşamayız. Maalesef ki bu böyledir.
Yepyeni bir serüvene doğru yola çıkmaya hazır mısınız?
Geleceğinize ilişkin hedeflerinize tüm konsantrasyonunuz ile odaklanırken tüm olasılıklar masanın üzerindedir. Eski alışkanlıklar, davranışlar ve inançlarınız da ilerleme kaydetmek için yeni ve yaratıcı yollar aramalısınız. Yeni bir başlangıç yapmak ve yeni projelere başlamak için en iyi zaman, bu yeni ayın ilk iki haftasındadır. Büyümeniz ve mutluluğunuz adına olumlu değişimler vaat ediyor. Sadece sizden tek bir şartı var. O da disiplin, istikrar ve çalışma dürtüsü. Bu yeniay sayesinde hedeflerinizi belirleyip sürekli gayret gösterdiğiniz her şeyin sonucu sizi oldukça mutlu edecektir. Yeni başladığınız konuların değişen koşullara uyum sağlamayı gerektirdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda Aşk ve ilişkilerde romantizmin arttığı bir dönem içindesiniz. Beklenilmeyen teklifler veya beklenilmeyen ilişkiler şaşırtıcı gelebilir. Kimseye ahlak polisliği yapmamalısınız. Herkes kendi kural ve ahlak bilgisinden sorumludur. İnsanları eleştirmek veya onlar hakkında fikir üretmekten daha önemli bir işimiz var,
O da Kendimiz!
Geçmiş Başak burcundaki dolunay ve yeniay tarihleri:
Daha önce yaşadığımız başak burcundaki dolunay ve yeniayları aşağıda sizlerle paylaştım. Bakın bakalım bu tarihlerin -15 gün ve +15 gün sonrasına geçmişi bir gözden geçirin. İşte bu dönemlerden birinin rövanşını almaya doğru ilerliyorsunuz. Bu zamanlardaki hatalardan birini yapmayın. Ya da bu zamanlarda kötü bir şey yaşadığınız için iyi bir şey karşısında şüpheli ve aşırı kaygılı davranışlarla güzel şeyleri de mahvetmeyin.
12 Mart 2017 başak burcunda dolunay
20 Eylül 2017 başak burcunda yeniay
02 Mart 2018 başak burcunda dolunay
09 Eylül 2018 başak burcunda yeniay
19 Şubat 2019 başak burcunda dolunay
Gelelim Yeniay’ın tavsiyeli hikayesine;
Yaşam boyunca şehrin lağım pisliğini temizleyip çevredeki boş alanlara döken bir lağım temizleyicisi bir gün pazara gelmiş. Bu adam zaman içinde işi gereği lağımın o feci kokusuna alışmış.
Rahatsız olmadan, şehrin lağım depolarına cesurca dolaşabilir ve burnunu tıkamadan en derin lağım hendeğini boşaltabilirmiş.
Daha önce kimsenin pazarda görmediği bu adamı, pazarın sokaklarında dolaşırken bir tüccarın gül kokuları sattığı aktar dükkanına gelmiş. Herkesin çok güzel bulduğu koku o an o kadar kuvvetli gelmiş ki, düşmüş bayılmış.
Tüm ayıltma girişimleri sonuç vermemiş. İnsanlar kendinden geçmiş olan adamın etrafında toplanmış ve ne yapacaklarını düşünmüşler. Bir hekim adamın mesleğini üstündeki elbiseden anlamış ve yerden bir avuç çamur alarak adamın burnuna tutmuş. Birden, sanki sihirli bir değnek değmiş gibi lağım temizleyicisi gözlerini açmış.
İzleyenler bu mucize karşısında hayretler içinde bakakalmışlar.
Fakat hekim soğukkanlı bir şekilde şöyle söylemiş:
- “Adam gül kokusunu bilmiyordu. Onun kokusu başka maddeden yapılmıştı.
Varlık hakkında hiçbir şey keşfetmemiş bir insan varlığın ne olduğunu nasıl bilebilir?”
Dememiz o ki; bu sefer güzel kokulardan ayılıp bayıldığınız muhteşem keyifli bir yeniay dilerim…
Mutlu günler dilerim…