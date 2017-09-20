Başak burcunda Yeniay! Belki de asıl ustalık budur; her zaman acemi olmayı bilmek.

2015 yılına ufak bir seyahat edelim. O yılın Eylül ayından itibaren yaşadığımız Başak güneş tutulmasıyla hayatımızda tüm iniş çıkışları, tüm gerçeklikleri en acı şekliyle deneyimledik. Acı kelimesi cümle içinde geçtiğinde bile insanı huzursuz ederken, aslında bizi hayata karşı dinamik tutan bir terim olduğunu da içimize işliyor. Biz insanoğlu acı çekmeden bir bilince ulaşamayız. Maalesef ki bu böyledir. Düşünsenize 3 yaşındaki çocuğa sehpanın ortasındaki çaya dokunma elin yanar dediğiniz de onun dokunmama olasılığı işte bizim tam tamına 2015 yılından bu yana ki yaşadıklarımızla aynı durum. Elimizin yanma ihtimalini bile bile o sıcak çaya dokunduk. Şimdi tecrübelerin söylediği gibi o lafa döndük dolaştık geldik. Yani son gerçeklikle yüzleşmek hepsinden ağır olsa da artık bu defteri kapatıyoruz demektir. Çünkü bu eski defterde yazacak sayfamız kalmadı. Bu başak yeniayı ile artık bu dönem de vedalaşıyoruz. Ruhunuz, kalbiniz, bedeninizdeki izlerle ve anılarla bavulu topluyoruz. Gitme vakti geldi. Nereye mi?

Yepyeni bir serüvene doğru yola çıkmaya…

Bu yeni yolculuk 2019 yılına kadar sürecek başlangıcını Ağustos ayındaki güneş tutulmasıyla yaptı. İşte bu 2015 ve 2016 yılında yaşananların artık bir jübilesi gibi düşünün. Bu haritalarınıza göre kiminizin yaşantısında başlamış olabilir kiminizin ise önümüzdeki 2 haftalık süreçte başlaması mümkün olabilir. Bu yüzden bunlardan bahsetme sebebimiz sizlerin bu farkındalık düzeyinde hayatınızı anlayarak hareket etmeniz. Bu geçtiğimiz zaman dilimindeki hatalarınız, yanılgılarınız, haksızlıklarınız bunları artık tamamlanması gereken bir yeniay. Eğer bunları bu dönemde tamamlamazsanız yıllar sonra başka bir transit etkisiyle bazı ruhsal zorluklar çekebilirsiniz. Ve şimdiki aklım olsa cümlesini söylemek zorunda kalabilirsiniz.

Asıl bu yeniay transiti ile daha zor olanı yaşadıklarınızın size hala bitmiş gibi gelmemesinin yanında bitebilme ihtimalinin dahi olmaması düşüncesinin inandırıcılığıdır. Zaten 2017 Eylül ayının başında yaşadığımız Balık dolunayın da uzun yıllardır zorluk çektiğiniz en acı yaraları size hatırlattı. İlişkilerde çözülemeyen sorunlar, evliliklerin ani bitiş kararı, partnerinizin belki hayatınızın hiçbir noktasında sizi bu kadar zorladığını hatırlamamanızı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi artık bu geçmiş bilinç düzeyinden kurtularak geleceğe yönelik tedbirinizi almak ve kendi yaralarınızı bu yeniayı fırsat bilerek iyileştirmeyi seçmelisininiz. Size sizden başkası yardımcı olamaz. Arkanıza dönüp bakmadan ilerlemeyi, beklenmedik değişikliklere uyum sağlamayı ve yeni hedefler koyarak güçlü olmayı tercih etmelisiniz. Yeni ayların olduğu tarihlerden birkaç gün sonra bir başlangıç yapmak, aldığınız bir kararı uygulamak veya herhangi bir yeni proje başlatmak için mükemmel bir zamandır.

Geleceğinize ilişkin hedeflerinize tüm konsantrasyonunuz ile odaklanırken tüm olasılıklar masanın üzerindedir. Eski alışkanlıklar, davranışlar ve inançlar ilerleme kaydetmek için yeni ve yaratıcı yollar ararken sorgulanır. Bu yeni ay etkileşimi 18 Ekim tarihine kadar sürüyor. Yeni bir başlangıç yapmak ve yeni projelere başlamak için en iyi zaman, bu yeni ayın ilk iki haftasındadır. Büyümeniz ve mutluluğunuz adına olumlu değişimler vaat ediyor. Sadece sizden tek bir şartı var. O da disiplin, istikrar ve çalışma dürtüsü. Bu yeniay sayesinde hedeflerinizi belirleyip sürekli gayret gösterdiğiniz her şeyin sonucu sizi oldukça mutlu edecektir. Yeni başladığınız konuların değişen koşullara uyum sağlamayı gerektirdiği anlamına geliyor. Chiron'unun karşısındaki yeni ay, en derin ve en acı yaranıza yanıt olarak yöntemlerinizi veya beklentilerinizi ayarlamanız gerektiğini söylüyor. Ani olaylar gerginlik oluşturabilir. Çünkü bu yeniay koşullarınızda büyük bir değişiklik meydana getirebilir. Kendinizi kısıtlı hissettikçe, değişimin rahatsız edici olması muhtemeldir. Bu yüzden değişime ayak uydurmalısınız. Kendinizi baskılamaktan ya da başkalarının baskılamasına artık izin vermekten vazgeçmelisiniz. Yaşantınızda sizi azaltan, ruhen çökerten, mutsuzluk veren her şeyi bitirme vakti geldi. Fedakârlıklar içerisinde tek başına kurduğunuz köprüleri tek başınıza da yakabilirsiniz. Önemli olan nerde vazgeçmeniz gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Esnek olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak önemlidir. Akışa ayak uydurmaya ve uyum sağlamaya çalışın. Değişikliğe direnirseniz ya da yıkıcı olursanız hayatınıza daha zorluklar çekebilir ve iyi fırsatları kaçırabilirsiniz. Duygusal hissiyatınız yeniay zaman diliminde depresyon, insanlara güvenememe, duygusal anlamda kalıcı hasar hissi, Mağduriyet veya günah keçisi hissi, Yaşam iradesinin kaybedilmesi gibi hislerle zorlayıcı olabilir. Uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için acınızın kaynağı ile yüzleşmeniz gerekecek. 20 Eylül yeni ayı geçmiş yaranızı daha zaaf noktasına getiriyorsa, uzun vadeli hedeflerinizde bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Birçok hayal kırıklığı, beklenmedik olaylar, şiddet içeren ekler, aşk ilişkileri ile sorunlar oldukça çevrenizde artış sağlayabilir.

Dememiz o ki; İlkelerle yaşa! Seni hiç kimse, hiçbir para birimi ve miktarıyla satın alamasın. “Paranın satın alamayacağı şey yoktur, herkesin bir fiyatı vardır” gibi ilkesizlikleri asla kabul etme. Onurunla, kalbinle, beyninle akıllı yaşa, her zaman üretici ol, sev, sevil. Şartlar ne olursa olsun inançlarının, değerlerinin, amaçlarının arkasında dur. Sevgiyi beklentisiz ve karşılıksız ver, yardımın gizli olsun. Seni hayvandan ve bitkiden ayıran özelliğinin farkına var. Çünkü sen insansın, bunu anladığın ve yakaladığın gün, ait olduğun gerçeğe de ulaşmış olacaksın. İşte o zaman gerçek insan olacaksın. İnsan ruhunun yaptığı seçimlerle şekli belirlenir. Sen de kendine ‘Her yere giderim, yeter ki ileri doğru olsun’ prensibini ilke edin. Balıkçılar iyi bilir. Tuttukları yengeçleri içine koydukları sepetin bir kapağı olmasına gerek yoktur, çünkü yengeçlerden biri sepetten yukarı doğru tırmanmaya başlarsa ikinci bir yengeç onun arkasından tırmanır ve onu aşağıya doğru çeker. Bazı insanlar da yengeçler gibidir. Sen onları tanı ve onlarla sepete girme.

Mutlu günler dilerim.