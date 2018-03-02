Başak burcunda dolunay gerçekleşiyor. İnsan, uçurumun kenarına varmadan kanatlanamaz

Dolunay anı haritasını incelediğimde Güneş’in, Balık burcunun Modern yönetici Neptün ile kavuşumu çok güçlü bir şekilde haritada göz doldurmaktadır. Haritada Yay burcu 28.derecede yükselmektedir.

Bitirmeye çalıştığınız ama bir türlü bitemeyen konuların artık iyice gözden geçirmeniz ve yola artık nasıl devam etmeniz gerektiğine karar vermeniz gereken bir tutulma etkisi olacak. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerin değerini gözden geçirtecek. Emekler mi yoksa yeni heyecanlar mı hayatınıza değer katabilir. Şimdi karar zamanı.

Yeni GELENİN hayatınızda konumlanabilmesi için ise eskinin tamamen ortadan kalkması gerekir. Bu yüzden artık eski bir şeyi barındırmıyoruz.

Kazanmanın en önemli yolu 'bırakmayı' bilmektir. Düşünceyi, duyguyu, o eylemi ve nesneyi bırakmadan herhangi yeni bir şey, bünyeye iltica edemez. Aşk, iş-para, sağlık ya da başka bir şey.. Ve en önemlisi kalıcı öz değeri duygusu bu hamleden sonra gelecektir. Yalakalığın, soytarılığın, dalkavukluğun, güç tapıcılığın, 'arkam sağlamcılığın, 'cehalete övgünün, 'ben işimi bilirimciliğin, 'şiddet seviciliğin' kar etmediği-artık sökmediği, bu klasik silahların işlemediği bir dönemin başlangıcı diyebiliriz.

Eskiye dair yarım kalan ne varsa, Yarım kalmış hesaplaşmalar, söylenmemiş sözler, bunların yeniden gündeme geleceği ve kökten temizleyeceğiniz bir dönem olacak. Emek verilen ve karşılığını görmediğinizi düşündüğünüz her şey bu dolunay ile sonuçlanacak. Karşılığını görmediğiniz diyorum çünkü evrende yapılan her şeyin mutlaka bir karşılığı vardır. Zaten verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla alacak demek yani bu dolunay emek veren ve sabırlı davranan kişileri yükseltecek bir dolunay olacaktır.



Beklentilerinizi bu dönemde yüksek tutmaktan kaçının arka planda geriye dönüp baktığınızda sağlam yapılar ve kilometre taşları oluşturmadıysanız bu dolunay bazı hayal kırıklıklarına sebebiyet verebilir.



Hayatınızda dağınıklığa ve kafa karışıklığına neden olan her şeyin cevabını ve netliğini kazandırabilecek formları hayatınıza çekiyor olmanın keyfini yaşayacaksınız.

Çelişkileriniz ve kararsızlıklarınızla ani kararlar vermekten sakınmalısınız. Sevdiklerimizi yakın mercek altına alıp onların size karşı hareketlerini gözlemlemek ve en ufak şeylerden büyük yorumlar yapmak ve alınganlık gibi sorunlarla uğraşmanız bu dolunayda daha da stres yaratabilir.

Gelelim dolunay tavsiyesine;

İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise sadece 5 dakika. Eğer bunu iyice düşünürseniz, her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.

Eğer kendinize ve sevdiklerinizin iyi olacağına inanırsanız hayatın daha güzel olduğunu görürsünüz. İnanmak ve güvenmek en güzel duygulardan biridir. Biliyoruz ki pek çok hayal kırıklığından sonra bu cümlelerden vazgeçtiniz. Ama gerçek şu hayat güzelliklerden vazgeçilmeyecek kadar kısa. İyilik ve doğruluk er geç her gönülü kazanır. Sevdiklerinize söylemeniz gereken en önemli sözlerden biri. Göreceksiniz sevdikleriniz size karşılığını verecektir. Hatalı olduğunuzda ve kırdığınızda yapmanız gereken şey lütfen özür dilemekten korkmayın.

Küçük şeyleri büyük sorunlar haline getirmek. İnsanın en büyük hatalarından biri değil mi? Küçük bir problem bazen bize aşılamayacak bir dağ gibi durur. Böyle durumlarda bir adım geri çekilip tekrar bakın hayatınıza.

Plansız yaşamak; İnsanlar günü birlik yaşarlar ve genellikle anlık çözümler bulurlar. Evet, bu bazı şeyler için harikadır. Ama mesele gelecek ise bir kaç plan yapmak mutlaka gerekir.

Affetmemek:-Kendini affet ve yaşananları da öyle. Hayatın yükünü sırtına aldığında biraz yük azaltmak iyi gelecek sana..

Özgürce Yaşamamak:-Şu ne der Bu nasıl düşünür. Hepimiz yaparız bunu. Ama gerçek ise hayat kısadır ve mutlu olmak için özgür olmak gerekir. Başkalarının onayı ile hareket etmeyi bırakmalıyız.

Basitleştirmemek:- Çok fazla eşya ve bazen çok fazla insan var hayatımızda. Evet kendimize yer açmak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir.

Kabullenmemek:-Biten şeyleri kabullenmek ve yolumuza devam etmemiz gerekir. İlişkiler ve iş hayatında biten şeyleri kabul etmek en güzelidir.

Acele etmek:-Çok sabırlı değiliz. Bu yüzyılın bize getirdiği bu. Fast food tarzı bir yaşam yaşıyoruz. 30 dakika da kapımıza pizza gelebiliyor. Bir haberi bir kaç saniye içinde tüm dünyaya yayabiliyoruz. Ama bir şeyi unutuyoruz. Hayat sakinliği ve sabrı sever. Bir çiçeğin büyümesini zorlayamazsın. Onun için sabreder ve sonunda çiçek açmasını izlersin.

Ter dökmemek:-Herkes zengin olmak istiyor. Ama kimse çalışmak istemiyor. Çoğu zengin kişi hayatlarının büyük bölümünü çok yoğun çalışarak geçiriyorlar. Magazine yansıyanlar sadece ışığın altında gözükenler. Geride ise çok yoğun bir çalışma ve ter dökülüyor... Pek çok iş adamının dediği tek şey var hizmet etmezsen para kazanamazsın

Yaşadığın sorunları eşsiz görmek: Yaşadığın sorunları ve problemleri pek çok kişi yaşıyor. Bunu sadece sen yaşamıyorsun. Onun için kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyi bırakmalısın.

Ben biliyorum demek: Bir iş kurmaktan bir şeyler yapmaya çevrende aklı başında insanlara danışabilir ve fikirlerini alabilirsin. Unutma akıllı insan aklını kullanan insandır.

Güzel bir dolunay dilerim…Mutlu günler.