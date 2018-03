Balık burcunda Yeniay! Seni güçlü kılan insan, kendisine karşı zayıf olduğun insandır.

Yeniay ve dolunaylar bugüne kadar yaşadığınız olayların koşullarını hangi noktaya geldiğini bize gösterebilir. Adeta artık ne olur farket anlarıdır.

Bu tutulma anı haritasında Aslan burcu yükselecek. Tabi en hoş detay ise kraliyet yıldızı Regulus’un bu kombinasyona yakın düzeyde olması diyebiliriz. Tutulma yöneticisi Jüpiter’in Akrep burcunda gerileme hareketinde olması biraz geçmişteki bitti sandığımız konuların aslında bitmediğini gösterecek ve bunlarla yüzleştirecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Özellikle zaman tüneline binip Şubat 2017 yılına sizleri götürüyorum. Bundan tam bir yıl öncesini bir düşünün bakalım.

Ne gibi konularda değişimler yaşamak zorunda kaldınız?

Nelerle yüzleştiniz?

Bu dönemlerin rövanşını alabilirsiniz ama önemli olan bu alanda yaşadığınız haklılıklara merhametli ve intikamcı olmadan cevap veriyor olabilmeniz. İnsanları eleştirmek ve acımasızca manipüle etmek sizleri tutsak hale getirecektir. Eğer ruhunuzun özgürleşmesini istiyorsanız insanları eleştirmeyin. Vicdanımızın sorgulanacağı bir yeniay yaşayacağız.

Her insan kendi vicdanı içinde en büyük özgürlüğünü yaşar. Vicdan insanın; içinde tatlı tatlı duyumsadığı bir ilahi fısıldayıştır. Bir kişiyi suçlarken, bir kişiyi yargılarken, terazinin öteki kefesine de mutlaka vicdanınızı koyunuz. Göreceksiniz, varacağınız sonuçlar çok daha adil olacaktır. Hep kargaşalardan, çıkar çatışmalarından yana, ya yok etmek ya da yalnızca kazanmak için koşullandırılmış bir dünyadayız. Çoğu zaman anlayışın, vicdanın, tertemiz duyguların, sezgilerin, sevginin, hoşgörünün bir ütopya olarak benimsendiği bir dünya...

Yanlış, eğri, kötü bir uygulamanın, bir sabit fikir peşinde gitmeyi, kör nefsine ve hatta zulme bayraktarlık etmeyi yaşamın sanki bir gereği ve hatta gerçeği olarak görmeye başladığımız bir dünya...

Dünyanın bu katılaşmış ve kalıplaşmış görünümünden sıyrılın. Kendinizle, öz kimliğinizle buluşun. Asla unutmayın ki; her işimizde, her tavrımızda, her uygulamamızda içimizdeki; en güçlü tanık, vicdanımızdır. Bu tuzağa düşmeyin.

Beklenmeyen değişimlerin bu yeniay da ayak seslerini ve bugüne kadar emek verdiğimiz detaylarda bazı önemli kadersel fırsatlar yakalayacağız.

Bağımlılıklarımız ve alışkanlıklarımıza artık veda ettiğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Duygusal anlamda yaşadığınız bağımlılıkların artık bir şekilde sonlandığını göreceksiniz.

Bizi çok farklı alanlarda değiştirip dönüştürecek. Başlıca etki alan gruplar Balık, Başak, Yay, İkizler ve yükselen burcu bu grupta olanlar. Yeniay en çok ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve geçmiş ilişkilerimize karşı özlemimizi arttırabilir. Bu konularla ilgili yeniden bu duyguyu yakalamak isteyebiliriz. Gerçekleri rahat kavrayamadığımız biraz sisli biraz puslu bir süreç. Bu durumda kaygan zeminin ortadan kalkmasını beklemek en sağlıklısı olur. Karşınızdaki kişinin niyetinden ve duygularından emin olmak gereken bir süreç. Kendimizi de kandırma eğilimi içerisinde olabiliriz. Bunun yanında hislerimize güvenmek bize iyi gelebilir.

Yaşadığınız olayları, yaptığınız hataları ya da çevre ne diyecek diye yapamadığınız hedeflerinizi yine düşünün. Şunu unutmayın siz başarılı olduktan sonra kimse bu düşündüklerinizi hatırlamayacak.

Dememiz o ki; Emin olmak güç gerektirir, kuşkulara sahip olmak cesaret gerektirir. Bir yere ait olmak güç gerektirir, öne çıkmak cesaret gerektirir. Bir arkadaşının acısını paylaşmak güç gerektirir, kendi acını hissetmek cesaret gerektirir. Kendi acını saklamak güç gerektirir, onu göstermek ve onunla başa çıkmak cesaret gerektirir. Savunmaya geçmek güç gerektirir, savunmayı bırakmak cesaret gerektirir. Kazanmak güç gerektirir, teslim olmak cesaret gerektirir. Tek başına durmak güç gerektirir, bir arkadaşa yaslanmak cesaret gerektirir. Kısaca; Her yaptığınız işte güç ve cesaret bulabilirsiniz ve yaşamınız o zaman arkadaşlık ve sevgiyle dolabilir. Haydi o zaman bol şans. J

Önce Yükselen burçlarınıza göre etkilerini okuyabilirsiniz. Sonra kendi burcunuza göre okuyun.

Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar;

Bu yeniay sizin 12.evinizde meydana gelecek ve sizi aydınlatacak yeni ufuklar açıp farklı deneyimler yaşamanıza sebebiyet verecek. Sizi sıkan, daraltan ve kısıtlayan sorunlarınıza problemler bulabilir; bununla birlikte kendi özgürlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Nedeni ve getirisi belli olmayan fedakârlıklarınız, hep kendinizden verdiğiniz ilişki modelleri artık kafanızda yeni bir ivme kazanacak. Ruhsal olarak arınmak ve şifa bulmak isteyeceğiniz bir süreç sizlerle birlikte olacak. Bu dönemde geleceğe dönük etkileyici rüyalar görmeniz kendinizi ve hayatınızı farklı yönlerde şekillendirmenize neden olacaktır. Hayatınızda ruhsal anlamda bir kırılma dönemi yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak, inzivaya çekilmek ve burada kendinizi rahat hissetmek sizi harekete geçirecektir. Ayrıca geçmişinizde karmanızdan bu yana getirip taşıdığınız iyilik ya da kötülük, bedel ödeme ya da alma gibi karşılıkların net bir şekilde önünüze serildiğini göreceğiniz bir süreçle karşı karşıyasınız.

Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar;

Bu yeniay 11.evinizde gerçekleşiyor. Buradaki konuları aktifleştirecek gruplar, organizasyonlar ve davetlerde göz kamaştırmanız mümkün. Uzun zamandır arkadaşlarınıza vakit ayıramadıysanız bu dönem onlarla birlikte güzel vakit geçirmeniz için önünüzde bir engel olmayacak, emin olun. Yapmayı hayal ettiğiniz önemli bir projenizi güzel yardımlarla hayata geçirmeniz mümkün. Sadece sabrınızı burada göstermeye devam edin. Davetlerde ve organizasyonlarda karşınıza hayatınızın aşkının çıkması ya da bir arkadaşınızın size destek olmasıyla güzel bir birlikteliğe adım atmanız söz konusu. Boğaların en önemli dilekleri zaten önce ‘’Aşk’tır. Bu dileğinizin gerçekleşeceği veya gerçekleşmesine çok yaklaşacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Yönetici gezegeniniz olan Venüs’ün de Uranüs ile yapacağı kavuşum düşünülecek olursa, bu kavuşumun sizlere sürprizli ve heyecan dolu bir aşkın hayatınıza girmesi anlamına geldiğini söylemek pek mümkün. Geçmişte kalmış ya da geçmişten gelen arkadaşlarınızla güzel bir gelecek planı için bir arada çalışmanız ve bu planı birlikte yürütmek isteğiniz olabilir.

İkizler ve Yükselen burcu ikizler olanlar;

Bu yeniay sizin 10.eviniz ve buradaki konuları aktifleştirecek. Ne demektir onuncu ev; yani toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, kadersel gelişimleriniz, anneyle olan ilişkileriniz yeni bir ivme kazanacak. Kariyer hayatınızla ilgili yeni bir gelişme ve yeni bir soluk alacağınız farklı bir yol açılabilir önünüze. Mesleki anlamda yeterliliklerinizi bu yeniayda kanıtlamak zorunda kalabilirsiniz ve toplum önünde görünürlüğünüzün daha da artacağını gözlemleyebilirsiniz. Mars’ın sert etkileri ve yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri harekette oluyor olması sizlere daha dikkatli olmanız gerektiğinizi gösteriyor. Lütfen bu zamana kadar çalıştıklarınız kadarını isteyin ve talep edin, aksi halde Mars’ın engelleyici ve kısıtlayıcı hali size bulunduğunuz konumu koruma dürtüsü verebilir. Geçmiş dönemlerde kariyer hayatınızda aldığınız yaralara benzer olaylar ve durumlar yaşanmamasına dikkat edin. Son 3 yıldır bunla ilgili derslerinizi aldınız. Aynı yemeği ısıtıp yemeyin. Çok çalıştığınız dönemlerin ekmeğini yiyeceksiniz. Bugüne kadar yaşadığınız hayal kırıklıklarını unutun. Artık emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönem geliyor.

Yengeç ve Yükselen burcu yengeç olanlar;

Yeniay sizin 9.evinizi hareketlendirecek. Buradaki konuları aktifleştirecek; yeni bir eğitim fırsatının, eğitimsel gelişmelerin, yurt dışı ve yabancılarla alakalı konularınızın, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ticaret ve benzeri meselelerin habercisi olacak. Kendinizi geliştirip düşünce dünyanızda yeni ufuklar açabilirsiniz. Eskiden size zarar veren, gelişiminizi engelleyen düşünce kalıplarını artık yıkmanız mümkün. Size burada yeni bir yol açılacak ve bu alanda tazelenme enerjilerini hayatınızda net bir şekilde hissedeceksiniz. Yeni bir eğitim imkânı ve yükseköğrenimle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Fırsatlar geldiğinde iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Uzak deniz yolculukları, yurtdışı seyahatleri, yeni keşifler sizin döneminiz. Gittiğiniz yollarda iş ile ilgili projelerinizi de rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. Satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinizin yoğunlaşacağı bir zaman dilimi yine sizleri bekliyor. Bu alanlarda çalışanlar; yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İlişkilerinizde yepyeni başlangıçlar ve oluşumlar size epey heyecan katacak noktada olacak. Var olan ilişkinizde eskiden kalan bir takım pürüzler varsa bunlarla ilgili de artık yüzleşmelerinizi yaşayacaksınız.

Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar;

Yeniay sizin 8.eviniz ve buradaki konuları aktifleştirecek. Bu da borçlar, paylaşılan kaynaklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları ve paraları, krediler, vergiler, devlet işleri, alacaklar, sözleşme imzalamalar, başkalarının değerleri, kaynakların veya enerjilerin ortak alanda toparlanması konularını önünüze getirebilir. Bizim paramız diye adlandırdığınız alan ya da ortak paylaşımlarınızın olduğu alanı işaret etmekte ve sizleri bu konularda aydınlatıp önünüze yeni bir yol açacağını göstermekte. Uzun zamandır beklediğiniz miras konuları bu yeniaydan sonra çözüme kavuşabilir. Zor meseleler ve kriz yaratan durumlarınıza yeni bir soluk veya bir bakış açısı kazandırıp çözümler üretmeniz mümkün. Hayatınızda ortak paylaşımlarınızın olduğu partnerinizle ortak kazanımlar yaratacak projelere imza atabilirsiniz. Hamilelik gibi konularınız gündeme gelebilir. Dönüşüm planları yaratmaya doğru gidebilirsiniz. Kendinizi engelleyici ve kısıtlayıcı durumlar içinde hissederseniz bu alanda fevri davranışlar sergilemeyin.

Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar;

Yeniay sizin 7.evinizde gerçekleşecek. Evlilik ve tüm ortaklık konuları, birebir ilişkileriniz, açık düşmanlıklarınız, davalarınız, insanlarla kurulan ilişkilerde verme alma dengesi, danışmanlık ve halkla ilişkiler noktasındaki işler gündem maddeleriniz arasında. İlişkinizin artık hangi koşullar altında ilerleyeceğinizi görmeniz açısından kafanızda net oluşumlar canlanacak. Flu nitelikteki ilişkilerin sizin için kafanızda bitme vaktidir artık çünkü ilişkiler arenasında sizin için kabul etseniz de etmeseniz de yeni bir yol açılacağı çok net. Burada vereceğiniz karar yeniliğe doğru gitmek olacaktır. Bekar olan başakların karşısına evliliği düşündürecek sürpriz bir ilişki fırsatı çıkabilir. İlişkileri net bir şekilde ilerleyen başakların artık ilişkilerini bir üst kademeye taşıma vakitleri gelmiştir. 9 Mart 2016 yılından süregelen konuların artık tamamlanacağı ve ilişkilerde özellikle yeni bir yol alabileceğiniz bir dönem. Hukuksal bir takım konularınızda da tamamlanma yaşayabilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Burcu Terazi olanlar:

Bu yeniay sizin 6.evinizde gerçekleşecek. Günlük işleriniz ve gündelik rutininizde önemli yer tutan olaylar, ofis ortamınız ve iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, evcil hayvanlarınız, beslenme düzeniniz, diyetiniz, sağlığınız, hizmet aldığınız ya da verdiğiniz kişiler gibi konular aktif olacak. Ast üst ilişkileri ve ofis ortamındaki arkadaşlarınızla aranızda güç dengeleri yer değiştirebilir. Sağlığınızla ilgili minik bir check up yaptırmak gerekebilir ya da sağlığınızla ilgili beslenmenize dikkat etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Gündelik yaşamınızı etkileyen değişimler söz konusu olabilir. Ofis yeri değişimi, yeni çalışma arkadaşlarınızın aranıza katılması gibi etkenler de gündem maddeleri arasında. Varsa bir evcil hayvan edinmek isteyebilirsiniz. Onların bakımı ile ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Buradaki etkiler ofis ortamında çok çalışmanızı gerektirecek durumlar yaratabilir. Mesela işten ayrılan bir arkadaşınızın yerine bakmak zorunda kalmak gibi… Hizmet almış olduğunuz astlarınız ya da kurumlarla ilgili yeni bir yapılanma söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminize, alerjik reaksiyonlara ve zehirlenmelere ayrıca dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olanlar:

Bu yeniay sizin 5.eviniz ve buradaki konuları gündemde tutacak. Aşkta yenilenme ve tazelenme dönemi sizlere kapılarını açıyor… Yeni bir aşkın habercisi ve çok romantik, masallardan çıkıp gelen bir kahraman bile olabilir. İçinizi ısıtan romantik gündemler hayatınıza damgasını vuracak gibi görünüyor. Tabii 2016 yılından bu yana ilişkinizde süregelen bir takım problemleriniz var ise artık bunları sonlandırma ve yeni bir hayat alanı oluşturma olarak da değerlendirebilirsiniz. Belirsiz aşk hikâyelerinizde artık sona gelinmiş olabilir; siz bu belirsizlikten sıkılıp geçmiş olayları yaşamamak adına nokta koyabilirsiniz. Çünkü zaten yeni fırsatlar kapıda. Hamilelik doğum gibi konularda şansını denemek isteyenler çocuk sahibi olabilirler. Ne olursa olsun bu yeniay sizin keyfinizi yerine getirecek ve keyifli haberler alacaksınız. İçinizde çocuksu bir sevince yer vereceksiniz. Parasal konularda bir iyileşme veya yeni kazanım alanları yakalayabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Burcu Yay olanlar:





Bu yeniay 4.evinizdeki konuları gündemde tutacak. Ev alım satımı, ailevi konularınız, babanızla ilgili konular ve sorunlar, gayrimenkulleriniz, içsel dünyanız gibi konular gündeminizde yerini alıyor. Satmak istediğiniz evinizi biraz piyasa fiyatının altına satmak zorunda kalabilirsiniz ya da ev sahibinizin bir talebi yeni bir ev bulmanıza neden olabilir. Aile içinde bir takım güç dengelerinin değişeceği, sizin öncelik alacağınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Baba rolünü ailede oynamak durumunda kalabilirsiniz. Parasal konularınızda artık güven hissetmek isteyeceğiniz ve para kazanacağınız da bir döneme gireceksiniz. Ev kurma, taşıma ve yeni heyecanlara yelken açabilirsiniz. Evinizde de yenilenme enerjileri mevcut; tadilat, yer değiştirme vs gibi… Ayrıca tutulma sırasında Mars’ın da oğlak burcunda olacağını düşündüğümüzde; sağlık alanında iltihap ve bulaşıcı hastalıklara dikkatli olmanızın yanı sıra ev ortamında sinirli ve gergin ruh halinizi dizginlemek durumundasınız. Finansal konularda da daha dikkatli olmalı, geleceğe yönelik girişimlerde bulunmalısınız.

Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar:

,

Yeniay sizin 3.eviniz ve buradaki konuları gündemde tutacak. Öğrenmek, keşfetmek, seyahatler, kardeşler, ilan etmek, duyurmak, medya, yayıncılık, pazarlama ve satış, sözel ifade yeteneğini kullanmak, yazmak, bilgi paylaşımı gibi konularda aktif bir dönem ve yeni avantajların karşınıza çıkacağını göstermekte. Burada kendinize yeni bir iş alanı yaratabilirsiniz. Pazarlama ve satış faaliyetlerinizde göz dolduracağa benziyorsunuz. Araç ve diğer ulaşım cihazlarınızla ilgili yeni bir dönem başlayabilir sizler için; araç yenileme, son model akıllı telefon edinme gibi konular gündem yaratabilir. Yakın seyahatler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Ya da yakın çevrenizden destekler alıp seyahat planlarına dahil olabilirsiniz, bu size iyi gelecek. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazmanızı öneririm, bu dönemde sizlere çok fayda sağlayacağını göreceksiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerinizde birbirinizi daha iyi ifade edebilirisiniz. Yeni bir eğitim programı oluşturabilir, kendinizi geliştirmek adına bu doğrultuda bir adım atmaya başlayabilirsiniz. Bu yeniay ile birlikte Mars’ın da oğlak burcunda olması sizleri biraz duygusal anlamda zorlayabilir.

Kova ve Yükselen Burcu kova olanlar:

Yeniay sizlerin 2.evinizde olacak. Kazandığınız, emek vererek çalışıp ürettiğiniz ve gelir elde ettiğiniz finansal akışlarınızda yeni bir dönem sizler için kapılarını açıyor olacak. Yöneticilerinizin desteğini görebilirsiniz. Yeni bir gelir gider dengesi oluşturacaksınız. Girişimlerinizle ilgili beklediğiniz fırsatların ayağınıza gelmesiyle rahatlıkla borçlanabileceksiniz. Yeni bir proje gündemde olabilir o yüzden buradan sağlayacağınız yararlarla güzel bir yatırım fırsatı da oluşturabilirsiniz. Ne olursa olsun bu dönemde elinizdeki parasal akış artış gösterecek, kendinizi daha olumlu ve rahat hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda bazı önemli kararlar alma aşamasında hissedebilirsiniz kendinizi. Aklınızda çözemediğiniz soru işaretleri geleceğe dair kararlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ailevi sorunlarınızla ilgili aklınızdaki çözümleri hayatınıza uyarlamak isteyebilir, bu anlamda büyüklerinizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Finansal ve ekonomik koşullarınızın önem kazanacağı bir takım konular gündeminize gelebilir. Gayrimenkuller ve ev alım satımı gibi konularda efor harcayacağınız bir dönem. Maddi ve finansal konularda bazı sorumluluklar içinde olabilir, olduğundan daha fazla emek sarf edebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Burcu Balık olanlar,

Bu yeniay sizin 1.evinizde olacak. Hayatınızla ilgili yeni adımlar ve yeni soluklara hazır mısınız sevgili balıklar… Yeni bir ortamda bulunmak, belki de kimliğinizi ve kişiliğinizi yeni ortamlarda göstermek ve ifade etmek... Dış görüntünüzün de tamamen farklı bir görünüm kazandığı bir dönemde ışıl ışıl parlayacaksınız. İlişkilerinizden yana güzel destekler bulup hayatınızda yeni ivmeler kazanmanız sizi biraz olsun mutlu edecek. Ayrıca ikili ilişkileriniz ve evlilikle planlarınız gündemde olacak. Hayatınızla ilgili inisiyatif alıp kendinizi ifade etme zamanıdır. Haklı yanlarınızı yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda bazı önemli kararlar alma aşamasında hissedebilirsiniz kendinizi. Aklınızda çözemediğiniz soru işaretleri geleceğe dair kararlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ailevi sorunlarınızla ilgili aklınızdaki çözümleri hayatınıza uyarlamak isteyebilir, bu anlamda büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Bağışıklık sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Kişisel görüntünüzde estetiksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana gayet güzel bir yeniay sizi bekliyor olacak. Kendi haklılığınızı sorgulamak yerine olaylara daha esnek bakmalısınız. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Bunun bir kararını vermelisiniz. Bazen hayat çok acıtır bazen de çok güldürür. İste önemli olan bizim hayata bakış açımızdır. Hayata hangi açıdan bakarsak hep o tarafını görürüz. Biraz da karşı taraftan bakalım. Eminim o zaman hiç görmediğiniz şeylerin farkına varacaksınız.