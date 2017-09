Balık burcunda Dolunay! Kendi kaderini kontrol et, yoksa bunu başkası yapar.

Bu dolunayın en güzel ve heyecan verici yanı iyilik, şans, mutluluk ve başarı sabit yıldızı Achernar ile kavuşum halinde olması. Bu, hayatımızda sorun teşkil eden her şeyin iyileştirmesi demek.

Duygusal anlamda zayıf ama daha pozitif bir etkiye sahip olacağız. Eksikliklerimizle yüzleşeceğiz.







Bu dolunay, bugüne kadar haksız yere vermek zorunda kaldığımız şeyleri başka bir surette geri alabileceğimizin mesajlarını veriyor. Dolunayın yönetici gezegeni Neptün Haziran 2017 ‘den beri gerileme hareketinde devam ediyor. Bu dolunay esnasında Ay-Neptün ile bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bu durum, bizden bağımsız ve bizim kontrolümüzde olmayan şeyler olduğunu ve olana müdahale edemediğimizi sembolize ediyor. Çünkü bugüne kadar görmezlikten geldiğimiz şeyler oldu.

Müdahale şanslarımızı da kaybettik. Artık sonuçlarına katlanarak, belki de acı çekerek, bu bilince kavuşmak durumunda kaldık. Şüphesiz olan olmuştur ve bizim artık olana müdahale etmemiz söz konusu değil. Ancak eğer hepimiz kendimizden ve yaşamımızdan sorumluysak, yaşamdaki tercihlerimizden de sorumluyuz. Yani olan her neyse, yaptıklarımızla bir ilişkisi var demektir.







Bazen “çok istediğim halde olmuyor” deriz. Bunun temel nedeni istek ve arzularımızın yer, zaman ve bilinç düzleminde bir araya gelememesinden kaynaklanmaktadır ki biz buna “eş zamanlılık” deriz.

Diğer bir deyişle eşzamanlılık kişilerin istek ve arzularının aynı anda gerçekleşmesi ve birleşmesi diye de ifade edebiliriz. Örneğin, arabama park yeri arayışındayken park alanına geldiğimde aynı anda bir aracın çıkması gibi. Aynı anda hem benim hem de onun isteği gerçekleşmiş oluyor. Ben park etmeyi hedeflerken o da parktan ayrılmayı hedeflemekte... İşte bu, bir eşzamanlılık olup, rastlantısal oluşum değildir. Çünkü bu eşzamanlılığı hak edecek bir davranışı daha önce hayatıma farkında olarak veya farkında olmadan yapmışımdır.







Evrende hiçbir oluşum tesadüf değildir. Tevafuk önemli bir olgudur. İlahi açıdan bakıldığında şans veya tesadüf yoktur.







Bizler bu gezegende hep bir arada bir bütün olarak yaşamaktayız. Her birimizin bir diğeriyle görünen ya da görünmeyen bağları mevcuttur. Dünya üzerindeki denge yasası gereği her birimizin ihtiyaçları, arzu ve istekleri bir diğerinin ki kadar önemlidir ve her biri gerçekleşmek üzere potansiyel olarak beklemektedir







Demek oluyor ki, bu dolunay gerçekleşmesi için önünüze bir eşzamanlılık getirecektir.

Dolunay karşısındaki Güneş, hayatınız içerisinde bugüne kadar verdiğiniz emekleri sorgular. Ne kadar hoşgörülü oldunuz? Ne kadar kınadınız? Annenize babanıza, yaşlılara, çocuklara ne kadar merhamet ettiniz veya edemediniz? Sevdiğinize ne kadar sadık kaldınız? gibi bazı sorguları önünüze koyar.

Duygular ve içgüdüler dolunayda zirveye ulaşır. Yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmek için artan duygusal güç ve sezgiyi kullanalım. Bu Neptün kavuşumlu dolunay iyi açıdan bakıldığında bilinçaltımızda farkındalık, kişisel ilişkilerimizde objektiflik ve dengeli bir görünüm sağlayabilir. Bağımlılık yaratan herhangi bir ilişki dinamiğini veya olumsuz duygularımızı açıkça görme durumuna sahip olabiliriz. Gördüklerimizden hoşlanmadıysak, bitirmek isteyebiliriz.







Dolunay etkisi iki hafta sürer ve bir önceki yeni ay ile alakalıdır. Bundan önce 21 Ağustos güneş tutulmasını yaşadık ve bu tutulma hayatlarımız için oldukça önemli olayların başlangıcıydı. Hedeflerimiz artık ayarlanmış olmalı. Bu yeni tutulma döngüsünün ilk hasat zamanı. Hedeflerimize yanıt olarak duygusal ayarlamalar yapma zamanı.







Güneş tutulması, cesur, kendine güvenen değişiklikler getirerek uzun vadeli bir başarıyı sunacaktır. Duygusal hassasiyet artabilir. Buna sebep verecek olaylara yönelmeyin. Israrcı olmayın. Başkalarının düşüncelerini ve duygularını algılamak sizi çok huzursuz hissettirebilir. Bu yüzden temkinli olun, arkadan dönen olaylara ve skandallara karşı daha savunmasız kalabilirsiniz. Şüphe, paranoyakça düşünceler, madde bağımlılığı ve yeme bozuklukları gibi suçluluk ya da kendine zarar verici alışkanlıklar açığa çıkabilir, dikkat.

Unutmayın ki, 21 Ağustos güneş tutulması, uzun vadeli başarılar için cesur, güven verici değişiklikler yapmanıza yardımcı olan bir gökyüzü transitiydi. Odaklanmış ve akut düşüncelerin silineceği ve artık sırların, yalanların ortaya çıkacağı bir dönem başlıyor. Gerçeği keşfetmek can yakabilir ancak hırs, güç ve macera hissi size güç verecektir. Hayatınıza güneş tutulması etkisi ile giren ve bu dolunay ile ilişkileriniz güçlenen insanlara özellikle dikkat edin. Geleceğe yönelik uzun süre hayatınıza dâhil olan kişiler olma olasılığı yüksek olabilir. Hayat bir gözlem. Yaşantınızı gözlemlemeye devam edin…



Not: Önce Yükselen burcunuza daha sonra kendi burcunuza göre etkilerini okuyup hayatınıza dair parçaları birleştirebilirsiniz.

Koç:

Koç burçları üzerinde ince bir etkisi olacak dolunay. Bu dolunay etkisiyle idealleriniz ve hayalleriniz ile zayıflık ve duygusal karışıklığınıza arasında kalmanıza neden olurken, hayatınızda en çok arzu ettiğiniz konulara ise bir o kadar yaklaştıracaktır. Herhangi bir sırrı açığa çıkaracak ve samimi olduğunuzu düşündüğünüz ilişkilerinizde bazı gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Hızlı ve olumlu bir değişim getirecek. Güvensizlik ve hayal kırıklığı yerini heyecan ve tutku duyguları ile değişim gösterecektir. Daha önceden belirlediğiniz ve sürekli çabaladığınız konularda büyüme ve mutluluğu yakalama fırsatı sunacaktır. Yeni başlangıçlar ve güverte temizliği için harika zaman dilimi.











Boğa:

Dostluk ve arkadaşlık bağlarınızın kuvvetlendiği güçlü bir dolunay etkisi olacak. Önümüzdeki iki hafta boyunca, iç dengede olacaksınız. Ayrıca yaşamınızda memnuniyet hissetmek için gayret göstereceksiniz. Yakın geçmişteki kişisel veya ilişkisel yaşadığınız sorunlarınızın ortaya gelmesi ve her iki tarafını da adil ve dengeli bir şekilde olayı gerçeklikleriyle görmesi söz konusu. Şu an ilgilendiğiniz şey ne olursa olsun, konunun tam anlayışı kazanacaksınız. Pozitif dönüşümler için kendi hayatınız üzerinde daha büyük güç ve nüfuz sahibi olma potansiyeliniz artacak.

İkizler

İlişkilerinizde güvensizlik ve inançsızlık duyguları sizleri biraz yorabilir. Ego çatışmalarını önleyebilir ve kendinize güvenli bir alan oluşturabilirseniz, yaratıcı, manevi ve hayırsever duygularınızla çevrenizde dostluklarınızda, ilişkilerinizde başarı elde edebileceksiniz. Hayatın sert gerçekleriyle uğraşmaktan kaçının. Hayal kırıklığını önlemek için bazı önlemler almak isterken kendinizi rekabet korkunuzla yüzleşirken bulabilirsiniz. Gereksiz iddialı insanlarla uğraşmak ya da kendinizi bu alanda ispat etmek zorundaymış gibi hissedebilirsiniz. Bu kafa karıştırıcı umutlarınızı ve aşk hayatınızı etkileyecektir. Önümüzdeki iki hafta boyunca, sevgi veya parasal ilişkilerinizde süregelen herhangi bir sorununuzun sabrını kaybedebilirsiniz. Bu dolunay ile umut kaybetmeye başlıyorsanız, gerçekliklerinizi tekrar sorgulamayı unutmayın.







Yengeç

Bu dolunay sizler için konusunda sakinleştirici bir etkiye sahip. Genel olarak hayalleriniz ve zaaflarınızın ortaya dökülmesine neden olurken sizler için büyük bir aydınlanma taşımaktadır. Önümüzdeki iki hafta için mesleki ve özel yaşamlarınız belli bir uyum ve başarı içerisine gireceksiniz. Yeni arkadaşlar edinmek ve mevcut arkadaşlar, iş ortakları ve aileleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmeniz için tercih girişimde bulunmalısınız. Çevrenizdeki dağınıklığı gidermek için uygun bir dönem. Size huzur vermeyen ve mutsuz eden ilişkileri ortadan kaldırma zamanı.





Aslan

Bu dolunay geçmişte eksik kalan karar vermeleriniz adına veya yarım kalan iletişimsel konularınızın yeniden çözümlenmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Sadece dikkat etmeniz gereken saldırgan ya da savunma amaçlı düşünmeden kullanacağınız kötü kelimeleri, öfke ve itici eylemleri dışarıya doğru patlatabilir. Artık aşk hayatınızdaki mazeretlere sabrınız olmayacak. Daha tutkulu ve hızlı başlayan güven dolu ilişkiler tercihiniz olacak. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz arasında partnerinizle doğru dengeyi kurmalısınız. Patronunuz ya da anneniz ile ilişkilerinizde daha anlayışı olun.







Başak

Bu dolunay içinizde gizlediğiniz rekabet gücü artacaktır. Sizler için çok masum bir dolunay olmasa da kafa karıştırıcı yönüyle umutlarınızı, hayallerinizi ve aşk hayatınızı etkileyecektir. Dikkatinizi, yakın ilişkileriniz ve bunlara karışıklık veren nedenlere odaklanacaksınız. Geçmişteki bazı sorunlarınız yerini çözüme bırakabilir.Birleri sizin özel hayatınıza saldırarak sizi aşağıya çekmeye çalışabilir. Kendinizi daha duygusal ve romantik hissetmenin yanı sıra, şüpheli ve savunmasız hissedebilirsiniz. Hayatınızda olumlu dönüşümler yapma gücüne sahip olacaksınız. Kişisel veya mesleki anlamda kariyerinizde önemli bir ivme kazanabilirsiniz.





Terazi

Bu dolunay esnasında Jüpiter Spica yıldızı ile gökyüzünde gerçekten harika bir temas içerisinde olacak. Bu da birçok Teraziye Başarı, ün, zenginlik için hoş fırsatlar verecek. Özellikle Jüpiter ile Spica sosyal başarı, servet ve doğal farkındalık sağlar. En umutsuz insanlar bile onun korumasından ve iyi şansından nasibini alırlar. Genel olarak bu dolunay biraz sizler için zorlayıcı olsa da bazı karışıklıklar içerisinde size fırsatlar sunacaktır. Gündelik yaşamınız ve çalışma şartlarınızı etkileyecek bazı kolaylıklar söz konusu olabilir. Duygusal stres yaşayacağınız bazı sorunlar fiziksel gücünüzü etkileyebilecek noktaya gelebilir. Daha ruhsal anlamda kendinizi motive etmelisiniz.

Akrep

Bu dolunay Akrep üzerinde şanslı bir etkiye sahiptir. Önümüzdeki süreçte duygusal anlamda daha dengeli ve ev yaşamına önem vermek isteyen bir dönem içerisinde olabileceksiniz. Bu barış ve genel iyilik hali, yaşam alanlarının sorunsuz çalışmasına, özellikle de samimi ilişkilerinizi tekrar kazanmak adına yardımcı olacaktır. Mesleki ve özel hayatınızda daha ahenkli ve başarılı olmanız gereken bir dönem. Hedeflerinize ulaşmak için her zamankinden daha kararlı olmalısınız. Sahip olduğunuz saplantılı veya zorlayıcı eğilimlerinizi bırakmak zorundasınız.2016 yılından bu yana evliliğiniz ve ilişkiniz de süregelen problemleri sonlandırma kararı verebilirsiniz.







Yay

Yeni ilişkiler kurmaya veya en azından geçmişte verdiğiniz sözleri artık gerçekleştirme vakti geldi. En önemlisi, kendinize ve başkalarına niyetleriniz hakkında çok açık olun. Bu dolunayda ya siyah ya beyaz olun asla gri olmayı tercih etmeyin. Hayal kırıklığına ve cesaretsizliğe kapılmanız durumunda zihin değişen ani fikirlerinizi kullanarak hayattan kaçmak adına sizi zorlayacaktır. Kararsızlık yaşayacağınız bazı sorunları yeniden gündeminize almanız gerekebilir. Ailenizle ilgili konularda bir adım geri de duruşunuz sorumluluklardan kaçmanız anlamına gelmemeli. Bağlılıklarınızı farklı bir şekilde yorumlamanın zamanı geldi.







Oğlak

Oğlak üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olacak bir dolunay. İlişkilerinizi güçlü ve duygusal bağlar ve karşılıklı saygı ile yüceltebilirsiniz. Çok içinizden gelmese de ilişkilerinizde daha sosyalleşmek konusunda hevesli olmalısınız. Eşinizle yakınlığın keyfini çıkarmak veya ilişkinize şans vermek adına önemli bir dönem. Tabii partneriniz buna fırsat verirse daha olumlu yönde gelişimler yakalayabilirsiniz. Karizmanızın artacağı bir dönem. Alacağınız haberler ve iletişimleriniz bu dönemde daha da yoğunluk kazanabilir. Bazı bilinmeyenlerin ortaya çıkmasıyla farklı seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. İşbirliklerinizin size ekonomik kazanımları olacağı bir süreç

Kova

Kova burcu 2016 yılında yarım kalan konuların tamamlanmasına fırsat verecek bir dolunay etkisi içerisine giriyor. Maddi kazanımlarınızla ilgili var olan sorunları aşmak adına bazı kararlar alırken altyapı araştırması yapmalısınız. Gelecek olan fırsatları iyi anlamalı hızlı karar vermek isterken yanlış yatırımlardan uzak durmanız gereken bir süreç. Finansal süreçlerde yanılgılara açık bir zemin var, dikkat. Eğitim ve seyahatleriniz ile ilgili konularda ya da kardeşlerinizin bu tür konuları sizleri yine yeniden meşgul edebilir. Daha duyarlı ve dikkatli olmalısınız.







Balık

Sizler için çok önemli ve güçlü bir dönem. 2015 Eylül ayından bu yana hayatınızda yaşadıklarınızla ilgili konularda cesaretiniz kırılmış olabilir. Balık burcundaki bu dolunay umutlarınızı ve aşk hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecektir. Hayatınızla ilgili önemli kararlar verebileceğiniz güzel ve verimli bir süreç. Kişisel farkındalığınız hayatınızda önemli bir aşamayı geride bırakacaktır. Dış görüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde radikal kararlardan uzak durmanız gerekir. Yaptığınız değişikliklerden pişman olmamak adına ince elemelisiniz. Artık kendinizi düşünme ve ihtiyaçlarınızı öne alma zamanı geldi. Ailenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.