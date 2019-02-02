Aydın bir yazar olan Abdi İpekçi’nin doğum haritası nasıldı?

Yazılarında her zaman Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, vatan millet bütünlüğünü savunan Abdi İpekçi’yi çirkin bir saldırıda kaybedişinin 40. Yılını anıyoruz. Bende hikayelerin dinlerken haritasını merak ettim ve ne gibi olaylar yaşadığını incelemek istedim.
Tabi bu incelemeyi yaparken farklı detaylarda ilgimi çekti.
Abdi İpekçi (1 Şubat)
Muammer Aksoy (31 Ocak)
Hrant Dink (19 Ocak),
Uğur Mumcu (24 Ocak),
Dikkatimi çeken bir diğer unsur ise bu önemli gazetecilerimizin bir suikast yaşamaları dışında 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ölmeleri oldu.
Bende bir yazar olarak tarihimdeki bu yaşam öyküsünü gökyüzünden ilham alarak anmak istedim.
Tarihini bilmeyen bu hayatta hiçbir şey bilemiyor.
Tabi ülkemizde yaşanan kayıplar ve ölümler hepimizin üzerinde birer travma bırakıyor. Çünkü yaşadığımız bu toplumdaki olumsuzluklar bizleri de derinden etkiliyor.
Çok değer verdiğim bir Astrolog derki; Kehanet aslında hayatı anlamaktır. İşte bizlerde yaşamın anlamını çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda kendi bilgi ve birikimleri sizlerle naçizane paylaşmak istiyorum.
50 Yaşında hayata veda eden Abdi ipekçi doğum haritasını incelediğimde evlilik tarihi ve 2 ablasını kaybetmesini baz alarak yaptığım çalışmalarda yükselen burcunu yay olarak tespit ettim. Sizler de incelemek istersiniz diye haritasını buraya ekliyorum.
Yükselen burcu yay, Ay burcu terazi, güneş burcu aslan olan Abdi ipekçi gazetecilik ve yayıncılık anlayışını yaşantısında bir tutku haline getirmiş önemli bir yazar haritasına sahiptir.
Jüpiter gezegenin ikizler burcunda olması ve 6.evine denk gelmesi zaten bir şeyleri araştırma noktasında ne kadar zeki ve meraklı olduğunu göstermektedir. Merkür’ün Aslan olması ve 9.evinde yer alıyor olması aslında medya-basın alanında kaleminin, ışığının ve başarının ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor.
Mars gezegenin başak burcunda tepe noktasında konumlanması toplumsal karışıklıkların içine girme ve bu alanı detaylandırma, aydınlatma yönünde bilgiler edinerek, buradaki eksiklikleri tespit edip, bunu nasıl bir uzlaşma ile çözülebileceği fikirlerini sunan bir yön veriyor.
Bu fikirlerle insanları değiştirmeye çalışan çok emek veren ama maalesef Mars’ın tepe noktasında olmasından kaynaklı zekâsı ve eleştirisel yönünün dışarıya biraz baskılayıcı görünmesine de neden olabiliyordu. Yani insanlar onu belki her şeyi çok bilen olarak algılıyorlar ve potansiyel bir tehdit olarak düşünüyor olabilirler. Kariyer evimizdeki mars gezegeni bazen dışarıya böyle bir algı çizebilir.
Venüs’ün Yengeç olması Plüton’un yengeç olması aile hayatına ve vatan aşkını yeteri kadar ortaya sunuyor. Biyografisinde okuduğum kadarıyla çikolatayı çok sevmesini ve gizli gizli yemesini de buna bağlayabiliriz.
Ay burcunun Terazi olması insan ilişkilerini hep kontrol etmeye ve karşısındaki insanı asla mutsuz etmemeye doğru hizmet edebilir. Yani belki bir haber alıyor veya öğreniyorsa bunu karşı tarafa sunmadan haber yapmayan ve insanları huzursuz ve umutsuz yapacak bir haber yaratmamayı gösteren, insana değer veren bir yapıyı da sunuyor. Mars’ın başak olması ve Jüpiter’in ikizler olması ise doğruluğundan emin olmadığı hiçbir şeyi yayınlamadığını da bizlere gösterebilir.
Kalemi kuvvetli, aydın bir gazeteci-yazarımızı sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
Işıklar içinde uyusun…
Gökyüzünde bugün neler oluyor?
İlişkilerde şüpheci olmayın!
Ay Oğlak burcuna ilerliyor. Mars-Plüton Kare açı içinde hareket ediyor. İlişkilerinizde şüphe ve intikam duyguları ile hareket edebilirsiniz. Bazı şüphelerinizde gerçek dayanaklara ulaşabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Geçmişin intikamlarıyla hayatınızda sorun yaratmayın. Unutmayın en büyük intikam başarıdır. Her şeye rağmen hedeflerinize tüm kararlılığınızla yürümeye devam edin.
Aydın bir yazar olan Abdi İpekçi’nin doğum haritası nasıldı?
Yazılarında her zaman Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, vatan millet bütünlüğünü savunan Abdi İpekçi’yi çirkin bir saldırıda kaybedişinin 40. Yılını anıyoruz. Bende hikayelerin dinlerken haritasını merak ettim ve ne gibi olaylar yaşadığını incelemek istedim.
Tabi bu incelemeyi yaparken farklı detaylarda ilgimi çekti.
Abdi İpekçi (1 Şubat)
Muammer Aksoy (31 Ocak)
Hrant Dink (19 Ocak),
Uğur Mumcu (24 Ocak),
Dikkatimi çeken bir diğer unsur ise bu önemli gazetecilerimizin bir suikast yaşamaları dışında 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ölmeleri oldu.
Bende bir yazar olarak tarihimdeki bu yaşam öyküsünü gökyüzünden ilham alarak anmak istedim.
Tarihini bilmeyen bu hayatta hiçbir şey bilemiyor.
Tabi ülkemizde yaşanan kayıplar ve ölümler hepimizin üzerinde birer travma bırakıyor. Çünkü yaşadığımız bu toplumdaki olumsuzluklar bizleri de derinden etkiliyor.
Çok değer verdiğim bir Astrolog derki; Kehanet aslında hayatı anlamaktır. İşte bizlerde yaşamın anlamını çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda kendi bilgi ve birikimleri sizlerle naçizane paylaşmak istiyorum.
50 Yaşında hayata veda eden Abdi ipekçi doğum haritasını incelediğimde evlilik tarihi ve 2 ablasını kaybetmesini baz alarak yaptığım çalışmalarda yükselen burcunu yay olarak tespit ettim. Sizler de incelemek istersiniz diye haritasını buraya ekliyorum.
Yükselen burcu yay, Ay burcu terazi, güneş burcu aslan olan Abdi ipekçi gazetecilik ve yayıncılık anlayışını yaşantısında bir tutku haline getirmiş önemli bir yazar haritasına sahiptir.
Jüpiter gezegenin ikizler burcunda olması ve 6.evine denk gelmesi zaten bir şeyleri araştırma noktasında ne kadar zeki ve meraklı olduğunu göstermektedir. Merkür’ün Aslan olması ve 9.evinde yer alıyor olması aslında medya-basın alanında kaleminin, ışığının ve başarının ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor.
Mars gezegenin başak burcunda tepe noktasında konumlanması toplumsal karışıklıkların içine girme ve bu alanı detaylandırma, aydınlatma yönünde bilgiler edinerek, buradaki eksiklikleri tespit edip, bunu nasıl bir uzlaşma ile çözülebileceği fikirlerini sunan bir yön veriyor.
Bu fikirlerle insanları değiştirmeye çalışan çok emek veren ama maalesef Mars’ın tepe noktasında olmasından kaynaklı zekâsı ve eleştirisel yönünün dışarıya biraz baskılayıcı görünmesine de neden olabiliyordu. Yani insanlar onu belki her şeyi çok bilen olarak algılıyorlar ve potansiyel bir tehdit olarak düşünüyor olabilirler. Kariyer evimizdeki mars gezegeni bazen dışarıya böyle bir algı çizebilir.
Venüs’ün Yengeç olması Plüton’un yengeç olması aile hayatına ve vatan aşkını yeteri kadar ortaya sunuyor. Biyografisinde okuduğum kadarıyla çikolatayı çok sevmesini ve gizli gizli yemesini de buna bağlayabiliriz.
Ay burcunun Terazi olması insan ilişkilerini hep kontrol etmeye ve karşısındaki insanı asla mutsuz etmemeye doğru hizmet edebilir. Yani belki bir haber alıyor veya öğreniyorsa bunu karşı tarafa sunmadan haber yapmayan ve insanları huzursuz ve umutsuz yapacak bir haber yaratmamayı gösteren, insana değer veren bir yapıyı da sunuyor. Mars’ın başak olması ve Jüpiter’in ikizler olması ise doğruluğundan emin olmadığı hiçbir şeyi yayınlamadığını da bizlere gösterebilir.
Kalemi kuvvetli, aydın bir gazeteci-yazarımızı sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
Işıklar içinde uyusun…
Gökyüzünde bugün neler oluyor?
İlişkilerde şüpheci olmayın!
Ay Oğlak burcuna ilerliyor. Mars-Plüton Kare açı içinde hareket ediyor. İlişkilerinizde şüphe ve intikam duyguları ile hareket edebilirsiniz. Bazı şüphelerinizde gerçek dayanaklara ulaşabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Geçmişin intikamlarıyla hayatınızda sorun yaratmayın. Unutmayın en büyük intikam başarıdır. Her şeye rağmen hedeflerinize tüm kararlılığınızla yürümeye devam edin.