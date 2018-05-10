Ayaklarınızı doğru yere koyduğunuzdan emin olun ve geri adım atmayın. 

Gün içinde Neptün gezegeni ile kavuşum yapması ve Jüpiter gezegenine yaptığı olumlu açı ile günümüze krizler içinden fırsatlar getirmeye açık etkiler olduğunun mesajını veriyor diyebiliriz.

Hayal ettiğimiz ya da hedeflediğimiz konular ile ilgili çok güzel haberler almamız mümkün olabilir. Kariyerinizde birçok şeyi yapmak istiyor fakat bir türlü adım atamıyorsanız veya kendinizi bu konuda yeteri kadar donanımlı görmüyorsanız bir uzman kişiden yardım alıp sizi yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Kafanızda oluşturduğunuz bazı projeler için yardıma ihtiyacınız olabilir ve bu projeyi birkaç kişi ile birlikte yönetmeniz gerekebilir. Hatta hazır işe başlamışken bir anda kaygılanıp bitirmek dahi isteyebilirsiniz. Kendinizi bir an önce toparlamalı ve sizi engelleyen şeyleri bir bir tespit etmeli ve bunları gidermek için hızlıca çözüm yoluna gitmelisiniz.

Aksi takdirde idealleriniz hayal olmaktan öteye geçemeyecektir. Akşam saatlerine doğru daha çok kendi kendinize kalmak ve manevi yönden güçlenmek isteyeceğiniz bir gün yaşamak isteyebilirsiniz.

Gündelik yaşamınızın telaşlı koşuşturması içinde sağlığınıza yeteri kadar özen göstermemiş olabilirsiniz. Fakat sağlık olmadığı sürece hiçbir şey yapamayacağınızı da bilmeli ve kendinizi fiziksel yönden güçlendirmelisiniz.

Gelelim günün hikayesine ;

Pakistanlı Dr. İşân Hüseyni yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu. Uçağa bindi. Ancak havada bir arıza olmuş ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın havaalanına inmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı.

-Sinirlendi ve “O toplantıya muhakkak yetişmem lazım” dedi.

-16 saat bekleyemem” diye bağırdı.

Görevliler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söylediler. Acele yola çıktı ama aksilik bu sefer de yolda şiddetli yağmurdan göz gözü görmez olmuş ve selden dolayı araç gidemez olmuştu. Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu.

Süratle ona “Telefonu verir misin telefon etmem lazım” dediğinde kadın tebessüm ederek dedi ki: “Görmüyor musun evladım ne telefonu. Burada ne telefon ne de elektrik var.

Geç az dinlen, yemek ye, çay iç sonra düşünürsün bu işleri ”dedi.

Adam çaresiz az ısınarak yemek yedi ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun uzun dualar etti. Dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte çok küçük bir bebeğin hareketsiz durduğunu gördü.

Hemen sordu: “Kimin bu bebek anacığım? Hayırdır bu kadar uzun ağlayarak dua ettin” dedi

Yaşlı kadın; “Hem annesi hem de babasından yetim olan torunumdur. Ağır hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. Ama çok iyi bir doktor varmış, İşan Hüseyni adlı bir doktor. Çaresi ondadır dediler. Ancak çok uzakta olduğundan birkaç gündür Allah’a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın diye dedi.

Doktor şaşkın bir durumda ne diyeceğini bilemedi. Ve sesi titreyerek yaşlı kadına teyzeciğim.

-Allah senin duanı kabul etti. Senin duan yıldırımlar çaktırıp uçağı yere indirdi. Seller akıttı arabamı evinin önünde durdurttu ve sonunda beni size ulaştırdı.

*Dr. İşan Hüseyni benim.

Dememiz o ki; Bütün yollar kapanınca yeri göğü yaratana inancınızı kaybetmeyin. İnanç en güzel zenginliktir. Onun iltiması da duadır. Kalp en güzel aynadır. Ne yaparsan, Ne yazarsan, Ne düşünürsen, Ne paylaşırsan; O senin yüreğinin yansımasıdır. Hayatınızın düzgün gitmesini istiyorsanız hiç kimsenin kalbini kırmayın, kimseyi hor görmeyin. Kimsenin inancını yok etmeyin. Evrende verdiğinizi geri alırsınız.

Ne demiş eskiler; Mevla’m rast getirirse işini, mermere geçirir dişini, mevlam rast getirmezse işini, yoğurtta kırar dişini…

Mutlu günler dilerim.