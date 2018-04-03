Ay, Akrep burcunda ilerleyip Jüpiter’le kavuşum yapıyor

Bugün Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Daha şüpheli ve kaygılı olsak da krizlerden fırsat çıkarma şansını yakalayabileceğimizi gösteren bir gökyüzüne sahibiz. Tabii tutku ve hırslarımız söz konusu olduğunda fırsatı bile kriz haline getirebildiğimizi unutmamalıyız! Şikayetçi olmak yerine kendinizin bir mucize olduğunu unutmayın. Sabırla çalışırsanız, güzel işler çıkarırsınız. Tohumlar yavaşça gelişir, acele etmezler. Bunu bilerek sabrı en faydalı araç olarak kullanmalısınız.Bakmanın değil görmenin önemli olduğunu bir kere daha anlayabilirsiniz. Bakış açılarının her insanda ayrı olduğunu unutmayın. Her insanın parmak izi ayrıdır, bunu düşünün. Bakış açınızı değiştirin. Unutmayın bir kova su bir fil için yetersizken, bir balık için yaşam alanıdır. Kim olarak olaylara baktığınız önemlidir.

KOÇ

Özel ilişkilerde derin duygusal dönüşümler olabilir. Herkesten gizlediğiniz konular aklınızı karıştırabilir. Karşılığını almadığınızı düşündünüz sevgi olaylarında kıskançlığa şahit olabilirsiniz. Sevildiğinizi bilmek size güç verecektir.

BOĞA

Aşk ve ilişkilerde şanslı etkiler sizinle. Eşinizden, beklentilerinizi karşılayacağınız güzel geri dönüşler alacak, birbirinize olan samimiyetinizi daha içten ifade edeceksiniz. Aşk veya ilişkiler adına güzel etkiler devrede. Küçük mucizeler, tesadüfler yaşanabilir.

İKİZLER

Ciddi bir beraberliğe adım atmak istiyorsanız, bugün geleceğe yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. Ortak kararlarda fikir birliğine varmanın mutluluğunu yaşayabilir, “biz” olmanın sorumluluğunu taşıyabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün sevdiğinizle maddi anlaşmazlıklar yaşayabilir, onun planları dahilinde hareket etmek istemeyebilirsiniz. Ama bazı konularda özeleştiri yapın. Hatayı hep başkalarında aramak kendi kusurlarımızı görmemekle eşdeğerdir. Yapıcı olmanızı öneririm.

ASLAN

Kariyerinizle ilgili kararlar almadan önce yeteneklerinizi daha akıllıca düşünmelisiniz. Size uymayan bir işte çalışmak sizi ne kadar mutlu edecek, önce bunu bilmelisiniz. Kimse sevmediği bir işte başarılı olamaz.

BAŞAK

Bugün geleceğinizi ilgilendiren güzel haberler alabilirsiniz. Şansınızın döndüğünü hissedebilir, o sevinçle ne yapacağını bilemez hale gelebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki bazı kişilerden göreceğiniz desteklerle hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olabilir.

TERAZİ

İş hayatında karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek için sosyal çevrenizle geçireceğiniz vakitler, kendinizi iyi hissettirecek. Ancak iletişimde yanlış anlaşılmalara, kırgınlıklara dikkat etmelisiniz. Bu nedenle söylediklerinizi ince eleyip sık dokumalısınız.

AKREP

Görünümünüzü değiştirmek ve güzelleşmek adına yeni adımlar atabilirsiniz. Öte yandan aşk hayatınızla ilgili ani sorunları tolere etmek durumunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyi incitmemek adına kırıcı sözler söylemekten kaçının. Aksi halde ipler gerilebilir.

YAY

İdeallerinizi gerçekleştirme adına ailenizden finansal yardımlar alabilirsiniz. Biraz içe dönerek kafanızdaki düşüncelere yön vermek isteyebilir, ideallerinizi üst seviyeye taşıma konusunda değişikliğe gidebilirsiniz.

OĞLAK

Sosyal çevrenizden gelecek önemli desteklerle ciddi başarılar yakalayabilirsiniz. Yaşam yolundaki her türlü sorun için fikrini sorabileceğiniz bir arkadaşınızın olması, kendinizi daha da güvende hissettirecek, yaşama daha iyi gözle bakmanızı sağlayacaktır.

KOVA

Maddi projelerinizi gerçekleştirebileceğiniz olumlu bir gün. Bugün finansal alanda eksikliklerinizi tamamlamanız adına tüm fırsatları değerlendirebilir, bir an önce yola koyulabilirsiniz. Beklediğiniz iş girişimlerinden olumlu sonuçlanmalar duymanız mümkün.

BALIK

Ruhunuzu arındıran anlayış kalıpları ve yeni düşüncelerle kendinizi motive edebilir, yakın çevre ve akrabalarla iletişimleriniz geleceğe dair beklentilerinizi şifalandırabilir. Bugün ruhunuzu dinlenmeye alıyor, unuttuğunuz bazı duyguları tekrar yaşıyorsunuz.

