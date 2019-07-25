Aslında güçlüsün, sadece seni yalnız bırakanla savaşamazsın.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Bugün benim içinde anlamlı bir gün…
2012 yılında sabahleyin bir minik aslan dünyaya getirdim.
Allah bana anneliği layık bulmuştu ve emanetini yollamıştı. 7 yıl önce bugün kendimi düşündüm. İçimde ne korkular ne heyecan hem de neler neler…
Sorumluluklar her zamankinden farklıydı. Onu gördüğüm güne kadar bu annelik işini kıvıracağımı hiç tahmin etmiyordum. Bir canlının nefes almasına ve en iyi hayatı yaşaması için elinizden geleni yapmaya çalıştığınız bir boyuta geçiş yapıyorsunuz. Sevgisi insanın aklının sınırlarını zorluyor. Endişe, kaygı ve panik atak artık hepsine sahipsiniz.
Size daha detaylı duygularımı sunardım ama şu küçücük köşede bencilce annelik duygularımdan bahsetmeyi kendime hak görmüyorum. Belki anne olamayanlar, belki evladı yanında olmayanlar, annesini kaybetmiş olanların içini acıtmak istemem. Özellikle onlara daha fazla sarıldığımı bilmelerini isterim.
Benim buraya bunu yazma sebebim, yıllar sonra (Allah kısmet ederse) annem, doğum günümde ne yazmış diye düşünecek olursa ona bir hediye kalması adınadır.
Yani çocukluk denen bahçesinde güzel kokular bırakmak için yazıyorum. Çünkü koca adam olduğunda hayat onu yorduğunda insan en çok çocukluğundaki kokularla teselli olabiliyor.
Güzel oğlumun 7.yaş dönüşünü tebrik ediyorum. Onun gibi komik, akıllı ve iyi kalpli bir çocuğa sahip olduğum için çok şükrediyorum. Onunla eğlenmeyi çok seviyorum. Beni seçip gelmiş hayatımı değiştirmiş olan bu küçük adamı çok seviyorum.
Mutlu yaşlar minik aslan parçası
Kerem bey…
Günün Gökyüzü durumu:
Sosyal yaşama zaman ayırmalısınız.
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Merkür (Gerileyen)- Venüs ile Yengeç burcunda kavuşum sergiliyor. Bugün huzur ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilikçi çözümlere ve farklı fikirlere karşı tepkisel yaklaşmaman yerinde olacaktır. Değişmen gerekiyorsa değişmelisin. Kendi düşüncelerin yerine karşı tarafın duymak isteyeceği şeyleri söylemek isteyebilirsiniz. Bu sizi ilişki içinde yalnızlaştırabilir. Aşk ve sevgi anlamında yapmak istediğiniz bir şeyler varsa harekete geçebilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde duygusal izler bırakabilirsiniz.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Kongre üyeleri bir gün ülkenin ıssız bir bölgesinde, kocaman ve terk edilmiş bir hurda yığını deposu keşfetmişlerdi. Üyelerden birisi;
-"Bir bekçi kiralayalım buraya sahip çıksın" diye öneride bulundu. Böylece bir adamı "Bekçi" olarak işe aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi;
- "İyi yaptık da... Bir eksik var" dedi. - "Biz bu adama bir iş tanımı vermedik, ayrıca adamı eğitmemiz de gerekli." Diğerleri onu haklı bulmuşlardı. Böylece bekçinin iş tanımını belirleyecek bir "Planlama Bölümü" kurdular, oraya da bu tanımları rapor edecek bir "Belgeleme Uzmanı" ile bekçiyi eğitmek için "Eğitmen" aldılar.
Birkaç gün sonra diğer kongre üyesi sordu bu kez:
- "Peki ama bu bekçi ve iş tanımını yapanlar iyi çalışıyorlar mı, onları denetlemek için de birisi gerekli değil mi?" Böylece bekçi ve eğitmenlerini denetleyecek bir "Kalite Denetim Bölümü" kurdular ve oraya da bir "Kalite Denetim Sorumlusu" ile bu adamların ne yaptığını rapor etmesi için "2 Müfettiş" aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi dedi ki:
- "Peki ama bir bekçi ve ardından birçok denetleyici işe aldık, bunlara nasıl maaş vereceğimizi düzenleyen bir sistem olmalı." Böylece bir "Muhasebe Bölümü" kurdular ve bir "Muhasebeci", bir "Bordro Memuru" ve tüm bu insanların ne kadar çalıştığını, işe geliş gidiş saatlerini izlemesi için bir "Denetleme Uzmanını” işe aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi yeni bir öneride bulundu:
- "Evet, bir bekçimiz var, bağlı olduğu departmanları da kurduk, iyi güzel de bunlara ne yapmaları gerektiğini bildirmek için bir de müdür gerekli değil mi?" Müdür, müdür yardımcısı ve bir de sekreter aldılar. Ve birkaç gün sonra kongre toplantısında tartışma çıktı. Bütçenin 22.000 dolar üzerine çıktıklarının ayırdına varmışlardı.
Toplantı sonunda acilen aldıkları kararı uyguladılar:
"Tüm gereksiz giderleri belirleyerek kesmeliyiz" dediler.
Ve bekçiyi kovdular…
Bu hikâye hiç değişmedi değil mi…
Dememiz o ki, insanların hayatlarını değiştirebilirsiniz, benzersiz güzellikler yaratabilirsiniz ve gün sonunda bir gün istenmeyen siz olabilirsiniz. Bu kısım da olaya hemen bakış açınızı değiştirerek bakmalısınız. Önemli olan dünya üzerinde kimi değiştirdiğiniz ve ne kadar faydalı olduğunuzdur. Kime dokunduğunuz ve sizin sayenizde kimin hayatının değişime uğradığı fikrinin ruhunuza yansımasıdır. Zaten sizler birilerinin hayatını değiştirme imkânı bulursanız kendi hayatınızda mucizevi bir şekilde değişeme gidersiniz.
Mutlu günler dilerim…
Aslında güçlüsün, sadece seni yalnız bırakanla savaşamazsın.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Bugün benim içinde anlamlı bir gün…
2012 yılında sabahleyin bir minik aslan dünyaya getirdim.
Allah bana anneliği layık bulmuştu ve emanetini yollamıştı. 7 yıl önce bugün kendimi düşündüm. İçimde ne korkular ne heyecan hem de neler neler…
Sorumluluklar her zamankinden farklıydı. Onu gördüğüm güne kadar bu annelik işini kıvıracağımı hiç tahmin etmiyordum. Bir canlının nefes almasına ve en iyi hayatı yaşaması için elinizden geleni yapmaya çalıştığınız bir boyuta geçiş yapıyorsunuz. Sevgisi insanın aklının sınırlarını zorluyor. Endişe, kaygı ve panik atak artık hepsine sahipsiniz.
Size daha detaylı duygularımı sunardım ama şu küçücük köşede bencilce annelik duygularımdan bahsetmeyi kendime hak görmüyorum. Belki anne olamayanlar, belki evladı yanında olmayanlar, annesini kaybetmiş olanların içini acıtmak istemem. Özellikle onlara daha fazla sarıldığımı bilmelerini isterim.
Benim buraya bunu yazma sebebim, yıllar sonra (Allah kısmet ederse) annem, doğum günümde ne yazmış diye düşünecek olursa ona bir hediye kalması adınadır.
Yani çocukluk denen bahçesinde güzel kokular bırakmak için yazıyorum. Çünkü koca adam olduğunda hayat onu yorduğunda insan en çok çocukluğundaki kokularla teselli olabiliyor.
Güzel oğlumun 7.yaş dönüşünü tebrik ediyorum. Onun gibi komik, akıllı ve iyi kalpli bir çocuğa sahip olduğum için çok şükrediyorum. Onunla eğlenmeyi çok seviyorum. Beni seçip gelmiş hayatımı değiştirmiş olan bu küçük adamı çok seviyorum.
Mutlu yaşlar minik aslan parçası
Kerem bey…
Günün Gökyüzü durumu:
Sosyal yaşama zaman ayırmalısınız.
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Merkür (Gerileyen)- Venüs ile Yengeç burcunda kavuşum sergiliyor. Bugün huzur ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilikçi çözümlere ve farklı fikirlere karşı tepkisel yaklaşmaman yerinde olacaktır. Değişmen gerekiyorsa değişmelisin. Kendi düşüncelerin yerine karşı tarafın duymak isteyeceği şeyleri söylemek isteyebilirsiniz. Bu sizi ilişki içinde yalnızlaştırabilir. Aşk ve sevgi anlamında yapmak istediğiniz bir şeyler varsa harekete geçebilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde duygusal izler bırakabilirsiniz.
Gelelim günün Tavsiyeli Hikayesine;
Kongre üyeleri bir gün ülkenin ıssız bir bölgesinde, kocaman ve terk edilmiş bir hurda yığını deposu keşfetmişlerdi. Üyelerden birisi;
-"Bir bekçi kiralayalım buraya sahip çıksın" diye öneride bulundu. Böylece bir adamı "Bekçi" olarak işe aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi;
- "İyi yaptık da... Bir eksik var" dedi. - "Biz bu adama bir iş tanımı vermedik, ayrıca adamı eğitmemiz de gerekli." Diğerleri onu haklı bulmuşlardı. Böylece bekçinin iş tanımını belirleyecek bir "Planlama Bölümü" kurdular, oraya da bu tanımları rapor edecek bir "Belgeleme Uzmanı" ile bekçiyi eğitmek için "Eğitmen" aldılar.
Birkaç gün sonra diğer kongre üyesi sordu bu kez:
- "Peki ama bu bekçi ve iş tanımını yapanlar iyi çalışıyorlar mı, onları denetlemek için de birisi gerekli değil mi?" Böylece bekçi ve eğitmenlerini denetleyecek bir "Kalite Denetim Bölümü" kurdular ve oraya da bir "Kalite Denetim Sorumlusu" ile bu adamların ne yaptığını rapor etmesi için "2 Müfettiş" aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi dedi ki:
- "Peki ama bir bekçi ve ardından birçok denetleyici işe aldık, bunlara nasıl maaş vereceğimizi düzenleyen bir sistem olmalı." Böylece bir "Muhasebe Bölümü" kurdular ve bir "Muhasebeci", bir "Bordro Memuru" ve tüm bu insanların ne kadar çalıştığını, işe geliş gidiş saatlerini izlemesi için bir "Denetleme Uzmanını” işe aldılar. Ertesi gün bir diğer kongre üyesi yeni bir öneride bulundu:
- "Evet, bir bekçimiz var, bağlı olduğu departmanları da kurduk, iyi güzel de bunlara ne yapmaları gerektiğini bildirmek için bir de müdür gerekli değil mi?" Müdür, müdür yardımcısı ve bir de sekreter aldılar. Ve birkaç gün sonra kongre toplantısında tartışma çıktı. Bütçenin 22.000 dolar üzerine çıktıklarının ayırdına varmışlardı.
Toplantı sonunda acilen aldıkları kararı uyguladılar:
"Tüm gereksiz giderleri belirleyerek kesmeliyiz" dediler.
Ve bekçiyi kovdular…
Bu hikâye hiç değişmedi değil mi…
Dememiz o ki, insanların hayatlarını değiştirebilirsiniz, benzersiz güzellikler yaratabilirsiniz ve gün sonunda bir gün istenmeyen siz olabilirsiniz. Bu kısım da olaya hemen bakış açınızı değiştirerek bakmalısınız. Önemli olan dünya üzerinde kimi değiştirdiğiniz ve ne kadar faydalı olduğunuzdur. Kime dokunduğunuz ve sizin sayenizde kimin hayatının değişime uğradığı fikrinin ruhunuza yansımasıdır. Zaten sizler birilerinin hayatını değiştirme imkânı bulursanız kendi hayatınızda mucizevi bir şekilde değişeme gidersiniz.
Mutlu günler dilerim…