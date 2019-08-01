Aslan burcunda Yeniay! Eski hatalarıma dönmüyorum değil mi?

Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir ağustos ayından….
1 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 06:14’de 9 derece Aslan burcunda yeniay meydana geliyor ve Merkür geri hareketi artık sona eriyor.
Bu Ay’a genel bir bakış yapmak gerekirse;
Bu aya 1 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile muhteşem başlıyorsun.
Bu Yeni Ay, kendi benliğini bulmana ve kendi hedeflerine yükselmene yardımcı olabilir. Bu ayın ikinci yarısında; Mars, Venüs, Güneş ve Merkür, Başak burcuna geçiş yapıyor.
Böylece iyi bir diyete ya da bir egzersiz programına başlamak, sorumluluklarını düzene sokmak adına harika bir dönem olduğunu söyleyebilirim.
Kariyerin bu ay her zamankinden daha yüksek bir önem kazanıyor ve yıl içinde çok çabuk bir çaba harcamayı arzuluyorsun ve belki birçok yeni işe girişebilirsin. Aynı zamanda hassas ve eleştirel bir tavır içinde olabilirsin. Bazı dostluklarınla ilgili daha temkinli olman gerekli. Para alışverişi içinde bulunduğun kişilerle eğer dostluk ilişkilerin varsa bu ay bunla ilgili zorluklar deneyimleyebilirsin. Bu yüzden bunları daha iyi şekilde yönetmelisin. Bu ay iş hayatında veya özel ilişkilerinde belirsiz olan hiçbir şeye tahammülün olmayacak. Öncelikle bu konuda anlaşalım. Bu konu yüzünden hiç kimseye karşı ne yüzeysel ol ne de birileri sana yüzeysel olsun. Net olmayan ve kararlı olmadığın hiçbir şey üzerinde bir başlangıç yapma. Hızlı, ölçüsüz, dengesiz ve bir bilinmeze giden konulara ‘dur’ demen için harika bir ay. Hayatın sadeleştikçe ruhunun zenginleştiğini göreceksin…
Aslan burcunda yeniay;
Bu Yeni Ay evresi size sizin için neyin önemli olduğunu ifade etme özgürlüğünü verecek, ancak sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu seçmeyi unutmayın, çünkü bir sonraki olay size kalmış.
Ay döngüsündeki bu başlangıç noktası derin düşünme için mükemmel bir zamandır. Geçmişinize bakmayı / yansıtmayı düşünebilir ve gerçekleşen belirli şeylere karşı hissettiğiniz bazı olumsuz duyguları serbest bırakabilirsiniz.
Başkalarının, senin yaşamını istedikleri gibi yönlendirmelerine artık izin vermemek ve kendinize istediğiniz yaşamı seçmek için oldukça önemlidir. Başkalarına veya kendinize gardiyanlık etmenize gerek yok. Herkesin kendi işini yapmasına izin vermelisiniz.
Kendinize, yeniden birini sevmek veya birisine olan sevginizi göstermek için cesaretli olmak için ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunu yapmaktan korkmayın.
Genel olarak, Sevincinizi ve sizi mutlu eden her neyse onu bulun. Hoşunuza giden bir şey yapın ve bu şeyleri başkalarıyla paylaşın. Her zaman sıcaklık, cömertlik ve nezaket ile paylaşmayı unutmayın.
Aslan burcu, sistem oluşturmaktır. Yavaş ve istikrarlı savaşları kazanır. Asil bir kazanç her şeyden önemlidir. Bu yeni ay ile birlikte kariyeriniz için sağlam bir temel hazırlayabilirsiniz.
Aslan burcunda Yeniay! Eski hatalarıma dönmüyorum değil mi?
Günaydın yepyeni bir günden ve yepyeni bir ağustos ayından….
1 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 06:14’de 9 derece Aslan burcunda yeniay meydana geliyor ve Merkür geri hareketi artık sona eriyor.
Bu Ay’a genel bir bakış yapmak gerekirse;
Bu aya 1 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay ile muhteşem başlıyorsun.
Bu Yeni Ay, kendi benliğini bulmana ve kendi hedeflerine yükselmene yardımcı olabilir. Bu ayın ikinci yarısında; Mars, Venüs, Güneş ve Merkür, Başak burcuna geçiş yapıyor.
Böylece iyi bir diyete ya da bir egzersiz programına başlamak, sorumluluklarını düzene sokmak adına harika bir dönem olduğunu söyleyebilirim.
Kariyerin bu ay her zamankinden daha yüksek bir önem kazanıyor ve yıl içinde çok çabuk bir çaba harcamayı arzuluyorsun ve belki birçok yeni işe girişebilirsin. Aynı zamanda hassas ve eleştirel bir tavır içinde olabilirsin. Bazı dostluklarınla ilgili daha temkinli olman gerekli. Para alışverişi içinde bulunduğun kişilerle eğer dostluk ilişkilerin varsa bu ay bunla ilgili zorluklar deneyimleyebilirsin. Bu yüzden bunları daha iyi şekilde yönetmelisin. Bu ay iş hayatında veya özel ilişkilerinde belirsiz olan hiçbir şeye tahammülün olmayacak. Öncelikle bu konuda anlaşalım. Bu konu yüzünden hiç kimseye karşı ne yüzeysel ol ne de birileri sana yüzeysel olsun. Net olmayan ve kararlı olmadığın hiçbir şey üzerinde bir başlangıç yapma. Hızlı, ölçüsüz, dengesiz ve bir bilinmeze giden konulara ‘dur’ demen için harika bir ay. Hayatın sadeleştikçe ruhunun zenginleştiğini göreceksin…
Aslan burcunda yeniay;
Bu Yeni Ay evresi size sizin için neyin önemli olduğunu ifade etme özgürlüğünü verecek, ancak sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu seçmeyi unutmayın, çünkü bir sonraki olay size kalmış.
Ay döngüsündeki bu başlangıç noktası derin düşünme için mükemmel bir zamandır. Geçmişinize bakmayı / yansıtmayı düşünebilir ve gerçekleşen belirli şeylere karşı hissettiğiniz bazı olumsuz duyguları serbest bırakabilirsiniz.
Başkalarının, senin yaşamını istedikleri gibi yönlendirmelerine artık izin vermemek ve kendinize istediğiniz yaşamı seçmek için oldukça önemlidir. Başkalarına veya kendinize gardiyanlık etmenize gerek yok. Herkesin kendi işini yapmasına izin vermelisiniz.
Kendinize, yeniden birini sevmek veya birisine olan sevginizi göstermek için cesaretli olmak için ikna etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunu yapmaktan korkmayın.
Genel olarak, Sevincinizi ve sizi mutlu eden her neyse onu bulun. Hoşunuza giden bir şey yapın ve bu şeyleri başkalarıyla paylaşın. Her zaman sıcaklık, cömertlik ve nezaket ile paylaşmayı unutmayın.
Aslan burcu, sistem oluşturmaktır. Yavaş ve istikrarlı savaşları kazanır. Asil bir kazanç her şeyden önemlidir. Bu yeni ay ile birlikte kariyeriniz için sağlam bir temel hazırlayabilirsiniz.