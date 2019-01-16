Aşk’ı için tahtından vazgeçen kral, hangi burç olmalıydı?

Venüs-Jüpiter Yay burcunda kavuşuma doğru yaklaşırken geçmiş tarihimizde hiç çılgın bir aşk hikayesi var mı diye bakınıyordum.
Aşkı için krallıktan vazgeçen kral gibi bir kral’ın hikayesini buldum. Bu hikâyeyi zaten biliyordum ama şu an ki gökyüzü konumlarıyla benzerlik gösteren bu zaman dilimi içinde yazacağımı biri söylese bende inanmazdım.
Şu andaki İngiltere kraliçesi Elizabeth’in amcası olan Kral Edward’ı konuşalım.
Prens Edward, 1931 yılında bir partide Amerikalı Wallis Simpson ile tanışır ve bu tanışma zamanla büyük bir Aşk’a dönüşür ama bir sorun vardır. Wallis evliydi. Uzun zamandır gizli yürüttükleri ilişkilerini artık 1934 yılında ailelerine açıkladılar. Tabi Kraliyet ailesi bu gizli aşka ilk başta karşı çıksa da gönül ferman dinlemediğinden dolayı bu ilişkiye de fazla ses çıkaramadılar.
Wallis Simpson neden istenmedi?
Wallis Simpson, Amerikan vatandaşıydı ve öte yandan başkası ile evliydi. Bu yüzden evliliğine karşı çıkılıyordu. Sonradan boşanmış olsa bile, dul olduğu ve Amerikalı olduğu gerekçesi ile hükümet ve ailesi tarafından kabul görmüyordu. Kral da bunu bir türlü kabul ettiremeyince tahttan feragat etme kararı aldı. Çünkü o bir yengeç burcu erkeğiydi. Savaşırsa bu kesinlikle sevgisi için olacaktı.1936'da 11 ay kadar krallık yaptıktan sonra tahttan Aşk’ı için ayrıldı.
Kısacası; Hükümetin baskıları sonucunda, krallık ile Aşk’ı arasında seçim yapmak zorunda kalmıştır.
Neticede 11 aylık bir gerilimin sonunda Kral Edward tahtan vazgeçmiş ama yardan vazgeçmemiştir.
11 Aralık 1936 yılında tahtan çekildiğini halka ilan ettiği radyo yayınında kurduğu bir cümle var ki...
"Sevdiğim kadının yardımı ve desteği olmadan sorumluluğun ağır yükünü taşımayı ve yapmayı dilediğim gibi bir kral olarak görevlerimi yerine getirmeyi imkânsız buldum."
Vay vay vay… Venüs -Jüpiter kavuşumu yay burcunda bir yengeç erkeğine sen neler yaptırdın böyle?
Wallis Simpson 1936 sonbaharında kocasından boşanıyor. Simpson'ın boşanma kararı resmilik kazandıktan sonra, Edward ve Simpson 3 Haziran 1937'de Fransa'da İngiltere Kilisesi'ne bağlı bir papaz tarafından evlendiriliyor.
Edward kraliyet haklarından Wallis için vazgeçtiğinden beri hiçbir resmi temas kurmuyor ve tamamen hayatının aşkıyla zaman geçirmeyi ön planda tutuyor. Ama tüm gezegen göstergeleri ikizler burcunda yerleşmiş olan Wallis ilişkiler konusunda kral ile birlikteyken bile bir sürü sansasyonel aşk ilişkilerine adı karışıyor. Defalarca aldatmasına rağmen bağlılıklarından kurtulamayan kral bunu kabul ederek ilişkisine devam ediyor.
Wallis doğum haritasına bakıldığında tüm gezegen yerleşimleri ikizler burcundadır. İlişkilerinden çok çabuk sıkılan ve heyecan arayan yönünü fazlasıyla göstermektedir.
Sonuç itibariyle, hayatlarının sonuna dek Paris'te beraber yaşamışlar. Edward 28 Mayıs 1972'de evinde ölmüş. 1986'da ölen Wallis, Windsor Kalesi'nde Edward'ın mezarının yanına defnedilmiş.
Astrolojik Bilgileri:
*Kral Edward 23 Haziran 1894'te doğmuştur. Kendisi bir yengeç erkeğidir.
Merkür yengeç,
Ay kova burcunda,
Jüpiter, Neptün, Plüton ikizler
Venüs boğa burcunda;
*Amerikalı Wallis, bir ikizler kadını.
Ay burcu terazi,
Merkür, Venüs, Plüton, Neptün ikizler burcunda.
Edward ve Wallis harita birleştirmelerinde Venüs-Jüpiter ikizler burcunda kavuşuyor ve yay burcunda kavuşan Jüpiter o dönemlerde buraya karşıtlık yapıyor. Muhteşem bir deney daha bırakıyorum size buraya.
Şimdi deli sorular geçecek kafanızdan biliyorum. Ama birçok açı ve neden olduğunu unutmayın. Hemen teşhis koymayın. Araştırın ve okuyun.
Nasıl olsa şunun şurasında Venüs-Jüpiter Yay burcu kavuşumuna ne kaldı. 10-15 gün bu etkilerindesiniz.
Edward sevmenin ve sevilmenin ne kadar değerli olduğunu keşfeden biri olduğu için bunun peşinden gitmiş. Şimdi hepiniz kendinize sorun? Siz yapar mıydınız? Şahsen ben bir koç burcu olarak ne yardan ne tahttan der kendimi paralardım J))
Sonra muhtemelen ikisi de olmazdı. Hazin bir koç finali olurdu. Olsun savaşmıştık mutluyduk.
Neyse konunun ciddiyetini bozmayalım. Aşk ve ilişkilerden yana güzel günler kapıda. Değerlendirin, tadını çıkartın, azıcık cesur olun. Bu yazıya denk geldiyseniz bu da bir tesadüf değil. Unutmayın. Sevdiklerinizin peşinden gidin.
Bu dünyaya bir Kral Edward daha gelir mi ya da geldi diyelim onu da siz bulur musunuz bilemem ama krallar gibi sevdiğiniz, sevildiğiniz günler dilerim…
Aşk’ı için tahtından vazgeçen kral, hangi burç olmalıydı?
Venüs-Jüpiter Yay burcunda kavuşuma doğru yaklaşırken geçmiş tarihimizde hiç çılgın bir aşk hikayesi var mı diye bakınıyordum.
Aşkı için krallıktan vazgeçen kral gibi bir kral’ın hikayesini buldum. Bu hikâyeyi zaten biliyordum ama şu an ki gökyüzü konumlarıyla benzerlik gösteren bu zaman dilimi içinde yazacağımı biri söylese bende inanmazdım.
Şu andaki İngiltere kraliçesi Elizabeth’in amcası olan Kral Edward’ı konuşalım.
Prens Edward, 1931 yılında bir partide Amerikalı Wallis Simpson ile tanışır ve bu tanışma zamanla büyük bir Aşk’a dönüşür ama bir sorun vardır. Wallis evliydi. Uzun zamandır gizli yürüttükleri ilişkilerini artık 1934 yılında ailelerine açıkladılar. Tabi Kraliyet ailesi bu gizli aşka ilk başta karşı çıksa da gönül ferman dinlemediğinden dolayı bu ilişkiye de fazla ses çıkaramadılar.
Wallis Simpson neden istenmedi?
Wallis Simpson, Amerikan vatandaşıydı ve öte yandan başkası ile evliydi. Bu yüzden evliliğine karşı çıkılıyordu. Sonradan boşanmış olsa bile, dul olduğu ve Amerikalı olduğu gerekçesi ile hükümet ve ailesi tarafından kabul görmüyordu. Kral da bunu bir türlü kabul ettiremeyince tahttan feragat etme kararı aldı. Çünkü o bir yengeç burcu erkeğiydi. Savaşırsa bu kesinlikle sevgisi için olacaktı.1936'da 11 ay kadar krallık yaptıktan sonra tahttan Aşk’ı için ayrıldı.
Kısacası; Hükümetin baskıları sonucunda, krallık ile Aşk’ı arasında seçim yapmak zorunda kalmıştır.
Neticede 11 aylık bir gerilimin sonunda Kral Edward tahtan vazgeçmiş ama yardan vazgeçmemiştir.
11 Aralık 1936 yılında tahtan çekildiğini halka ilan ettiği radyo yayınında kurduğu bir cümle var ki...
"Sevdiğim kadının yardımı ve desteği olmadan sorumluluğun ağır yükünü taşımayı ve yapmayı dilediğim gibi bir kral olarak görevlerimi yerine getirmeyi imkânsız buldum."
Vay vay vay… Venüs -Jüpiter kavuşumu yay burcunda bir yengeç erkeğine sen neler yaptırdın böyle?
Wallis Simpson 1936 sonbaharında kocasından boşanıyor. Simpson'ın boşanma kararı resmilik kazandıktan sonra, Edward ve Simpson 3 Haziran 1937'de Fransa'da İngiltere Kilisesi'ne bağlı bir papaz tarafından evlendiriliyor.
Edward kraliyet haklarından Wallis için vazgeçtiğinden beri hiçbir resmi temas kurmuyor ve tamamen hayatının aşkıyla zaman geçirmeyi ön planda tutuyor. Ama tüm gezegen göstergeleri ikizler burcunda yerleşmiş olan Wallis ilişkiler konusunda kral ile birlikteyken bile bir sürü sansasyonel aşk ilişkilerine adı karışıyor. Defalarca aldatmasına rağmen bağlılıklarından kurtulamayan kral bunu kabul ederek ilişkisine devam ediyor.
Wallis doğum haritasına bakıldığında tüm gezegen yerleşimleri ikizler burcundadır. İlişkilerinden çok çabuk sıkılan ve heyecan arayan yönünü fazlasıyla göstermektedir.
Sonuç itibariyle, hayatlarının sonuna dek Paris'te beraber yaşamışlar. Edward 28 Mayıs 1972'de evinde ölmüş. 1986'da ölen Wallis, Windsor Kalesi'nde Edward'ın mezarının yanına defnedilmiş.
Astrolojik Bilgileri:
*Kral Edward 23 Haziran 1894'te doğmuştur. Kendisi bir yengeç erkeğidir.
Merkür yengeç,
Ay kova burcunda,
Jüpiter, Neptün, Plüton ikizler
Venüs boğa burcunda;
*Amerikalı Wallis, bir ikizler kadını.
Ay burcu terazi,
Merkür, Venüs, Plüton, Neptün ikizler burcunda.
Edward ve Wallis harita birleştirmelerinde Venüs-Jüpiter ikizler burcunda kavuşuyor ve yay burcunda kavuşan Jüpiter o dönemlerde buraya karşıtlık yapıyor. Muhteşem bir deney daha bırakıyorum size buraya.
Şimdi deli sorular geçecek kafanızdan biliyorum. Ama birçok açı ve neden olduğunu unutmayın. Hemen teşhis koymayın. Araştırın ve okuyun.
Nasıl olsa şunun şurasında Venüs-Jüpiter Yay burcu kavuşumuna ne kaldı. 10-15 gün bu etkilerindesiniz.
Edward sevmenin ve sevilmenin ne kadar değerli olduğunu keşfeden biri olduğu için bunun peşinden gitmiş. Şimdi hepiniz kendinize sorun? Siz yapar mıydınız? Şahsen ben bir koç burcu olarak ne yardan ne tahttan der kendimi paralardım J))
Sonra muhtemelen ikisi de olmazdı. Hazin bir koç finali olurdu. Olsun savaşmıştık mutluyduk.
Neyse konunun ciddiyetini bozmayalım. Aşk ve ilişkilerden yana güzel günler kapıda. Değerlendirin, tadını çıkartın, azıcık cesur olun. Bu yazıya denk geldiyseniz bu da bir tesadüf değil. Unutmayın. Sevdiklerinizin peşinden gidin.
Bu dünyaya bir Kral Edward daha gelir mi ya da geldi diyelim onu da siz bulur musunuz bilemem ama krallar gibi sevdiğiniz, sevildiğiniz günler dilerim…