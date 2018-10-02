Asıl kusur, kusura bakmaktır.

Haftanın en önemli ve kaliteli gününden herkese merhaba diyoruz. Bugün Ay yengeç burcunda ilerliyor. Kendimizi daha güvende hissetmek isteyeceğimiz bir gün genelindeyiz. İşler istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Bu hemen kendi kabuğunuza çekilmenize neden olmasın.
Gün içinde gerçekleşen Merkür-Plüton karesini etkisini göz önüne alacak olursak, uzun zamandır emek verdiğiniz birtakım konularda sonucu doğrudan görmek isteyebiliriz. Aslında bir zorluk ve problemle karşılaştığınızda ve mücadele ettiğinizde onun ardında sizi bekleyen ödülü, kaynağı ve ışığı görmek için sabırla beklemeniz gerekir.
Bugün maddi konularla ilgili her türlü sözleşmelerinizde ve finansal hesaplarınızda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Hesaplaşmak isterken fevri ve ani çıkışlar yapmak yerine elinizde somut bilgilerle ilerlemeniz sonucun her iki taraf için de daha uygun olanını sağlayacaktır. Kısacası bugün elinizdeki verilere göre yola çıkın ve varsayımlarla kendinizi haksız duruma düşürmeyin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir gün Avrupa’nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birinde gezen çocuğun biri bir vitrinde çok hoş bir tablo görür.
Tablo belli ki oldukça pahalıdır.
Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile o mağazaya gider.
Şanslıdır tablo hala satılmamıştır.
İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve
"Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum. Tüm param da bu kadar" der.
Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve resmi satar. Çocuk paketini alır ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada adamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar;
“Sen ne yaptın o resmin değeri milyonlar ederdi.
Neden bu kadar cüzi bir rakama sattın?”.
Adam cevap verir; “Evet ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim. Ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim?”
Dememiz o ki; Yaşama doğru bakış açınız her zaman ruhunuza değer kazandırır. Evet o tablo belki paha biçilemez olabilir ama o küçücük çocuğun tüm hayallerini bağladığı o tablo paha biçilemezdi. Bazı şeylerin değeri ölçüşülemez. Yaşamınızdaki değerleri kaybetmeyin.
GÜNDÜZLER MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİR. AMA GECELER DEĞİŞMEZ. GECENİN RENGİ HEP AYNIDIR.
Yıldızların yeri değişmez. Gece gökyüzü insanları yansıtır. Karanlık bir yerde yaşayan küçük parıltılar, insanlar. Her insan önemlidir. Herkesin bu karanlık yeri aydınlatabilecek kadar gücü vardır. Bazı insanlar birlik olur ve dünyayı bu şekilde güzelleştirmeye çalışırlar. Bunlar takım yıldızlarıdır. Bazen de kişiler dünyaya katkıda bulunmak istemez, sadece kendilerini düşünürler. O zaman da bu güç onlardan alınır ve sönerler.
Mutlu günler dilerim.
Asıl kusur, kusura bakmaktır.
Haftanın en önemli ve kaliteli gününden herkese merhaba diyoruz. Bugün Ay yengeç burcunda ilerliyor. Kendimizi daha güvende hissetmek isteyeceğimiz bir gün genelindeyiz. İşler istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Bu hemen kendi kabuğunuza çekilmenize neden olmasın.
Gün içinde gerçekleşen Merkür-Plüton karesini etkisini göz önüne alacak olursak, uzun zamandır emek verdiğiniz birtakım konularda sonucu doğrudan görmek isteyebiliriz. Aslında bir zorluk ve problemle karşılaştığınızda ve mücadele ettiğinizde onun ardında sizi bekleyen ödülü, kaynağı ve ışığı görmek için sabırla beklemeniz gerekir.
Bugün maddi konularla ilgili her türlü sözleşmelerinizde ve finansal hesaplarınızda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Hesaplaşmak isterken fevri ve ani çıkışlar yapmak yerine elinizde somut bilgilerle ilerlemeniz sonucun her iki taraf için de daha uygun olanını sağlayacaktır. Kısacası bugün elinizdeki verilere göre yola çıkın ve varsayımlarla kendinizi haksız duruma düşürmeyin.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir gün Avrupa’nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birinde gezen çocuğun biri bir vitrinde çok hoş bir tablo görür.
Tablo belli ki oldukça pahalıdır.
Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile o mağazaya gider.
Şanslıdır tablo hala satılmamıştır.
İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve
"Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum. Tüm param da bu kadar" der.
Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve resmi satar. Çocuk paketini alır ve teşekkür ederek çıkar. Mağazada adamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar;
“Sen ne yaptın o resmin değeri milyonlar ederdi.
Neden bu kadar cüzi bir rakama sattın?”.
Adam cevap verir; “Evet ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim. Ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim?”
Dememiz o ki; Yaşama doğru bakış açınız her zaman ruhunuza değer kazandırır. Evet o tablo belki paha biçilemez olabilir ama o küçücük çocuğun tüm hayallerini bağladığı o tablo paha biçilemezdi. Bazı şeylerin değeri ölçüşülemez. Yaşamınızdaki değerleri kaybetmeyin.
GÜNDÜZLER MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİR. AMA GECELER DEĞİŞMEZ. GECENİN RENGİ HEP AYNIDIR.
Yıldızların yeri değişmez. Gece gökyüzü insanları yansıtır. Karanlık bir yerde yaşayan küçük parıltılar, insanlar. Her insan önemlidir. Herkesin bu karanlık yeri aydınlatabilecek kadar gücü vardır. Bazı insanlar birlik olur ve dünyayı bu şekilde güzelleştirmeye çalışırlar. Bunlar takım yıldızlarıdır. Bazen de kişiler dünyaya katkıda bulunmak istemez, sadece kendilerini düşünürler. O zaman da bu güç onlardan alınır ve sönerler.
Mutlu günler dilerim.