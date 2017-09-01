Arzularınıza pranga vurduğunuz ve hayatınızın geçtiği hapishanenin farkında mısınız? 

Bugün, Ay oğlak burcunda hareketine devam edecek. Aynı zamanda akşam saatlerinde Plüton gezegeni ile aynı hizaya gelerek kavuşacak. Neptün ile kurduğu olumlu temas ile ikna kabiliyetimizi arttıracak ve gelenekçi tavrımızdan ödün vermeden hareket ettirebilecek. Belirleyeceğimiz kuralların dışına çıkmak istemeyecek ve aynı zamanda çevremizdeki insanlara da belirlediğimiz bir takım kurallara uymaları adına ısrarcı davranışlar sergiletilebilecek. Her ne kadar bayram ve tatil olmuş olsa da kariyerimiz ile ilgili bazı konular gündem yaratabilir. Geleceğe yönelik hedeflerimiz için ise güçlü bir odaklanma fırsatı söz konusu olan bir gün. Hayatımızda gelişen olaylara bugün içgüdülerimiz ile pratik bir yol çizebilecek eğilime sahibiz.Mars ve Uranüs gezegenlerinin de birbirleriyle kurmaya başladığı olumlu açı bağımsızlık için güçlü bir istek sağlayacak. İçgüdüleriniz üzerinde hareket etme özgürlüğü ve kısıtlama olmaksızın kendi yönünüze gitmeniz gerekecek bir dönem içerisinde olacağız. İçgüdüleriniz çok güçlü ve genellikle doğru olacaktır.

Tutkulu olduğunuz şey için savaşmaya ve savaştığınız şeyin sonuçlarını sürprizli bir şekilde alabileceğimiz bir süreç. Bu yüzden savaşma fikri kesinlikle doğru olacaktır. Kariyer hayatınızda güçlü bir iş ahlakınız, başarılı olma ve hedefinize odaklanma arzunuz var ise sizi mutlu edebilecek sonuçlar almanıza az kaldı diyebiliriz. Bugüne kadar bazı şartlar oluşmadan hareket etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Pillerinizi şarj ettikten sonra yeni bir girişime yeniden başlayabilirsiniz. Kendinize bir şans daha vermelisiniz. İlişkilerinizde sizi siz yapan özelliklerinizden uzaklaştıran insanlardan kendinizi geri çekin. Neyseniz o olun ve ne hissediyorsanız onu söyleyin. Çünkü aldıranlar önemli değildir ve sizin için önemli olanlar zaten aldırmazlar. Hayat kısa değil hayat uzundur. Size neyin İlham verdiği ve sizi gerçek benliğinize doğru yönlendirdiği konusunda net değilseniz yaşam kısa, sıkıcı ve hayal kırıklıklarıyla dolu gelecektir. Ruhunuzu özgürleştirmenin ve onu yükselmeye teşvik etmenin anahtarı hayatınızda üstün olduğunuz alanların farkına varmaktır. Bunu gerçekleştirdiğinizde kanatlarınızı kesmeye yeltenen olaylara, insanlara etkileşimlere enerji harcamayı bırakacak ve size asıl mutluluğu getiren şeylere konsantre olmaya başlayacaksınız. Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir gece kadının biri bekliyordu havaalanında, Daha epeyce zaman vardı, uçağın kalkmasına.

Havaalanındaki dükkândan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp, kendisine oturacak bir yer buldu.



Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki, yine de yanında oturan adamın olabildiğince cüretkâr bir şekilde aralarında duran paketten birer birer kurabiye aldığını gördü, ne kadar görmezden gelmeye çalışsa da hayretler içerisinde durumu izliyordu. Bir taraftan kitabını okuyup, bir taraftan kurabiyesini yerken,

Gözü saatteydi, "kurabiye hırsızı “yavaş yavaş tüketirken kurabiyelerini, o da saatin tik taklarındaydı ama yine de engelleyemiyordu tik taklar sinirlenmesini.

Düşünüyordu kendi kendine, "Kibar bir insan olmasaydım, bu adama neler söylerdim” diye.

Her kurabiyeye uzandığında, adam da uzatıyordu elini. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca

"Bakalım şimdi ne yapacak?" dedi kendi kendine. Adam, yüzünde asabi bir gülümsemeyle

Uzandı son kurabiyeye ve böldü kurabiyeyi ikiye. Yarısını kurabiyenin atarken ağzına, verdi diğer yarıyı kadına.



Kadın kapar gibi aldı kurabiyeyi adamın elinden ve "Aman Tanrım, ne cüretkâr ve ne kaba bir adam,

üstelik bir teşekkür bile etmiyor! Diye söylendi.

Hayatında hiç bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu. Uçağının kalkacağı anons edilince bir iç çekti rahatlamayla. Topladı eşyalarını ve yürüdü çıkış kapısına, Dönüp bakmadı bile "kurabiye hırsızı" na.

Uçağa bindi ve oturdu rahat koltuğuna, Sonra uzandı, bitmek üzere olan kitabına doğru.

Çantasına elini uzatınca, gözleri açıldı şaşkınlıkla çünkü gözlerinin önünde bir paket kurabiyesi duruyordu. Hiç açılmamış şekilde. Çaresizlik içinde inledi, "Bunlar benim kurabiyelerimse eğer; Ötekiler de onundu ve paylaştı benimle her bir kurabiyesini dedi.

"Özür dilemek için çok geç kaldığını anladı üzüntüyle, Kaba ve cüretkâr olan, “kurabiye hırsızı “kendisiydi işte.



Dememiz o ki; Önyargılarınız, eleştirileriniz acımasız düzeyde olmasın. Bazen hayat sizi öyle bir noktaya getirir ki asla dediğiniz şeyi kendinizi yaşarken bulursunuz. Başınıza gelen olumsuzluklar için “nereden çıktı” diye düşünmeniz anlamsızdır. Bunlar sizin fark etmediğiniz sebeplerdir. Dev bir çınarı içerden yiyen kurtlar gibi. Bazen bunlar saniyeler sonra, bazen de yıllar sonra karşınıza çıkabilir. Evrende her şeyin bir oluş süresi vardır. Bebek anne rahminden 9 aydan önce çıkmaz, oluş ve hakikat bunu emreder. Sonuç olarak, düşündükleriniz, tasarladıklarınız, hissettikleriniz, söyledikleriniz sizi bulur. Eğer bu tarz yaşayan benzer insanlarla bir arada olduğunuzu anlarsanız, yolun karanlık kısmını fark edip aydınlığa doğru yürümeye başlarsınız. Başkalarını suçlamaktan vazgeçerek kendi sonuçlarınızı yaratan etkiler oluşturursunuz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramlarda en önem verdiğim şey küs olduklarınıza yaklaşmak adına verilen bir yapım onarım aşaması olduğunu unutmamanızdır. Elinizden geldikçe bunun için gayret gösterin. Çocukları ve yaşlıları ise hiç ihmal etmeyin. Bayramı bayram yapan onların dualarıdır.Bayramı bayram gibi yaşamanız dileğimleiyi bayramlar.