Artık yeteri kadar nedeniniz var!

Günaydın yepyeni bir günden…
Bugün yavaş yavaş artık ay küçülen faza ilerliyor. Duygular daha yoğun ve alınan kararlar her zamankinden daha sert olabilir. Öğleden sonra biraz daha kendimizden emin ve daha güçlü duygular içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden sabah saatlerini çok fazla ciddiye almayın.
Öğleden sonra daha rahat ve kendinizi güvenli hissedebilirsiniz.
Sabah saatleriniz de kendinize bir check list yapın!
1-Eksik olan sağlık kontrolleriniz veya taramalarınız varsa hemen bir randevu alın ve oraya doğru ilerleyin.
2-Sağlıklı beslenmek adına bugün sizi motive eden videolar ve makaleler okuyun. Bunlarla ilgili planlar içerisine girin.
3-Akşam evinizde fazla olduğunu düşündüğünüz ve işinize yaramayan ne varsa bunları bir toparlayın.
4-Telefon listenizi veya bilgisayarınızın dosyalarını iş planlarınıza göre sınıflandırın.
5-Hani eskiden ilkokulda kütüphanede kitapları etiketlerdik. Sıraya koyar sonra listeden kitabın numarasına göre bakardık. Şimdiki gibi QR kodu filan nerdeeee…..
6-Varsa kalbinize, ruhunuza iyi gelen birileri onlarla iletişim kurun. İnsan insanla mutludur.
7-İnsanların sevdikleri insanlardan biri olmak için özen gösterin.
8-Kalbinizi ve aklınızı koruyun.
9-Ruhunuzu genişletin. Nasıl mı? Size ağır gelen insanlardan uzak durarak ve sizi aşağıya çeken insanlardan uzaklaşarak yapın.
10-Sizi yüreklendiren ve cesaretlendiren insanlara bir adım hep yakın durun.
İşte, hayat budur.
Bazen kendini çok yorgun hissedebilirsin. Böyle olduğunda, kendine değnekten bir at bul ve yoluna devam et. Bu at, yerine göre bir arkadaş, bir şarkı, bir umut, bir dua, bir çiçek, bir özlem, bir hayal ya da küçük bir çocuğun tebessümü olabilir.
Şimdi sizlerde hayatınızdaki birçok konuyu ve olayı ya da kişiyi etiketlemeye ve belli bir sıraya koymaya başlayın. Toz konduramadığınız insanların size yaptıklarına kinlenmek yerine herkesin sırasını ve yerini belirleyin.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir güvercin devamlı yuva değiştiriyormuş. Yuvada zamanla gelişen koku o an dayanılmaz geliyormuş. Akıllı, yaşlı ve deneyimli bir güvercinle konuşurken üzgün bir şekilde bundan şikâyet etmiş.
Şikâyeti dinleyen güvercin başını birkaç defa sallamış ve şöyle demiş;
- “Her yuva değiştirişinde aslında hiçbir şey değiştirmiyorsun. Seni rahatsız eden koku yuvadan değil senden geliyor.”
Dememiz o ki; başaklar kötü koku sevmez. Kokuyu kesin J Mutlu günler dilerim.
Artık yeteri kadar nedeniniz var!
Günaydın yepyeni bir günden…
Bugün yavaş yavaş artık ay küçülen faza ilerliyor. Duygular daha yoğun ve alınan kararlar her zamankinden daha sert olabilir. Öğleden sonra biraz daha kendimizden emin ve daha güçlü duygular içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden sabah saatlerini çok fazla ciddiye almayın.
Öğleden sonra daha rahat ve kendinizi güvenli hissedebilirsiniz.
Sabah saatleriniz de kendinize bir check list yapın!
1-Eksik olan sağlık kontrolleriniz veya taramalarınız varsa hemen bir randevu alın ve oraya doğru ilerleyin.
2-Sağlıklı beslenmek adına bugün sizi motive eden videolar ve makaleler okuyun. Bunlarla ilgili planlar içerisine girin.
3-Akşam evinizde fazla olduğunu düşündüğünüz ve işinize yaramayan ne varsa bunları bir toparlayın.
4-Telefon listenizi veya bilgisayarınızın dosyalarını iş planlarınıza göre sınıflandırın.
5-Hani eskiden ilkokulda kütüphanede kitapları etiketlerdik. Sıraya koyar sonra listeden kitabın numarasına göre bakardık. Şimdiki gibi QR kodu filan nerdeeee…..
6-Varsa kalbinize, ruhunuza iyi gelen birileri onlarla iletişim kurun. İnsan insanla mutludur.
7-İnsanların sevdikleri insanlardan biri olmak için özen gösterin.
8-Kalbinizi ve aklınızı koruyun.
9-Ruhunuzu genişletin. Nasıl mı? Size ağır gelen insanlardan uzak durarak ve sizi aşağıya çeken insanlardan uzaklaşarak yapın.
10-Sizi yüreklendiren ve cesaretlendiren insanlara bir adım hep yakın durun.
İşte, hayat budur.
Bazen kendini çok yorgun hissedebilirsin. Böyle olduğunda, kendine değnekten bir at bul ve yoluna devam et. Bu at, yerine göre bir arkadaş, bir şarkı, bir umut, bir dua, bir çiçek, bir özlem, bir hayal ya da küçük bir çocuğun tebessümü olabilir.
Şimdi sizlerde hayatınızdaki birçok konuyu ve olayı ya da kişiyi etiketlemeye ve belli bir sıraya koymaya başlayın. Toz konduramadığınız insanların size yaptıklarına kinlenmek yerine herkesin sırasını ve yerini belirleyin.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir güvercin devamlı yuva değiştiriyormuş. Yuvada zamanla gelişen koku o an dayanılmaz geliyormuş. Akıllı, yaşlı ve deneyimli bir güvercinle konuşurken üzgün bir şekilde bundan şikâyet etmiş.
Şikâyeti dinleyen güvercin başını birkaç defa sallamış ve şöyle demiş;
- “Her yuva değiştirişinde aslında hiçbir şey değiştirmiyorsun. Seni rahatsız eden koku yuvadan değil senden geliyor.”
Dememiz o ki; başaklar kötü koku sevmez. Kokuyu kesin J Mutlu günler dilerim.