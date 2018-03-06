Anlaşılmak mı istiyorsun? Kendini anla! O zaman yeterince anlaşılmış olursun

Günaydın haftanın ikinci gününden merhaba. Yeniay etkilerinin hızlıca başladığı bu hafta da Merkür ve Venüs’te koç burcuna geçiş yapıyor.

Gün genelinde Ay akrep burcunda ilerleyecek. Duygularımız daha derin ve sessiz bir şekilde yaşayacağız. Ülkemiz ve dünya adına liderlerin güçlerine göre hareket edecekleri bir takım haberler alabiliriz.

Sabah saatlerinde Ay’ın Jüpiter ile temas halinde olması bizler için önemli görüşmelerin içerisinde olacağımız mesajını veriyor. Ani ve sürpriz bazı oluşumlar hayatınıza renk getirebilir. Kendinize bu anlamda yeni bir yol haritası oluşturmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde kendinizi doğru bir şekilde ifade ediyor olmanız geleceğinizi sevindirici ölçüde pozitif şekillendirecektir. Şimdiye kadar yaşamış olduğunuz ciddi zorluklar artık geride kaldı.

Bugün Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Ufak tefek tuzaklarından bahsetmek gerekirse?

-Her çözüm için bir bahane bulmayın.

-Şikayet etmekten zevk almayın.

-Kendinizi daima haklı görmeyin.

-Kaybettiğinizde başkalarını suçlamayın.

-Verdiklerinden fazlasını istemeyin.

-Kendinizi kötü hissettirenler ve değişime direnenlerden uzak durun.

Kendi kişisel hayatlarımızda liderlik yaptığınız konular her ne ise bunlar için artık bazı şeyleri netleştirme zamanı geldi. Özellikle yönetme becerimizi belirgin bir şekilde ortaya koymamız gereken bir zaman dilimi. Belki de bugüne kadar olayları dışardan izlemek istediniz. Şimdi ise zamanında bazı şeylere neden cesaret gösterip yüzleşmediğinize kızgınlık duyarak hareket etmek zorunda kalabilirsiniz.

Otorite figürleri ile toplantılarınız, talepleriniz, proje görüşmelerinizi sabah saatlerinde değerlendirebilirsiniz. Başkalarının haklarına ve gerçeklerine karşı duyarlılık gösterin. Onların gelişmesine yardımcı olmak için yapabileceğinizin en iyisini yapın. Her insanın kendine göre inancı, gururu ve onuru olduğunu unutmayalım. Dikkatinizi toparlayın. Dikkatini bir noktada toparlamak, hedefe yoğunlaşmak savaşı yarı yarıya kazanmak demektir. Sorunlarınız kendinizi aşmak ve büyümek için bir fırsattır. Asıl kontrol etmeniz gereken hayata karşı kendinizi mağduriyet duyguları içerisinde hissetmemenizdir. Mazoşist bir eğilim içerisine girmeyin.

Gelelim Günün Tavsiyeli Hikâyesine;

Bir zamanlar Afrika da ki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı.

İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi: “Bunda da bir hayır var!”

Bir gün kralla arkadaşı birlikte ava çıktılar. Kralın arkadaşı tüfekleri dolduruyor, krala veriyor, kral da ateş ediyordu. Arkadaşı muhtemelen tüfeklerden birini doldururken bir yanlışlık yaptı ve kral ateş ederken tüfeği geriye doğru patladı ve kralın başparmağı koptu. Durumu gören arkadaşı her zamanki sözünü söyledi: “Bunda da bir hayır var!”

Kral acı ve öfkeyle bağırdı: “Bunda hayır filan yok! Görmüyor musun, parmağım koptu? “Ve sonra da kızgınlığı geçmediği için arkadaşını zindana attırdı. Bir yıl kadar sonra, kral insan yiyen kabilelerin yaşadığı ve aslında uzak durması gereken bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanıyordu. Yamyamlar onları ele geçirdiler ve köylerine götürdüler. Ellerini, ayaklarını bağladılar ve köyün meydanına odun yığdılar. Sonra da odunların ortasına diktikleri direklere bağladılar. Tam odunları tutuşturmaya geliyorlardı ki, kralın başparmağının olmadığını fark ettiler. Uzuvlarından biri eksik olan insanları yemiyordu. Böyle bir insanı yedikleri takdirde başlarına kötü olaylar geleceğine inanıyorlardı. Bu korkuyla, kralı çözdüler ve salıverdiler. Diğer adamları ise pişirip yediler.

Sarayına döndüğünde, kurtuluşunun kopuk parmağı sayesinde gerçekleştiğini anlayan kral, onca yıllık arkadaşına reva gördüğü muameleden dolayı pişman oldu. Hemen zindana koştu ve zindandan çıkardığı arkadaşına başından geçenleri bir, bir anlattı. “Haklıymışsın!” dedi.

“Parmağımın kopmasında gerçekten de bir hayır varmış.

İşte bu yüzden, seni bu kadar uzun süre zindanda tuttuğum için özür diliyorum. Yaptığım çok haksız ve kötü bir şeydi.”

“Hayır” diye karşılık verdi arkadaşı.

“Bunda da bir hayır var.” “Ne diyorsun Allah aşkına?” diye hayretle bağırdı kral.

“Bir arkadaşımı bir yıl boyunca zindanda tutmanın neresinde hayır olabilir.” “Düşünsene, ben zindanda olmasaydım, seninle birlikte avda olurdum, değil mi? Ve sonrasını düşünsene?

Mutlu günler dilerim