Altın ateşle imtihan edilir

Ay ve Jüpiter arasındaki olumlu açı Kariyerde artık hızlıca bir yükselişe geçme zamanının geldiğini söylemektedir. Bu zamana kadar gösterdiğiniz emek, gayret ve azmin artık meyvelerini vermeye başlayacaktır. Sadece sizin cesaretle ilerlemeniz gerekmektedir. Kariyer ilişkilerinizi yönettiğiniz kişilerle ilgili hızlı ve beklenmedik sürpriz değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yöneticileriniz değişebilir, kariyerinizle ilgili bazı değişimleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu krizli dönemde ki fırsatları lehinize için çevirmek için henüz erken olabilir. Bu anlamda adımlarınızı daha dikkatli atmalısınız. Bunun için Ay tutulmasının tamamlanmasını bekleyin.

Geçmişten her ne kadar ders aldığınızı hissetseniz de çalışma ortamınızda ve finansal konularda yapmamanız gereken aynı hatalara düşme olasılığınıza karşı yine çok dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizle aranızda kısır döngü haline gelen bazı problemlerle yeniden yüzleşme olasılığınız oldukça fazla gözükmekte. Çalışma arkadaşlarınızın sizinle ilgili rakiplerinize çarpıtılarak söylenen söylemleri sizin yanlış anlaşılmanıza sebebiyet verebilir.

Akşam saatlerinde Ay aslan burcuna geçecek ve artık ay tutulması fazı içine girmiş olacağız. Yarın yazıyı detaylı bir şekilde okuyacaksınız. Eğer vaktiniz olursa bugün Teve2’ de saat: 15.00’ da Burçlarınıza göre etkilerini anlatacağım beklerim.

Gelelim günün Tavsiyesine;

“Elmasla kömür arasındaki tek fark, elmasa daha fazla baskı uygulanmasıdır.”

İnsan yaşamı boyunca karşılaştığı sıkıntılar, (sınav, iflas, ölüm, boşanma, ihanet, terk ediliş gibi) karşısında bazen kendisini yalnız ve güçsüz hisseder. Bu durum kişinin olayları negatif olarak değerlendirmesinden kaynaklanır. Zorluklar bir tırtılın kelebek olabilmesi için aşması gereken koza engeline benzer. Tırtıl kelebeğe dönüşürken verdiği mücadele aynı zamanda onun kanatlarının oluşmasını sağlayan bir eğitim ve gelişim sürecidir.

İnsan da karşılaştığı ve engel, güçlük gibi ifadelerle tanımladığı kozasına kendi potansiyelini açığa çıkarma fırsatı olarak bakmalıdır. Evrende sınava tabii olmayan, zorluk görmeyen hiçbir varlık yoktur.

Mevlana, “Altın ateşle imtihan edilir” diyerek bu gerçeğin altını çizmiştir.

Bir ceylanın ormanın en hızlı koşucusu olmasını sağlayan güç, onun baş düşmanı olan çita, kaplan ve aslan gibi hayvanlardır. Bu hayvanlar ceylanı yemek ve karınlarını doyurabilmek için her an fırsat kollar. Ceylan da hayatta kalabilmek için hepsinden daha hızlı koşmak zorundadır. Bu süreç yaşam mücadelesinin ana kuralıdır.

İnsan da hayat ormanında en hızlı koşusunu yapmak zorundadır. Kendisini kıymetli hale getirecek her türlü stres etkisini lehine kullanmalı ve olumlu etkilerini değerlendirecek biçimde davranışlarını kontrol etmelidir. Sınav veya stres etkilerinin yoğunlaştığı dönem boyunca size stres veren kişilere ve olaylara karşı şartlar ne olursa olsun kendinize destek verin. Yere bin defa düşseniz bile bin bir kez yerden bir avuç toprakla kalkın, başınıza gelen her şeyden ders alın. Düştüğünüz yere değil ayağınızın kaydığı yere bakın, böylece yere düşüş kayıp değil deneyim olarak kazanca dönüşür.

Mutlu günler dilerim….