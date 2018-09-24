Alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Ay, Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içinde Neptün gezegeni ile yapacağı kavuşum yaratıcılığımızı ortaya koymak veya sanatsal konularla ilgili hedeflerimize ulaşmak için ideal bir yerleşimdir. Yaşamımızda artık rutin olan şeylerden uzaklaşma kararı alabiliriz. Daha manevi düşünceler içerisine sürüklenerek yaşam üzerinde her şeyin para olmadığını düşündüğümüz veya bunu sorguladığımız bir gün geçirebiliriz. Aşk ve ilişkiler adına romantik yaklaşımlar ve duygusal beklentilerimizden cevap alamama gibi durumlar söz konusu olabilir. Keşfetme yönümüzü geliştirerek bugün kendimizi yeni oluşumlar içerisine sürükleyebiliriz.
Koç
Günlük sorumluluklarınızı gözden geçirip hepsini bir plan dahilinde halledebileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerde ise sürekli tekrarlanan bir sorun yeniden önünüze gelebilir.
Boğa
Geçmiş yaşantınıza ait bazı durumlar sizde özlem duygunuzun artmasına neden olabilir. Çalışan Boğalar ise kendilerini işine odaklamakta güçlük çekebilir ve dikkat eksikliği yaşayabilirler.
İkizler
Aşk ve ilişkilerde beklediğiniz ilgiyi görmek ve birisi tarafından gerçekten sevildiğinizi bilmek sizi her anlamda güçlü kılabilir. Uzun süredir hissettiğiniz yalnızlık duygusu yerini yeni heyecanlara bırakıyor.
Yengeç
Ev, aile ve yuva ile ilgili ilişkiler bazı anlaşmazlıklardan dolayı gerilebilir. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız kararlarınızın arkasında durmanız gerekiyor.
Aslan
Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilir ve bütçe yönetimini eşinize devretmek isteyebilirsiniz. Her şeyi zamana bırakarak ve kontrollü davranmaktan vazgeçerek yaşamın olumlu akışına katkıda bulunmalısınız.
Başak
Yaşamınızda iletişimin arttığı ve bir o kadar da önem kazandığı önemli bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Uzun zamandır kafa karışıklığı yaratan sorunlarınıza akılcı çözümler bularak yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Terazi
Aşk, yaratıcılık veya sanatsal konularda bugün her zamankinden daha fazla düşünerek pozitif adımlar atarsanız gelecek için çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni sorumluluklarınız sayesinde mutlu olabilirsiniz.
Akrep
Değişim enerjisini sosyal hayatınıza adapte etmek isteyebilir ve bir dostluğunuzu bitirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Bugün hem sözlerinize hem de davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
Yay
Gelecek için adımlarınızı kararlı bir şekilde attığınız takdirde önemli bir başarı elde edebilirsiniz ve toplum içindeki statünüz değişebilir. Endişe ve kaygılarınızı bir kenara bırakmalısınız.
Oğlak
Kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizin üzerinizdeki fikirsel hakimiyeti sizi yanlış yönlendirebilir. Bugün belli bir karar vermeden atacağınız adımları önce iyice düşünmeniz gerekebilir.
Kova
Yakın çevrenizle önemli iletişimler kurulabilir ve gelecekle ilgili beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Eğitimle ilgili her türlü konu bugün gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul edeceğe benziyor.
Balık
Kaygı ve korkularınızın sizi ele geçirmesine izin vermemeli ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugüne kadar her şeyi kendinize olan inancınız ve güveniniz sayesinde yaptığınızı unutmayın.
Alışkanlıklarınızı gözden geçirin
Ay, Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içinde Neptün gezegeni ile yapacağı kavuşum yaratıcılığımızı ortaya koymak veya sanatsal konularla ilgili hedeflerimize ulaşmak için ideal bir yerleşimdir. Yaşamımızda artık rutin olan şeylerden uzaklaşma kararı alabiliriz. Daha manevi düşünceler içerisine sürüklenerek yaşam üzerinde her şeyin para olmadığını düşündüğümüz veya bunu sorguladığımız bir gün geçirebiliriz. Aşk ve ilişkiler adına romantik yaklaşımlar ve duygusal beklentilerimizden cevap alamama gibi durumlar söz konusu olabilir. Keşfetme yönümüzü geliştirerek bugün kendimizi yeni oluşumlar içerisine sürükleyebiliriz.
Koç
Günlük sorumluluklarınızı gözden geçirip hepsini bir plan dahilinde halledebileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Özel ilişkilerde ise sürekli tekrarlanan bir sorun yeniden önünüze gelebilir.
Boğa
Geçmiş yaşantınıza ait bazı durumlar sizde özlem duygunuzun artmasına neden olabilir. Çalışan Boğalar ise kendilerini işine odaklamakta güçlük çekebilir ve dikkat eksikliği yaşayabilirler.
İkizler
Aşk ve ilişkilerde beklediğiniz ilgiyi görmek ve birisi tarafından gerçekten sevildiğinizi bilmek sizi her anlamda güçlü kılabilir. Uzun süredir hissettiğiniz yalnızlık duygusu yerini yeni heyecanlara bırakıyor.
Yengeç
Ev, aile ve yuva ile ilgili ilişkiler bazı anlaşmazlıklardan dolayı gerilebilir. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız kararlarınızın arkasında durmanız gerekiyor.
Aslan
Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilir ve bütçe yönetimini eşinize devretmek isteyebilirsiniz. Her şeyi zamana bırakarak ve kontrollü davranmaktan vazgeçerek yaşamın olumlu akışına katkıda bulunmalısınız.
Başak
Yaşamınızda iletişimin arttığı ve bir o kadar da önem kazandığı önemli bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Uzun zamandır kafa karışıklığı yaratan sorunlarınıza akılcı çözümler bularak yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Terazi
Aşk, yaratıcılık veya sanatsal konularda bugün her zamankinden daha fazla düşünerek pozitif adımlar atarsanız gelecek için çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni sorumluluklarınız sayesinde mutlu olabilirsiniz.
Akrep
Değişim enerjisini sosyal hayatınıza adapte etmek isteyebilir ve bir dostluğunuzu bitirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Bugün hem sözlerinize hem de davranışlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
Yay
Gelecek için adımlarınızı kararlı bir şekilde attığınız takdirde önemli bir başarı elde edebilirsiniz ve toplum içindeki statünüz değişebilir. Endişe ve kaygılarınızı bir kenara bırakmalısınız.
Oğlak
Kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizin üzerinizdeki fikirsel hakimiyeti sizi yanlış yönlendirebilir. Bugün belli bir karar vermeden atacağınız adımları önce iyice düşünmeniz gerekebilir.
Kova
Yakın çevrenizle önemli iletişimler kurulabilir ve gelecekle ilgili beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Eğitimle ilgili her türlü konu bugün gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul edeceğe benziyor.
Balık
Kaygı ve korkularınızın sizi ele geçirmesine izin vermemeli ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugüne kadar her şeyi kendinize olan inancınız ve güveniniz sayesinde yaptığınızı unutmayın.