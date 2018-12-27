Alışılmadık risklere istekli değilseniz, sıradanlığa razı gelmek zorundasınız

Sevgili Yıldız tozlarına yeni günden bir merhaba gönderiyorum.
Bugünkü yazımı gazeteye biraz geç göndermek zorunda kaldım. Aslında bugünlük yazmasam mı diye aklımdan geçirmedim desem yalan olmaz. Çünkü dün yıllık videolar ve artık son kalan yıllık burç yorumlarını hazırlamak beni biraz yordu. Ama malum “gönül ferman dinlemiyor” insan bir şeyi sevince ne önemi var diyor. Bu yüzden içimden yine bir şeyler dedi ki bizimkileri yalnız bırakma iki kelam et köşede dursun.
Aslında bugün daha detaylı bir yazı yazacaktım. Dün Ayşe Armanla-Sıla’nın röportajını okudum. Bir yay kadını olan Ayşe Arman’a bir ikizler kadını olan Sıla ne güzel açmış duygularını diye düşündüm.
Yay-İkizler olarak birbirlerine tamamlamışlar ve sanki kafadaki soru işaretlerini tatlı tatlı anlatıyorlar. Görmezden gelmemek, araştırmak, bildiklerini aktarmak onların ortak tutkusudur nede olsa. Her ikisi de kimsenin alanlarına ve sınırlarına müdahale edilmesine dayanamazlar. Yay ve ikizler arketipleri asla sınırlı bir alanda yaşamaya mahkum edilmeyi kabul edemezler.
Durum bu olunca Yay-ikizler uyumu diye bir uyum söz konusu olmuş. Bakmayın ikizler genelde kendi hayatını konuşmaz. Hayat felsefeleri kol kırılır yen içinde kalır tadındadır. Ve Kaostan en az hoşlanan kişilerdir. Bunu asla tercih etmezler.
İkizlerin bu aşk hayatı ne olacak gerçekten bende merak içindeyim. Dışardan bakıldığında insanlar onları dünyayı ya da Aşk’ı hiç umursamıyormuş gibi görürler. Aslında içlerinde inanılmaz bir aşk tutkuları olan ve Aşk’a âşık olan, sevilmek isteyen bu ikizler ne zaman gerçek sevgiyi bulup iyileşecek? Ne zaman biliyor musunuz?
Aşk, aslında varoluşumuzun amacını gerçekleştirmektir. Bunun içinde her insan arketipinin kendi burcunun gölge yönleri ile bütünleşmesi gerekir. Yaşamda gerçekten kendini sevmeye başladığında insan iyileşir. Başkasının sevgisine ihtiyacı olmadığını anladığında daha iyi biri olur. İkizler, duygusal derin iniş çıkışlarını iyi yönetmeyi öğrendiklerinde yaşama olan tutkularını tekrar kazanacaklar. Hayatta bir şeye karşı mecbur olduğunu hissettikçe ondan uzaklaşırlar. İkizler gerçekçidir. Her şekilde başının çaresine bakar. Kimsenin kaderi ile ilgilenmez ama yorum yapar. Eleştirebilir ama üzecek ve yoracak bir şey yapmak ona göre değildir. Bir ikizlerin dilinden bir akrep maalesef anlamaz. Birbirlerini görmezler. İkizler görünmediği yerde duramaz. Akrep görünmediğini anladığında kendini göstermek için acımasızlaşır. Konu gayet açıklayıcı. İkizler kadını bir akrep burcunu köşeye sıkıştırabilir. Ve bir ikizler kadının elinde gerçek nedenler yoksa asla kaos yaratmaz. Bunlar gayet açıklayıcı nedenler olabilir.
Birde şuradan bakalım hangi burç Aşk’ı aramıyor ya da bu sorunu çözemiyor. Öyle değil mi?
Hem bunun burçla ne alakası var diyor gibi de olabilirsiniz.
Bu konuyu ayrı bir yazıda değerlendireceğime söz veriyorum.
Sözlerimi bu işin ustası ile sonlandırmak istiyorum.
Carl Gustav Jung astrolojiyi şöyle tanımlar; ‘’Her insan belli bir anda belli bir yerde dünya gelir ve tıpkı üzümünün yetiştiği toprağın ve fıçıya konulduğu yılın izlerini taşıyan bir şarap gibi, doğduğu zaman ve mekanın kalitesini kişiliğinde yansıtır.’’
Bugün gökyüzünde neler oluyor?
Sorumlulukları paylaşmalısınız.
Ay başak burcunda ilerliyor. Maddi konulardaki dengeyi henüz sağlayamamış olmanız kendinizi işinize tam olarak vermemenize neden olabilir. Bu durum sizi rahatsız ettiği kadar hem çalışma arkadaşlarınızın hem de yöneticileriniz tarafından hissedilebilir. Siz her ne kadar bu konuda yardım almayı istemiyor ve kendi başınıza halletmek isteği içerisinde oluyorsanız da bu konunun hiç de öyle tek başına halledebilecek bir iş olmadığını tecrübe edebilirsiniz. Bazı konularda ısrarcı ve titiz yaklaşımınız sonrasında sizi zor duruma düşürmemeli.
Alışılmadık risklere istekli değilseniz, sıradanlığa razı gelmek zorundasınız
Sevgili Yıldız tozlarına yeni günden bir merhaba gönderiyorum.
Bugünkü yazımı gazeteye biraz geç göndermek zorunda kaldım. Aslında bugünlük yazmasam mı diye aklımdan geçirmedim desem yalan olmaz. Çünkü dün yıllık videolar ve artık son kalan yıllık burç yorumlarını hazırlamak beni biraz yordu. Ama malum “gönül ferman dinlemiyor” insan bir şeyi sevince ne önemi var diyor. Bu yüzden içimden yine bir şeyler dedi ki bizimkileri yalnız bırakma iki kelam et köşede dursun.
Aslında bugün daha detaylı bir yazı yazacaktım. Dün Ayşe Armanla-Sıla’nın röportajını okudum. Bir yay kadını olan Ayşe Arman’a bir ikizler kadını olan Sıla ne güzel açmış duygularını diye düşündüm.
Yay-İkizler olarak birbirlerine tamamlamışlar ve sanki kafadaki soru işaretlerini tatlı tatlı anlatıyorlar. Görmezden gelmemek, araştırmak, bildiklerini aktarmak onların ortak tutkusudur nede olsa. Her ikisi de kimsenin alanlarına ve sınırlarına müdahale edilmesine dayanamazlar. Yay ve ikizler arketipleri asla sınırlı bir alanda yaşamaya mahkum edilmeyi kabul edemezler.
Durum bu olunca Yay-ikizler uyumu diye bir uyum söz konusu olmuş. Bakmayın ikizler genelde kendi hayatını konuşmaz. Hayat felsefeleri kol kırılır yen içinde kalır tadındadır. Ve Kaostan en az hoşlanan kişilerdir. Bunu asla tercih etmezler.
İkizlerin bu aşk hayatı ne olacak gerçekten bende merak içindeyim. Dışardan bakıldığında insanlar onları dünyayı ya da Aşk’ı hiç umursamıyormuş gibi görürler. Aslında içlerinde inanılmaz bir aşk tutkuları olan ve Aşk’a âşık olan, sevilmek isteyen bu ikizler ne zaman gerçek sevgiyi bulup iyileşecek? Ne zaman biliyor musunuz?
Aşk, aslında varoluşumuzun amacını gerçekleştirmektir. Bunun içinde her insan arketipinin kendi burcunun gölge yönleri ile bütünleşmesi gerekir. Yaşamda gerçekten kendini sevmeye başladığında insan iyileşir. Başkasının sevgisine ihtiyacı olmadığını anladığında daha iyi biri olur. İkizler, duygusal derin iniş çıkışlarını iyi yönetmeyi öğrendiklerinde yaşama olan tutkularını tekrar kazanacaklar. Hayatta bir şeye karşı mecbur olduğunu hissettikçe ondan uzaklaşırlar. İkizler gerçekçidir. Her şekilde başının çaresine bakar. Kimsenin kaderi ile ilgilenmez ama yorum yapar. Eleştirebilir ama üzecek ve yoracak bir şey yapmak ona göre değildir. Bir ikizlerin dilinden bir akrep maalesef anlamaz. Birbirlerini görmezler. İkizler görünmediği yerde duramaz. Akrep görünmediğini anladığında kendini göstermek için acımasızlaşır. Konu gayet açıklayıcı. İkizler kadını bir akrep burcunu köşeye sıkıştırabilir. Ve bir ikizler kadının elinde gerçek nedenler yoksa asla kaos yaratmaz. Bunlar gayet açıklayıcı nedenler olabilir.
Birde şuradan bakalım hangi burç Aşk’ı aramıyor ya da bu sorunu çözemiyor. Öyle değil mi?
Hem bunun burçla ne alakası var diyor gibi de olabilirsiniz.
Bu konuyu ayrı bir yazıda değerlendireceğime söz veriyorum.
Sözlerimi bu işin ustası ile sonlandırmak istiyorum.
Carl Gustav Jung astrolojiyi şöyle tanımlar; ‘’Her insan belli bir anda belli bir yerde dünya gelir ve tıpkı üzümünün yetiştiği toprağın ve fıçıya konulduğu yılın izlerini taşıyan bir şarap gibi, doğduğu zaman ve mekanın kalitesini kişiliğinde yansıtır.’’
Bugün gökyüzünde neler oluyor?
Sorumlulukları paylaşmalısınız.
Ay başak burcunda ilerliyor. Maddi konulardaki dengeyi henüz sağlayamamış olmanız kendinizi işinize tam olarak vermemenize neden olabilir. Bu durum sizi rahatsız ettiği kadar hem çalışma arkadaşlarınızın hem de yöneticileriniz tarafından hissedilebilir. Siz her ne kadar bu konuda yardım almayı istemiyor ve kendi başınıza halletmek isteği içerisinde oluyorsanız da bu konunun hiç de öyle tek başına halledebilecek bir iş olmadığını tecrübe edebilirsiniz. Bazı konularda ısrarcı ve titiz yaklaşımınız sonrasında sizi zor duruma düşürmemeli.