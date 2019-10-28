Akrep yeniayı: Gölgeler kötü değildir, Karanlık yönlerini kucakla!  

Günaydın yepyeni bir günden…
Sabah 6 sularında bir yeniay gerçekleşti. Bu köşe yazısı serisini yakından takip edenler çok iyi biliyorlar ki son 1 haftadır hem Mars-Satürn arasındaki zorlayıcı açı hem de akrep yeniayını yazıp,çiziyorum.
Sürekli soruyorsunuz:
1-Eski sevgilim yazdı döneyim mi?
2-Yeni işe girer miyim?
3-İşten kovulur muyum?
4-Kayınvalidem bizim evden tanışınır mı?
5-Kocam eskisi gibi beni sever mi?
6-Yüksek lisansa kabul edilir miyim?
7-Alt komşum elimde kalmaz dimi?
8-Ben bu adamı boşayacak mıyım?
9-Taşınmalımıyım, taşınmamalımıyım?
10-Cep telefonu alabilir miyim?
11-Çok sinirliyim bütün ilişkilerimi bitirdim. Hayırdır gökyüzünde ne var?
Vb.…. Milyon tane soru yazabilirim size.
Bu yukarıdaki liste hepimize uyan hepimizin hayatında olan şeyler.
Şimdi ben size soruyorum?
Meteoroloji bugün diyelim ki havanın bulutlu olacağını açıkladı.
Siz çok emek verip hazırlandığınız bir gösterinize çıkıp çıkmama kararını meteorologlara sorarak mı karar vereceksiniz?
Ya da gideceğiniz pikniği meteoroloğa yazıp: “Ben bugün sevgilimle pikniğe gitsem mi, kesin yağar mı yağmur?” diye soracaksınız.
İşte astrolog da meteorolog gibi. Size gökyüzünün levhalarını okuyor ve durumu izah ediyor. Herkesin stresli olduğu ve kavgaya hazır olduğu bir dönem içinde olduğumuzu söylüyoruz.
Bunlardan bahsediyor olmamız sizin hayatınızda emek verdiğiniz süreçlerin nasıl geliştiğini bilmeden yok taşın, yok taşınma, yok telefon al, yok alma gibi sığ ve düşünme tembelliği yaratan yorumlarla astrolojinin kalitesini yok etmemek lazım.
Gözünüzü sevin kendi hayatınızın üzerinde tembellik yapmayın. Astroloji bu tür sorulardan daha çok psikolojik yaklaşımlarınızı ve nasıl bir ruh halinde olduğunuz hakkında size fikir verir. Davranışlarınız ve ruh haliniz kaderinizin zaten belirleyicisidir. Bu ruh hali de sizin nasıl davranacağınızı söyler. Hayatınızı, hiç tanımadığınız birilerinin fikir ve söylemleri üzerine kurmayın. Sadece gökyüzünden ilham alın ve hareket edin. Yapacağınız o ince çizgiyi ayrıştırın. Bir doğum haritanız olduğunu (doğum tarihi, doğum saati ve doğum yer) hatırlayın. Bu doğum çizelgeniz sizin özünüz.
Mesela okuyorum. Şöyle deniliyor. Bu yeniay balıklar, ikizler, yaylar için vs. için çok kötü. Şöyle olacak böyle olacak.
Yani sen bir ikizlersen 6.evinde bir tutulma oluyor. Bu zaten zayıf bir ev. Burada olan akrep tutulması size iç sıkıntısı, huzursuzluk ve kafa karışıklığı verir. Çünkü senin bunu yenebilmen için senden hizmet etmeni ve konu ne olursa olsun çalışmanı ister. Bu akrep yeniayında ikizlerin tek ihtiyacı olan şey kendisine ulaşmasıdır. Bunu sağlayabilmesi içinde durduğu yerde iç sıkıntısı çekmek veya mutsuz olmak yerine çok çalışmalı ve sahte şeylerden uzak durmasıdır gibi.
Buna benzer yine de size fikir verecek olan ve nöronlarınızı çarpıştırarak düşünmenize yardımcı olacak burçlarınıza göre yorumları www.mahmure.com sayfasında yazdım. Detaylı okuyabilirsiniz.
Dememiz o ki; şu an yol sisli ve kolay değil. Değişime direnmeniz sizi oldukça zorlayabilir. Beklenmedik gezegen Uranüs, tam olarak bu ayın karşısında oturacak. Sürprizler (iyi olanlar ve kötü olanlar) bizi çekirdeğimizden sallayabilir ve muhtemelen ilişkilerle ya da parayla ilişkili olacaklardır.
-Bedel ödetme, kötülükler yapma ya da belli gruplar kurup insanları kışkırtarak kötü planlar yapmak için korkunç olduğunu söyleyebiliriz.
-Plüton ve Mars, sorumluluk ve sınırların gezegeni olan Satürn'le ilgileniyor. Zor kararlar verilmesi gerekebilir ve o sırada istediklerimizi ifade edemememiz biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Burada hatırlanması gereken en önemli şey, her zaman kuralları koyamayacağımızdır.
-Şu an ihtiyacımız olan durumların içinde çalışmanın yollarını bulmaktır.
Bizim ahlaklı ve dik durmamızı isteyen Satürn, zorlu koşullar karşısında nezaketli kalma yeteneğimizi test ediyor.
Bu yeni ayda yapacağınız en güzel şey eksiklikleri başkalarıyla düzeltmek ve yeni bir başlangıç yapmak için kendinize güvenmenizdir. Unutmayın, Akrep dönüşümün işaretidir ve eski bir ilişkinin yeniden dirilmesi şu an mümkün olabilir. Özellikle bu durum 13 ekimden bu yana kendini göstermiş olabilir. “Gölgeler kötü değildir, onlar bizim kim olduğumuzun başka bir yönüdür” diyor. Bu karanlık yönlerini keşfet. Âmâ iyi yönde kullan. Çevrene saldırgan ve sürekli kavga eden biri gibi olma fikrinden lütfen uzaklaşınız. Değerinizi düşürmeyiniz.
Mutlu günler dilerim.
Akrep yeniayı: Gölgeler kötü değildir, Karanlık yönlerini kucakla!
Günaydın yepyeni bir günden…
Sabah 6 sularında bir yeniay gerçekleşti. Bu köşe yazısı serisini yakından takip edenler çok iyi biliyorlar ki son 1 haftadır hem Mars-Satürn arasındaki zorlayıcı açı hem de akrep yeniayını yazıp,çiziyorum.
Sürekli soruyorsunuz:
1-Eski sevgilim yazdı döneyim mi?
2-Yeni işe girer miyim?
3-İşten kovulur muyum?
4-Kayınvalidem bizim evden tanışınır mı?
5-Kocam eskisi gibi beni sever mi?
6-Yüksek lisansa kabul edilir miyim?
7-Alt komşum elimde kalmaz dimi?
8-Ben bu adamı boşayacak mıyım?
9-Taşınmalımıyım, taşınmamalımıyım?
10-Cep telefonu alabilir miyim?
11-Çok sinirliyim bütün ilişkilerimi bitirdim. Hayırdır gökyüzünde ne var?
Vb.…. Milyon tane soru yazabilirim size.
Bu yukarıdaki liste hepimize uyan hepimizin hayatında olan şeyler.
Şimdi ben size soruyorum?
Meteoroloji bugün diyelim ki havanın bulutlu olacağını açıkladı.
Siz çok emek verip hazırlandığınız bir gösterinize çıkıp çıkmama kararını meteorologlara sorarak mı karar vereceksiniz?
Ya da gideceğiniz pikniği meteoroloğa yazıp: “Ben bugün sevgilimle pikniğe gitsem mi, kesin yağar mı yağmur?” diye soracaksınız.
İşte astrolog da meteorolog gibi. Size gökyüzünün levhalarını okuyor ve durumu izah ediyor. Herkesin stresli olduğu ve kavgaya hazır olduğu bir dönem içinde olduğumuzu söylüyoruz.
Bunlardan bahsediyor olmamız sizin hayatınızda emek verdiğiniz süreçlerin nasıl geliştiğini bilmeden yok taşın, yok taşınma, yok telefon al, yok alma gibi sığ ve düşünme tembelliği yaratan yorumlarla astrolojinin kalitesini yok etmemek lazım.
Gözünüzü sevin kendi hayatınızın üzerinde tembellik yapmayın. Astroloji bu tür sorulardan daha çok psikolojik yaklaşımlarınızı ve nasıl bir ruh halinde olduğunuz hakkında size fikir verir. Davranışlarınız ve ruh haliniz kaderinizin zaten belirleyicisidir. Bu ruh hali de sizin nasıl davranacağınızı söyler. Hayatınızı, hiç tanımadığınız birilerinin fikir ve söylemleri üzerine kurmayın. Sadece gökyüzünden ilham alın ve hareket edin. Yapacağınız o ince çizgiyi ayrıştırın. Bir doğum haritanız olduğunu (doğum tarihi, doğum saati ve doğum yer) hatırlayın. Bu doğum çizelgeniz sizin özünüz.
Mesela okuyorum. Şöyle deniliyor. Bu yeniay balıklar, ikizler, yaylar için vs. için çok kötü. Şöyle olacak böyle olacak.
Yani sen bir ikizlersen 6.evinde bir tutulma oluyor. Bu zaten zayıf bir ev. Burada olan akrep tutulması size iç sıkıntısı, huzursuzluk ve kafa karışıklığı verir. Çünkü senin bunu yenebilmen için senden hizmet etmeni ve konu ne olursa olsun çalışmanı ister. Bu akrep yeniayında ikizlerin tek ihtiyacı olan şey kendisine ulaşmasıdır. Bunu sağlayabilmesi içinde durduğu yerde iç sıkıntısı çekmek veya mutsuz olmak yerine çok çalışmalı ve sahte şeylerden uzak durmasıdır gibi.
Buna benzer yine de size fikir verecek olan ve nöronlarınızı çarpıştırarak düşünmenize yardımcı olacak burçlarınıza göre yorumları www.mahmure.com sayfasında yazdım. Detaylı okuyabilirsiniz.
Dememiz o ki; şu an yol sisli ve kolay değil. Değişime direnmeniz sizi oldukça zorlayabilir. Beklenmedik gezegen Uranüs, tam olarak bu ayın karşısında oturacak. Sürprizler (iyi olanlar ve kötü olanlar) bizi çekirdeğimizden sallayabilir ve muhtemelen ilişkilerle ya da parayla ilişkili olacaklardır.
-Bedel ödetme, kötülükler yapma ya da belli gruplar kurup insanları kışkırtarak kötü planlar yapmak için korkunç olduğunu söyleyebiliriz.
-Plüton ve Mars, sorumluluk ve sınırların gezegeni olan Satürn'le ilgileniyor. Zor kararlar verilmesi gerekebilir ve o sırada istediklerimizi ifade edemememiz biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Burada hatırlanması gereken en önemli şey, her zaman kuralları koyamayacağımızdır.
-Şu an ihtiyacımız olan durumların içinde çalışmanın yollarını bulmaktır.
Bizim ahlaklı ve dik durmamızı isteyen Satürn, zorlu koşullar karşısında nezaketli kalma yeteneğimizi test ediyor.
Bu yeni ayda yapacağınız en güzel şey eksiklikleri başkalarıyla düzeltmek ve yeni bir başlangıç yapmak için kendinize güvenmenizdir. Unutmayın, Akrep dönüşümün işaretidir ve eski bir ilişkinin yeniden dirilmesi şu an mümkün olabilir. Özellikle bu durum 13 ekimden bu yana kendini göstermiş olabilir. “Gölgeler kötü değildir, onlar bizim kim olduğumuzun başka bir yönüdür” diyor. Bu karanlık yönlerini keşfet. Âmâ iyi yönde kullan. Çevrene saldırgan ve sürekli kavga eden biri gibi olma fikrinden lütfen uzaklaşınız. Değerinizi düşürmeyiniz.
Mutlu günler dilerim.