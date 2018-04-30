Akrep burcunda dolunay! Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.

30 Nisan sabaha karşı 03.50’de akrep burcunda dolunay gerçekleşti. Mayıs ayı içerisine yepyeni bir döneme hızlıca giriş yapmamızı sağlayan bu tetikleyici dolunayın etkilerini olumlu yönde kullanmak bizim elimizde olacaktır. Ay’ın şans ve bolluk gezegeni Jüpiter ile de yakın temas içinde oluyor olması olumlu davranış ve seçimlerimizle olayları başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi de gösteriyor. Etkiler 15 Mayıs’a kadar sürecektir.

2018 yılının başından beri yaşadığımız gökyüzü etkinliklerine bakılacak olursa en olumlu dolunaylardan birini yaşıyor olacağız. Öncelikle dolunay akrep burcunda 9 derecede gerçekleşirken Satürn ve güneş ile koruyucu açılar yapması oldukça şanslı bir takım etkiler altında olduğumuzu gösteriyor diyebiliriz.

Dolunay hizasında büyük bir sabit yıldızın olmaması da bizleri bir takım konularda gereğinden fazla zorlamayacağının mesajını veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben duygusal anlamda zaten dağılmışım gayet yorgunum nasıl zorlamayacak?

Her yazımda bahsettiğim önemli bir konu var ki bakış açınızın nasıl olduğudur. Yani ortaya bir kova su koysam bu bir fil için hiçken bir balık için hayat, bir karınca için ölüm olarak değerlendirilebilir. Sizlerde yaşadığınız olaylara nasıl bakıyorsunuz?

Fil, balık, karınca?

Dolunay Yöneticisi Mars ve Retro Plüton…

11 Mayıs 2017 yılında bir akrep burcunda dolunay olmuştu o dönemlere şöyle bir gidin desem çok mu şey isterim bilemedim. Şimdi diyeceksiniz ki dün ne yedim onu hatırlamıyorum. Bunu nasıl hatırlayacağım ama olsun siz bir not alın bakalım bu tarihleri o dönemleri neler yaşandı ne gibi olaylarla ilgileniyordunuz?

Plüton'un ve Mars’ın haritadaki durumu, değişimi, yeniden doğmayı ve gençleşme gibi konuları ele alır. Doğum haritasındaki kuvvetli bir Plüton, kişinin, hayatı boyunca zor görevler üstlendiğini, asla belkiler ile uğraşmadığını, işini kesinlikle gerçekleştiren bir güce sahip olduğunu anlatır. Plütonik diyebileceğimiz bu kişiler, bir işe başladıkları zaman geriye dönmezler tabi ki haritanızda asaletli bir konumdaysa. Kuvvetli bir Mars ise olaylara karşı ne kadar cesaretli ve girişken olduğunuzu gösterir.

Dolunay demek Ay ve güneşin restleştiği zamanlardır. Ay duygularınızdır, güneş ise iradenizdir.

Kısaca dolunay aydınlanma demektir. Karanlık olan yerlerin aydınlanmasıdır. İçimizde ya da yaşantımızda bir türlü nedenini bilmediğimiz şeyleri artık öğreniriz ve yüzleşiriz. Yeniay zamanları Ay ve güneşin el ele birlikte olduğu zamanlardır. Hatırlarsınız ki 26 Nisanda Boğa burcunda bir yeniay gerçekleşti. Bu dolunay işte o dönemden gelen konuların karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Doğum Haritanızda hangi evde bu dolunay gerçekleşiyorsa genel olarak o alanlarında kapanışlar ya da köklü çözümler bulacaksınız demektir. Geleceğe güvenle yönlendiren ve artık son kullanma tarihi bitmiş olanları temizlediğimiz bir gökyüzü hadisesidir. Bu yüzden iyi bir bilinçaltı temizliğini sağlar.

Gündemimiz de neler olabilir?

Bu dolunay bastırılmış bazı korkularınızla yüzleşmek durumunda kalacağınızı söylüyor. Hayatınızda çürüme halindeyken olan her şeyin ya tadilatını yapacağınızı ya da bitirip yeniden doğmasını sağlayacağınızı gösteriyor.

Mesela; maddi anlamda üzerinizde taşıdığınız insanlar varsa bunlarla ilgili bir düzenlemeye gitmek isteyeceksiniz. Aileniz, eşiniz veya eski eşiniz, ortaklarınız bunlarla ilgili önemli bazı finansal yapılandırmalar yapacaksınız. Miras, alacak-verecek veya hukuksal konular gündeminizde olabilir.

Bazı sırlarınızın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Zihninizdeki karmaşayı ve çevrenizi temizlemelisiniz.

Zarar verici davranışları ortadan kaldırmak için herhangi bir kötü alışkanlığınız veya bağımlılığınız var ise onun kökenine gidebilirsiniz. Kendi duygularınızı güçlü bir sezgi ile daha fazla kontrol altında tutmak isteyip, yeryüzündeki yolculuğunuzun gizemlerini çözmek ya da sırları araştırmak için derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Zorlukların üstesinden gelmek için içinizde artan duygusal güç ve sezgiyi kullanın. Bilinçaltınızdaki farkındalık, kişisel ilişkilerinizde objektiflik ve dengeli bir görünüm sağlayacak.

Dolunayların bir fırsat olduğunu unutmayın.

İş projeleriniz, yeni oluşumların tespiti için çok güzel bir zaman. Bu dolunayda girişimcilik yönünüzü en güçlü şekilde ortaya koyun. Bu dönemde planladığınız ve kurguladığınız tüm iş girişimlerinizde başarılar elde edebileceksiniz.

Yeni işe başlayabilir bununla ilgili bir takım korkular yaşayabilirsiniz. Endişe etmeden kendinize güven duyun.

Partnerlerinizle aniden ilişki bitirme kararları veya kıskançlık krizleri söz konusu olabilir. Egonuza yenik düşmemeye özen gösterin.

Devlet, icra, vergi, sgk borcu, trafik cezaları vb. türden ödemeler birden karşınıza çıkabilir. Hatta bu iki hafta önceden başlamış bir süreç bile olabilir.

Uyumsuzluğa neden olan herhangi bir ilişki dinamiğini veya olumsuz duygularını açıkça göreceksiniz. Bunu uygulamak için yeterli fırsatı sunuyorken gökyüzü cesur olun der.

Aynı zamanda tutku ve aşkın oldukça artacağı da bir zaman dilimi söz konusu. Bu noktada sezgilerinize güven duyun. Ruhsal anlamda hissettiğiniz o sevgiyi kaybetmemek için elinizden geleni yapabilirsiniz.

Akrep Dolunayının Burçlarınız üzerinizdeki etkisi.

Koç:

Ev ve aile hayatınıza odaklanacağınız ve finansal anlamda partneriniz ile ilgili yeni girişimler içerisinde olabileceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatın size sunduklarından memnun olmaya çalıştığınız bu dönem ise başkalarına yardım etmek için sizi bir şeyler yapmaya davet ediyor. Bu dolunay hayatınızda olumlu bir dönüşüme fırsat verecektir. Aynı zamanda devletle, hukukla ilgili bir takım işleriniz varsa ya da ortak yatırımlarınız ile ilgili konularınız ön plandaysa yeni kazanımlar söz konusu olabilir. Terfi etmek ya da kadroya alınmak bu dönemde yaşayabileceğiniz durumlar arasındadır. Finansal konularınız mayıs ayının ortasına doğru rahatlayacaktır.

Boğa

Sizler için de önemli bir dolunay etkisi olacak. Kişisel görünümleriniz ve imajınızı da değiştirmek isteyeceğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz. İlişkileriniz oldukça önem kazanacak. Evlilik kararı alabilir ya da sorunlu bir birlikteliğiniz var ise bitirme kararı alabilirsiniz. Kısaca ilişkileriniz bir netlik kazanacak. Ya da var olan ilişkinizde bitmeyen, sonu belli olmayan durumlar içerisinde kaldıysanız bunlarla ilgili önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. İş projeleriniz veya ortaklıklarınız ile ilgili de sizi bekleyen güzel sürprizler var diyebiliriz. Bu dönemde geleceğiniz açısından isabetli kararlar verebilir, sizi uzunca yıllar destekleyen yeni iş projeleri üretebilirsiniz.

İkizler

Hayatınızda yenilik yapmak istediğiniz konularda önemli gelişmeler kazanabilirsiniz. Kalabalıklardan ve gündelik hayatınızdan uzaklaşmak isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Yeni başlangıçlar yaparken, hayatınızdaki geleceğe dair kaygıları da sonlandırabileceksiniz. İşinizle ilgili konularda çok hızlı başlangıçlar veya beklenmedik teklifler bir anda başınızı döndürecek seviyeye gelebilir. Kendinize göre geliştirdiğiniz farklı projelerinizi hayata geçirmeden teferruatlı düşünmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Yengeç

30 Nisan'da oluşacak olan Akrep dolunayı ile aşk ve ilişkilerden yana beklentileriniz artabilir, şu anda içinde bulunduğunuz durum sizi tatmin etmeyebilir. Jüpiter’in de bu alanda hareket ediyor olması evlilik ya da ilişki durumunu sizlere sorgulatabilir. İçinizde bambaşka bir heyecan yer edebilir. İlişkilerinizi yapılandırmanın, önemi üzerinde durabilir ve bazı sorunlarla daha fazla yüzleşme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bugün yüzleşemediğiniz her konu için daha sonradan büyük bedeller ödeyeceğinizi unutmayın. İkili ilişkiler ve işle ilgili ortaklıklar konusunda bazı önemli kararlar verirken kafanızda bununla ilgili olumsuz düşünce kalıpları oluşabilir ve bu kalıplar sağlıklı bir şekilde karar vermenizi engelleyebilir. Bu kaosun içine girmeyin. Aşk ve ilişkiler açısından ise sevdiğinizle beraber seyahatler planlamak ve nitelikli zamanlar geçirmek sizlere kendinizi iyi hissettirecektir. Partnerinizle aranızdaki problemlerinizi çözerken denge unsuruna dikkat etmeli, ani tepkiler vermemeye gayret etmelisiniz.

Aslan

Akrep burcunda oluşacak olan dolunay ile kariyerinizde özel bir fırsat önünüze gelebilir. Bu fırsatı değerlendirmek için özel bir çaba sarf etmeniz gerekebilir. Düşünce yönünde hayata bakış açınızda önemli bir değişim meydana gelebilir. Ya da yaşadığınız olaylar sonucunda yeni fikirler edinmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla anlamsız kıskançlıklar ya da iddialaşmalar içine girmeyin. Böyle boş bir gayret kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Sadece kalbinizin sesini dinleyin. Ciddi kararlarınızı uygulamaya koymak adına fazla beklemeye ve sabır göstermeye de artık tahammülünüz yok. Hayatınıza yeni dahil olmuş insanlar sizleri oldukça ileriye taşıyacak noktaya getirebilirler. Bu noktada onlara güvenmeniz size bir çağı kapatıp bir çağı açtıracaktır. Yine de olayları etraflıca gözlemlemeli her şeyi artısıyla eksisiyle değerlendirip ona göre bir karar vermelisiniz.

Başak

Dolunay ile hayatınızda harekete geçirmek istediğiniz önemli projelerinize odaklanabilirsiniz. Eğitim, iletişim, seyahatler gibi konular yeniden gündeme gelebilir. Yakın çevrenizin hayatıyla ilgili de önemli yenilikler oluşabilir. Ortaklaşa gelirleriniz ve finansal kaynaklı bazı konularda önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu konularla ilgili gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmalı, tedbiri hiç bir zaman elden bırakmamalısınız. Eksik olduğunuz alanlarda kendinizi yenileme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Kılı kırk yaran, detaylara önem veren yapınız bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Bu kadar kendinizi yıpratmamalı her şeyi olması gerektiği kadar yaşamayı öğrenmelisiniz. Ayrıca aile üyelerinizin yoğunlukları yüzünden onların bazı sorumluluklarını üstlenme durumunda kalabilirsiniz.

Terazi

Dolunay sizlerin borçlar, krediler, ortaklaşa finansal konular, hukuki süreçler gibi konularda önemli bazı yenilikler ve yenilenmeleri hayatınıza getirebilir. Borç alabilir ya da borçlarınızı tahsil edebilirsiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz hayal kırıklıklarının yerini artık güzel ve anlamlı şeyler alıyor olacak. Kişisel yeteneklerinizi geliştirip ön plana çıkartmalısınız. Hayallerinizi gerçekleştirecek sağlam adımlar atmalısınız. Finansal konularda ise borçlarınızı ve ortaklaşa finansal sorunlarını halletme zamanı geldi. Ani, borçlanmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Akrep

Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bu dolunay size ve ilişkilerinize farklı bir ışık tutacaktır. İlişki fırsatları kapınızda olurken aynı zamanda bu ilişkilerle ilgili yürütmek zorunda kaldığınız ve öngöremediğiniz bazı problemleri fark edebilirsiniz. Eşiniz ve ortaklık ilişkilerinizde gizli kalmış konular ortaya çıkabilir.

Bekâr akreplerin ilişkileri adına geleceğe yönelik önemli bir karar anı oluşabilir. Partnerinizle önemli konuşmalar ve fikir alışverişleri içerisinde olabilirsiniz. Kısacası insan ilişkilerinde iletişimin yoğun geçeceği bir süreç olacaktır. Ağzınızdan çıkan her bir söz ilişkinin seyrini oluşturacak iyi veya kötü yönde gidişatı değiştirecektir. Bu nedenle bu ay ki parolanız çok düşünüyorum ama az konuşuyorum olmalıdır.

Yay

Bilinçaltınızın gizli derinliklerinde oluşan bu dolunay, sizi bazı gizlilikler ve korkularla yeniden yüzleştirecektir. Bu nedenle korkularınızın üzerine gidip bunun altında yatan gerçek sebebi bulursanız bundan kurtulmanız o derece kolay olur. Ancak bu korkunuzun üstünü kapatıp görmezden gelirsiniz ileriki yaşamınızda sizi daha da tehdit eder bir duruma gelebilir. Bu durumda kararı sizin vermeniz gerekir. Yine bu dönemde sizden gizlenen konular ve bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sağlığınızla ilgili bir takım konularda ise değişikliğe gitme kararı alabilirsiniz.

Oğlak

Bu dolunay sizler için çok olumlu bir süreci başlatıyor olacak. Sosyal çevrede gücünüzün ispatlanacağı ve vurgulanacağı bir dönem olacaktır. Aşk'ta yönetimi ele alan konumda olabilirsiniz. Önemli kararlar alabilir ve geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizle aranızda gerginlikler oluşabilir, temkinli olmanızda fayda vardır. Geleceğe yönelik büyük planlarınızı gerçekleştirmek için hayallerinizin peşinden koşmak isteyeceğiniz bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Bu kişiler aynı zamanda size hayatınızı sıçratacak fikirler de verebilirler. Sosyal medya ile eğitim destekli ideallerinize ulaşabilir bu alanlarda kendinizi gösterebileceğiniz önemli ve şanslı başlangıçlar elde edebilirsiniz. Hedefiniz belli olduğu sürece sizler gereken azmi gösterebilecek güçtesiniz. Kendinize inanın ve azminizle ilerleyin.

Kova

Beklediğiniz önemli projelerle ilgili bugüne kadar bazı engellerle karşılaştıysanız bu dolunay ile bunları çözüme ulaştırma fırsatlarını da yakalayacaksınız. Ancak bu engeller öyle hatırı sayılabilir büyüklükte engeller olmayacaktır. Borçlar, ödemeler ve hukuki finansal kaynaklarınızı ilgilendiren süreçlerde kendinize yeni kaynaklar bulabilirsiniz. Ancak eşinizle veya partnerinizle maddi sorunlar yüzünden bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu durumu büyütmemek de fayda vardır. İletişimsel anlamda eksiklikleriniz hayatınıza problem olarak yansıyabilir. Bu dolunay etkisiyle yalnızlık duygusu sorunu ile doğru baş etmeyi öğrenmelisiniz. Hedeflerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız fikirlerine güvendiğiniz kişilerden mutlaka destekler almalısınız. Eğitim, hukuk, seyahatler, yenilikler, akrabalar ve kardeşlerinizle ilgili konular, eşinizin ailesi, yurtdışı bağlantılarınız, ticari projeleriniz gündeminizde olacak. Bu konularda önemli başlangıçlar gerçekleştirebilirsiniz. Araç almak, değiştirmek veya iletişim cihazı edinmek adına sizin için önemli bir dönem olabilir.

Balık

Aşk ve ilişkilerden yana yine şansınızın bol olacağı sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissedeceğiniz harika etkiler devrede olacaktır. İlişkiler adına daha net davranacak ve karşınızdan da bir o kadar net görüntüler alabileceksiniz. Bu dönemde gizli bir hayranınızın olduğunu öğrenebilirsiniz. Gizli hayranlık duyduğunuz karşılıksız bir aşk hikâyeniz varsa bununla ilgili artık gözle görülür bir belirginlik yaşayabilirsiniz. Finansal ve ekonomik koşullarınızı iyi bir şekilde değerlendirmeli, borç ve alacaklar konusunu bir denge üzerine oturtmalısınız. Yani kısacası bu dolunayda mutluluk dozunuzda önemli artışlar görülebilir. Aşk hayatınızda yaşadığınız bazı problemler fırsata dahi dönüşebilir. Yuva kurma veya aile olma fikri belki de çocuk sahibi olma artık size daha cazip gelecektir. Ev alım satım veya taşınma gibi konularınız gündem oluşturabilir.