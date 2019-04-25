Aklınızı keşfedin!

Yepyeni bir günden hepinize merhaba güzel dostlarım
Yaşam tüm koşturmasıyla akıp gidiyor…
Bazı şeyler çözüme kavuşmayı beklerken bazı şeyler artık çözüme kavuşsa da bir anlamı kalmayacak gibi geliyor…
Ama olsun yaşam sağlıklı olduğumuz sürece çok anlamlı ve güzel.
Benim için sizlerin orada olduğunu bilmek yaşama bağlılığımı ayrı bir yükseltiyor.
Şu günler biraz daha hayatınızda bir şeylerden uzaklaştığınızı düşündüğünüz ve mesafe koymak istediğinizi hissedebilirsiniz.
Biliyorum merhametli bir insansınız, her şeyi affetmek üzerine kurmuşsunuz kendinizi, insanları olduğu gibi kabul etmeyi kendinize bir ilke edinmişsiniz ama dünya tersine dönse unutamayacağınız hatalar var.
Öyle değil mi?
Size kimse bu hataları unutun filan demiyor.
Hemen bununla ilgili kendinizi mahvetmeyin.
İnsan kırıla kırıla katılaşıyor ve istese de eskisi gibi olamıyor.
İşte Satürn oğlak, Plüton oğlak ve ay düğümleri teması size biraz bunu anlatıyor.
İçinize bir duygu geliyor ve birden kendinizden daha kıymetli hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz.
Her şeyden ve herkesten uzaklaşıyorsunuz.
Bu sizin suçunuz değil.
Doğru yönlendirilmeye sahip olmanız ve özellikle DOĞRU zamanda hareket etmeniz gereken bir dönem olduğunuzun altını çiziyorum.
Geçmişinizdeki hataları yeniden canlandırmanıza izin verecek güçlü astrolojik olaylar yaşamaya başlayacağız. 29 Nisan'dan sonraki birkaç gün bu dönemi başlıyor olabiliriz. Bu sürece kadar sizleri buna hazırlamam gerekiyor. Tabi sizlerle birlikte bende kendimi hazırlıyorum. Bu bir takım çalışmasıdır.
Önümüzdeki haftalarda ve aylarda gökyüzünde HEPİMİZ için inanılmaz derecede olumlu bir olaylar kümesi var ve bu karmanın yenilenmesi sayesinde başlayacak. Yani hikayeniz her ne ise bu haritanıza göre anlam kazanacaktır.
Bazı zorluklarla karşılaştığınızı ve hayatın sizin için her zaman kolay olmadığını biliyorum. Sizlerde aynı şeyi benim için biliyorsunuz.
Bazen yaşadığınız durumların nasıl sonuçlanacağını merak ediyorsunuz ve hatta hayallerinizi gerçekleştirebilecek misiniz veya hayatınızın sonuna kadar böyle mutsuz mu yaşayacağım diye soruyorsunuz.
Kesinlikle bilmeniz gereken ve gökyüzünüzün de bana doğruladığı bir şey var ki ektiğinizi biçiyor olmanızdır.
Size tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl düzelteceğimizi açıklayayım.
Bunu sürekli söylüyorum. Bu dönem karma asla oluşturmamalısınız. Karma, eylemlerinizin her birinin gelecekteki sonuçları olduğu süreçtir.
Bu nedenle, nazik ve cömert davranırsanız, gelecekte bazı olumlu etkinlikler ve fırsatlar tarafından “ödüllendirileceksiniz”.
Bununla ilgili tek sorun, bizden önce, her birimizin doğdukları ailelerinin de geçmiş bir yaşamı olması ve bu önceki yaşamların eylemlerinin de şu andaki yaşamlarımız üzerinde sonuçları olduğudur.
Geçmişteki hataların telafisini yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara şans verebilirsiniz. Bugüne kadar yaşanılanlar ve bazı talihsizlikler aslında sizin kendinizi geliştirme fırsatlarıydı. Biliyorum bu çok sevimsiz kulağa geliyor.
Bu konuların bugün üzerinde bir düşünün. Ani tepkilerden kaçının. Bugün yapacağınız görüşmelerden ve girişimlerinizden emin olun. Korku duymayın. Sizin kaderinizi yeniden şekillendiren bağlantılar kurabilirsiniz. Biraz cesur olun. Yarın daha farklı şeylerden bahsedeceğim.
Mutlu günler dilerim.
Aklınızı keşfedin!
Yepyeni bir günden hepinize merhaba güzel dostlarım
Yaşam tüm koşturmasıyla akıp gidiyor…
Bazı şeyler çözüme kavuşmayı beklerken bazı şeyler artık çözüme kavuşsa da bir anlamı kalmayacak gibi geliyor…
Ama olsun yaşam sağlıklı olduğumuz sürece çok anlamlı ve güzel.
Benim için sizlerin orada olduğunu bilmek yaşama bağlılığımı ayrı bir yükseltiyor.
Şu günler biraz daha hayatınızda bir şeylerden uzaklaştığınızı düşündüğünüz ve mesafe koymak istediğinizi hissedebilirsiniz.
Biliyorum merhametli bir insansınız, her şeyi affetmek üzerine kurmuşsunuz kendinizi, insanları olduğu gibi kabul etmeyi kendinize bir ilke edinmişsiniz ama dünya tersine dönse unutamayacağınız hatalar var.
Öyle değil mi?
Size kimse bu hataları unutun filan demiyor.
Hemen bununla ilgili kendinizi mahvetmeyin.
İnsan kırıla kırıla katılaşıyor ve istese de eskisi gibi olamıyor.
İşte Satürn oğlak, Plüton oğlak ve ay düğümleri teması size biraz bunu anlatıyor.
İçinize bir duygu geliyor ve birden kendinizden daha kıymetli hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz.
Her şeyden ve herkesten uzaklaşıyorsunuz.
Bu sizin suçunuz değil.
Doğru yönlendirilmeye sahip olmanız ve özellikle DOĞRU zamanda hareket etmeniz gereken bir dönem olduğunuzun altını çiziyorum.
Geçmişinizdeki hataları yeniden canlandırmanıza izin verecek güçlü astrolojik olaylar yaşamaya başlayacağız. 29 Nisan'dan sonraki birkaç gün bu dönemi başlıyor olabiliriz. Bu sürece kadar sizleri buna hazırlamam gerekiyor. Tabi sizlerle birlikte bende kendimi hazırlıyorum. Bu bir takım çalışmasıdır.
Önümüzdeki haftalarda ve aylarda gökyüzünde HEPİMİZ için inanılmaz derecede olumlu bir olaylar kümesi var ve bu karmanın yenilenmesi sayesinde başlayacak. Yani hikayeniz her ne ise bu haritanıza göre anlam kazanacaktır.
Bazı zorluklarla karşılaştığınızı ve hayatın sizin için her zaman kolay olmadığını biliyorum. Sizlerde aynı şeyi benim için biliyorsunuz.
Bazen yaşadığınız durumların nasıl sonuçlanacağını merak ediyorsunuz ve hatta hayallerinizi gerçekleştirebilecek misiniz veya hayatınızın sonuna kadar böyle mutsuz mu yaşayacağım diye soruyorsunuz.
Kesinlikle bilmeniz gereken ve gökyüzünüzün de bana doğruladığı bir şey var ki ektiğinizi biçiyor olmanızdır.
Size tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl düzelteceğimizi açıklayayım.
Bunu sürekli söylüyorum. Bu dönem karma asla oluşturmamalısınız. Karma, eylemlerinizin her birinin gelecekteki sonuçları olduğu süreçtir.
Bu nedenle, nazik ve cömert davranırsanız, gelecekte bazı olumlu etkinlikler ve fırsatlar tarafından “ödüllendirileceksiniz”.
Bununla ilgili tek sorun, bizden önce, her birimizin doğdukları ailelerinin de geçmiş bir yaşamı olması ve bu önceki yaşamların eylemlerinin de şu andaki yaşamlarımız üzerinde sonuçları olduğudur.
Geçmişteki hataların telafisini yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara şans verebilirsiniz. Bugüne kadar yaşanılanlar ve bazı talihsizlikler aslında sizin kendinizi geliştirme fırsatlarıydı. Biliyorum bu çok sevimsiz kulağa geliyor.
Bu konuların bugün üzerinde bir düşünün. Ani tepkilerden kaçının. Bugün yapacağınız görüşmelerden ve girişimlerinizden emin olun. Korku duymayın. Sizin kaderinizi yeniden şekillendiren bağlantılar kurabilirsiniz. Biraz cesur olun. Yarın daha farklı şeylerden bahsedeceğim.
Mutlu günler dilerim.